Коронавирус начал мигрировать по континентам с конца прошлого года. Найти "нулевого пациента" невозможно, - ученые

Команда британских ученых изучила образцы коронавирус SARS-CoV-2, подтвердив его природное происхождение, и установила, что он начал быстро распространяться еще в прошлом году в Европе, Америке и на других континентах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил американский телеканал CNN.

"Новый генетический анализ вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, взятый у более 7,6 тысячи пациентов по всему миру, показал, что он циркулирует среди людей с конца прошлого года и чрезвычайно быстро распространился после первой инфекции", - отмечается в сообщении.

Исследователи из Британии посмотрели образцы, взятые в разное время с разных мест, которые хранятся в глобальной базе научных данных. Они изучили мутации вируса и обнаруживали доказательства его быстрого распространения по всем континентам до того, как там были зафиксированы заболевания COVID-19.

Как объясняют ученые, каждый раз, когда вирусы реплицируют сами себя, они делают ошибки, и эти мутации можно использовать в качестве "молекулярных часов" для отслеживания географии и видоизменения вирусов.

При этом отмечается, что новое исследование, как и много других научных работ, подтвердило происхождение SARS-CoV-2 от летучей мыши, которая должна была заразить другое животное перед тем, как поразить человека. И это, по выводам ученых, произошло в конце прошлого года.

Ученые также обнаружили генетические доказательства, которые подтверждают подозрения, что вирус заражал людей в Европе, США и других странах за недели или даже месяцы до того, как там были зарегистрированы первые случаи в феврале.

Другими словами, найти "нулевого пациента" в любой стране будет невозможно, поскольку их было много.

По состоянию на утро среды, 6 мая, в мире зарегистрированы более 3,662 миллиона человек, инфицированных коронавирусом. При этом, более 257,2 тысяч умерли, более 1,198 миллиона выздоровели.

симптомы коронавируса:

вже зовсім скоро очікуємо послаблення карантину, з 11 травня відкриваються бібліотеки, перукарні, парки і т.д.

А вот найти откуда ноги растут -> легко. 16 или 17 сентября 2019 в новосибирской лаборатории произошел взрыв и был пожар. Обратите внимание на то, что потом в новосибирске, оренбурге, челябинске и др. городах была вспышка пневмонии!!!! Плюс в ухане(октябрь 2019) были военные соревнования, где были и московиты, которые заняли 2-ое место. И были еще учения китайцев и московитов в раше...
симптомы коронавируса:

А "ножки Буша" - друзья.
Короче всё шито-крыто. Что?Кто?Где? Населению планеты знать не надобно.
вже зовсім скоро очікуємо послаблення карантину, з 11 травня відкриваються бібліотеки, перукарні, парки і т.д.

У Гереги книжки можно будет брать почти бесплатно. А часть книг будут гуманитарными.
на китайском?
Сравните с поездками любителей шпилей из засРашки.
Понятно, до Уханя был другой Ухань.
Уханськ.
Это и есть та инфа, которую скрывал Китай.
в какой то азиатской стране (киргизия или туркменистан не помню) запретили слово "короновирус". как я их теперь понимаю....)))
Китай начал переводить стрелки.
Коронавирус начал мигрировать по континентам с конца прошлого года. Найти "нулевого пациента" невозможно, - ученые - Цензор.НЕТ 4482
Из всей информации в СМИ я так понял, что на земле переболели COVID-19 сотни миллионов человек.
Теперь ищут антитела и дохлые вирусы у здоровых или с першением в горле - суки.
В Украине большинство переболело в январе 2020 г. Под видом воспаления лёгких, а сейчас это вторая волна из Европы.
А раньше как болели? И разными вирусными пневмониями тоже.
Как бы ещё не с весны 2019 эта болезнь поразила население Украины?
Коронавирус начал мигрировать по континентам с конца прошлого года. Найти "нулевого пациента" невозможно, - ученые - Цензор.НЕТ 1462
вот в этом и заключена их скрепа.
Президент Танзании Джон Магуфули тайно заказал у Национальной лаборатории здравоохранения страны тестирование на коронавирус случайных образцов, не принадлежащих человеку. Об этом 4 мая сообщает https://www.bbc.com/news/live/world-africa-47639452?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=5***********************%26Tanzanian%20coronavirus%20laboratory%20boss%20suspended%262020-05-04T12%3A36%3A52.525Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:416b68b2-e070-433c-a92f-88ab7ab0bc1d&pinned_post_asset_id=5***********************&pinned_post_type=share BBC .
Образцам присвоили имена и возраст якобы людей и отправили на анализ в лабораторию. Как рассказал Магуфули, среди них было автомобильное масло - в нем коронавирус не выявили, джекфрут - эти результаты были неоднозначными, и папайя, в которой работники лаборатории нашли коронавирус.
Также на исследование были отправлены образцы, взятые у птицы и козы, они тоже оказались положительными, добавил танзанийский президент.
По результатам этого эксперимента министерство здравоохранения Танзании сформировало комитет из десяти человек для расследования работы лаборатории, результаты должны быть предоставлены до 13 мая. На время расследования директора лаборатории и ее менеджера по качеству отстранили от должностей.
Та не відсторонили їх від роботи, а направили працювати в ВОЗ.
А вот найти откуда ноги растут -> легко. 16 или 17 сентября 2019 в новосибирской лаборатории произошел взрыв и был пожар. Обратите внимание на то, что потом в новосибирске, оренбурге, челябинске и др. городах была вспышка пневмонии!!!! Плюс в ухане(октябрь 2019) были военные соревнования, где были и московиты, которые заняли 2-ое место. И были еще учения китайцев и московитов в раше...
а мне кажется, шо коронавирус уже гулял в октябре прошлого года, бо переболел странным гриппом тогда (его легкой формой) симптомы которого не похожи на предыдущие случаи , которые у меня ранее случались. Эх, провериться бы на антитела. тем более , шо с того времени не болел. А самое главное знаю свой перевоисточник, тобто того, кто меня заразил...
В Украине уже выпущены ифа-тесты. Только непонятно кому их дадут.
гарненький істочник? )
одне бла-бла відмазки!!
"Найти "нулевого пациента" невозможно - ученые". В Новосибирске пробовали искать?
Його ноги ростуть з московії. Тільки ці недолюди могли таке витворити. Я думаю, що наука колись це докаже.
И скока лярдав стоила эта лабуда.
Коронавірус почав мігрувати континентами з кінця минулого року. Знайти "нульового пацієнта" неможливо, - вчені - Цензор.НЕТ 1174
Коротше, в Ухань він потрапив з "Вектору". За часом сходитья.
