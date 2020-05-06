Коронавирус начал мигрировать по континентам с конца прошлого года. Найти "нулевого пациента" невозможно, - ученые

Команда британских ученых изучила образцы коронавирус SARS-CoV-2, подтвердив его природное происхождение, и установила, что он начал быстро распространяться еще в прошлом году в Европе, Америке и на других континентах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил американский телеканал CNN.

"Новый генетический анализ вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, взятый у более 7,6 тысячи пациентов по всему миру, показал, что он циркулирует среди людей с конца прошлого года и чрезвычайно быстро распространился после первой инфекции", - отмечается в сообщении.

Исследователи из Британии посмотрели образцы, взятые в разное время с разных мест, которые хранятся в глобальной базе научных данных. Они изучили мутации вируса и обнаруживали доказательства его быстрого распространения по всем континентам до того, как там были зафиксированы заболевания COVID-19.

Как объясняют ученые, каждый раз, когда вирусы реплицируют сами себя, они делают ошибки, и эти мутации можно использовать в качестве "молекулярных часов" для отслеживания географии и видоизменения вирусов.

При этом отмечается, что новое исследование, как и много других научных работ, подтвердило происхождение SARS-CoV-2 от летучей мыши, которая должна была заразить другое животное перед тем, как поразить человека. И это, по выводам ученых, произошло в конце прошлого года.

Ученые также обнаружили генетические доказательства, которые подтверждают подозрения, что вирус заражал людей в Европе, США и других странах за недели или даже месяцы до того, как там были зарегистрированы первые случаи в феврале.

Другими словами, найти "нулевого пациента" в любой стране будет невозможно, поскольку их было много.

По состоянию на утро среды, 6 мая, в мире зарегистрированы более 3,662 миллиона человек, инфицированных коронавирусом. При этом, более 257,2 тысяч умерли, более 1,198 миллиона выздоровели.