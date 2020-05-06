Коронавирус начал мигрировать по континентам с конца прошлого года. Найти "нулевого пациента" невозможно, - ученые
Команда британских ученых изучила образцы коронавирус SARS-CoV-2, подтвердив его природное происхождение, и установила, что он начал быстро распространяться еще в прошлом году в Европе, Америке и на других континентах.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил американский телеканал CNN.
"Новый генетический анализ вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, взятый у более 7,6 тысячи пациентов по всему миру, показал, что он циркулирует среди людей с конца прошлого года и чрезвычайно быстро распространился после первой инфекции", - отмечается в сообщении.
Исследователи из Британии посмотрели образцы, взятые в разное время с разных мест, которые хранятся в глобальной базе научных данных. Они изучили мутации вируса и обнаруживали доказательства его быстрого распространения по всем континентам до того, как там были зафиксированы заболевания COVID-19.
Как объясняют ученые, каждый раз, когда вирусы реплицируют сами себя, они делают ошибки, и эти мутации можно использовать в качестве "молекулярных часов" для отслеживания географии и видоизменения вирусов.
При этом отмечается, что новое исследование, как и много других научных работ, подтвердило происхождение SARS-CoV-2 от летучей мыши, которая должна была заразить другое животное перед тем, как поразить человека. И это, по выводам ученых, произошло в конце прошлого года.
Ученые также обнаружили генетические доказательства, которые подтверждают подозрения, что вирус заражал людей в Европе, США и других странах за недели или даже месяцы до того, как там были зарегистрированы первые случаи в феврале.
Другими словами, найти "нулевого пациента" в любой стране будет невозможно, поскольку их было много.
По состоянию на утро среды, 6 мая, в мире зарегистрированы более 3,662 миллиона человек, инфицированных коронавирусом. При этом, более 257,2 тысяч умерли, более 1,198 миллиона выздоровели.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Образцам присвоили имена и возраст якобы людей и отправили на анализ в лабораторию. Как рассказал Магуфули, среди них было автомобильное масло - в нем коронавирус не выявили, джекфрут - эти результаты были неоднозначными, и папайя, в которой работники лаборатории нашли коронавирус.
Также на исследование были отправлены образцы, взятые у птицы и козы, они тоже оказались положительными, добавил танзанийский президент.
По результатам этого эксперимента министерство здравоохранения Танзании сформировало комитет из десяти человек для расследования работы лаборатории, результаты должны быть предоставлены до 13 мая. На время расследования директора лаборатории и ее менеджера по качеству отстранили от должностей.