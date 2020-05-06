Число жертв коронавируса в мире превысило 257 тыс. человек, инфицированы более 3,6 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 6 мая в мире зарегистрировали 3 663 824 (3 584 118 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 257 277 (251 562 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 71 0704, заболевших - 1 204 479.

Испания сообщает о 219 329 случаях COVID-19, 25 613 человек умерли.

В Италии зафиксировано 213 013 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 29 315 летальные.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Испании и Франции.

В Великобритании умерли 29 501 человека, во Франции - 25 537, в Германии - 6 993, в Иране - 6 340, в Турции - 3 520, в Бельгии - 8 016, в Нидерландах - 5 185, Канаде - 4 190.

В РФ число зараженных достигло 155 370 человек, из которых 1 451 умер, в Беларуси - 18 350, умерли - 107; в Польше - 14 431, умерли - 716; в Молдове - 4 363, умерли - 136; в Венгрии - 3 065, умерли - 363; в Румынии - 13 837, умерли - 841; в Словакии - 1 421, умерли - 25.

Напомним, в Украине на утро 5 мая зафиксировано 366 новых случаев COVID-19, всего зараженных - 12 697, умерли 316 человек, 1875 пациентов выздоровели.