РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9693 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 999 27

Число жертв коронавируса в мире превысило 257 тыс. человек, инфицированы более 3,6 млн. ИНФОГРАФИКА

Число жертв коронавируса в мире превысило 257 тыс. человек, инфицированы более 3,6 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 6 мая в мире зарегистрировали 3 663 824 (3 584 118 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 257 277 (251 562 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 71 0704, заболевших - 1 204 479.

Испания сообщает о 219 329 случаях COVID-19, 25 613 человек умерли.

В Италии зафиксировано 213 013 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 29 315 летальные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания вышла на первое место в Европе по числу смертей от коронавируса

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Испании и Франции. 

В Великобритании умерли 29 501 человека, во Франции - 25 537, в Германии - 6 993, в Иране - 6 340, в Турции - 3 520, в Бельгии - 8 016, в Нидерландах - 5 185, Канаде - 4 190.

В РФ число зараженных достигло 155 370 человек, из которых 1 451 умер, в Беларуси - 18 350, умерли - 107; в Польше - 14 431, умерли - 716; в Молдове - 4 363, умерли - 136; в Венгрии - 3 065, умерли - 363; в Румынии - 13 837, умерли - 841; в Словакии - 1 421, умерли - 25.

Напомним, в Украине на утро 5 мая зафиксировано 366 новых случаев COVID-19, всего зараженных - 12 697, умерли 316 человек, 1875 пациентов выздоровели.

Число жертв коронавируса в мире превысило 257 тыс. человек, инфицированы более 3,6 млн 01

карантин (16729) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Та ладно, у нас від інших болячок більше померло чим від корони, тупа статистика і тупа ситуація, зробили з мухи слона. Суїцидів в день більше чим помирає від короновіруса......
А найближчим часом померлих від голода буде більше чим від віруса
показать весь комментарий
06.05.2020 08:02 Ответить
+2
Пора бы уже иски начинать готовить.
показать весь комментарий
06.05.2020 08:03 Ответить
+2
щяс тебе напишут, шо не хохокай тут, ведь это можит каснуца кажного
показать весь комментарий
06.05.2020 08:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а сколько "заработали" фарм. компании и прочая сволочь? сколько было суицидов из-за вирусобесия? сколько людей умрёт от голода, пока полмира дурнёй мается?
показать весь комментарий
06.05.2020 07:55 Ответить
Пора бы уже иски начинать готовить.
показать весь комментарий
06.05.2020 08:03 Ответить
Предлагаю начать с кетайозов, бо с зебилов не допросишся, с них как с козла молока
показать весь комментарий
06.05.2020 08:09 Ответить
Нифига.
показать весь комментарий
06.05.2020 08:10 Ответить
С кетайозов мы как раз ничего не поимеем, они на рашку все свалят. А этих в клетках с коронами на головах можно будет повозить по улицам.
показать весь комментарий
06.05.2020 08:13 Ответить
пора. в Германии создали анитвирусобесную полит. партию. Wiederstand2020 называется. хотят посадить меркельшу и Ко за издевательства над народом. количество членов растёт фантастически быстро. пару дней назад была то ли пятая то ли четвёртая по численности в Германии. сегодня может уже и третья.
показать весь комментарий
06.05.2020 08:13 Ответить
Так...для справки: Ежегодно в мире умирает около 56 миллионов человек...
показать весь комментарий
06.05.2020 07:56 Ответить
Население Земли 7 000 000 000 человек. Заболело по отношению к населению Земли примерно 0,05% .
показать весь комментарий
06.05.2020 07:58 Ответить
Умерло от осложнений вызванных короновирусом, по отношению к заболевшим - 0,0036%.
показать весь комментарий
06.05.2020 08:01 Ответить
щяс тебе напишут, шо не хохокай тут, ведь это можит каснуца кажного
показать весь комментарий
06.05.2020 08:05 Ответить
Я ознакомил общество с фактами. Дальше хоть усритесь.
показать весь комментарий
06.05.2020 08:07 Ответить
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 257 тис. осіб, інфіковано понад 3,6 млн - Цензор.НЕТ 6499
показать весь комментарий
06.05.2020 08:11 Ответить
что-то напомнило.
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 257 тис. осіб, інфіковано понад 3,6 млн - Цензор.НЕТ 3220
показать весь комментарий
06.05.2020 08:09 Ответить
по отношению к заболевшим - 0,0036%.\\\\\\\\\\\\\

лжец.
по отношению к населению, нет?
че орешь то? иди и сделай как мусульмане - лизни что-либо, а потом обосри докторов, которые бросятся спасать тя через две недели.
православный шоле?
показать весь комментарий
06.05.2020 08:08 Ответить
Ахахахаха, опять 2 недели?
показать весь комментарий
06.05.2020 08:18 Ответить
ну б-ство клин. случаев доказало шо поциент от заражения, еще 2 недели был бодр, крепок и заражал других хомо сапиенсов)
показать весь комментарий
06.05.2020 10:56 Ответить
Как страшно жить...
показать весь комментарий
06.05.2020 13:04 Ответить
Так б*же, ты по-сути чет сказать то имеешь?
я никогда не базарю о том чего не знаю.
в данном случае - врачи высрали шо от заражения как правило 2 недели проходит чтобы поциент подустал и попросил анальгин, или причастие(если он православный)
показать весь комментарий
06.05.2020 13:42 Ответить
Бегом в школу, может узнаешь сколько будет 257 тыс от 3,6 млн в процентах.
показать весь комментарий
06.05.2020 08:39 Ответить
Та ладно, у нас від інших болячок більше померло чим від корони, тупа статистика і тупа ситуація, зробили з мухи слона. Суїцидів в день більше чим помирає від короновіруса......
А найближчим часом померлих від голода буде більше чим від віруса
показать весь комментарий
06.05.2020 08:02 Ответить
Сегодня умерло от ишемической болезни сердца - 8685 человек, от инсульта 6000.
показать весь комментарий
06.05.2020 08:04 Ответить
Г*споди, помоги, возьми этот вирус, милостью твоеЙ насланных на нас грешных, взад, а то мне в Турцию нужно - жрать коктуйли, ссать в бассейны(из молитвы православного ватника-коммуниста)
показать весь комментарий
06.05.2020 08:05 Ответить
и выжрать весь алкоголь по олл-инклюзиву
показать весь комментарий
06.05.2020 08:08 Ответить
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 257 тис. осіб, інфіковано понад 3,6 млн - Цензор.НЕТ 1458
показать весь комментарий
06.05.2020 08:09 Ответить
Интересно на интере уже была передача ро коронавирус, где гости в студии будут сидеть с коронай?
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 257 тис. осіб, інфіковано понад 3,6 млн - Цензор.НЕТ 5479
показать весь комментарий
06.05.2020 08:10 Ответить
от алко и табака больше померло.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:39 Ответить
 
 