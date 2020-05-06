90 новых случаев COVID-19 выявили на Днепропетровщине. Это наибольший прирост за сутки с начала эпидемии, - облсовет
В Днепропетровской области по состоянию на вечер 5 мая зафиксировано 90 новых случаев инфицирования COVID-19. По данным облсовета, это самый большой зафиксированный прирост больных за сутки с начала эпидемии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Днепропетровского областного совета, опубликованном в Facebook.
"Наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки в нашей области. Всего 90", - говорится в сообщении.
Отмечается, что география новых случаев заболевания по области следующая:
⁃ г. Днепр - 35,
⁃ Кривой Рог - 40
⁃ Никополь - 3,
⁃ г. Каменское - 1,
⁃ Новомосковск - 1
⁃ Днепровский район - 1,
⁃ Криничанский - 1
⁃ Новомосковский район - 1,
⁃ Софиевский район - 6
⁃ Солонянский район - 1.
"По состоянию на 5.05.2020 г. общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 568 случаев", - сообщили в облсовете.
Напомним, в Украине на утро 5 мая зафиксировано 366 новых случаев COVID-19, всего зараженных - 12 697, умерли 316 человек, 1875 пациентов выздоровели.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Или просто деньги на маски лучше на пиво потратить?
Дальше пойдут поминальщики и любители первомайских майских шашлыков.
А дальше еще забавнее получилось ЕЖЕДНЕВНО по тысячи и больше трупов. И это РАЗВИТАЯ страна, в которой есть медицина. А теперь оцени свои шансы при заболевании в Украине. Хорошо, если просто немного покашляешь, а если нет, ты что думаешь тебя повезут в Александровскую больницу? Да хрен, там лечат "достойных" а не быдло.
Вчера читал что на Москвобаде платят по 5 тыс. долларов, чтобы попасть в больницу.
И да, эпидемия будет длиться теперь постоянно,она будет как сезонный ОРВИ, грипп. Только вопрос стоит в ЛЕКАРСТВЕ, для лечения, для производства которого нужно время около года. А со временем выработается иммунитет.
А на короновирусе можно будет заработать разово. Ну переболел, не умер, значит будет жить без постоянного приема лекарств.