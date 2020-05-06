Пожары в Зоне отчуждения и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления, - ГСЧС

Пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны и двух районах Житомирской области локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления торфяников, травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы.

"По состоянию на 7 часов утра 6 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечены 53 человека и 31 единица техники лесных хозяйств", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в Житомирской области локализованы пожары в лесных массивах на территории Лугинского и Олевского районов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине внедряют систему спутникового мониторинга преступлений против окружающей среды, она уже помогла определить очаги пожаров в зоне ЧАЭС, - НПУ

"5 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки на территории Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района. По состоянию на 7 утра 6 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 94 человека и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 54 человека личного состава и 21 единица техники.