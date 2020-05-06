РУС
Пожары в Зоне отчуждения и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления, - ГСЧС

Пожары в Зоне отчуждения и на Житомирщине локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления, - ГСЧС

Пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны и двух районах Житомирской области локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления торфяников, травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы.

"По состоянию на 7 часов утра 6 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечены 53 человека и 31 единица техники лесных хозяйств", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в Житомирской области локализованы пожары в лесных массивах на территории Лугинского и Олевского районов.

"5 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки на территории Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района. По состоянию на 7 утра 6 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 94 человека и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 54 человека личного состава и 21 единица техники.

"продолжается тушение отдельных очагов тления торфяников, травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины".
всё, что нужно знать о причинах пожаров.
06.05.2020 08:06 Ответить
Пожежі локалізовані. Як завжди, зусиллями самої природи. Як сніг. Те саме буде з коронавірусом. Висновок простий, бережіть природу! Вона наш єдиний захисник!
06.05.2020 08:15 Ответить
эти пожары- кормушка для мчсников, до ноября так или иначе что-то будет вспыхивать....
06.05.2020 08:32 Ответить
Дождь локализировал?
06.05.2020 09:25 Ответить
Дежавю, каждый день одна и та же новость. Одна надежда на ливни.
