90 новых случаев COVID-19 выявили на Днепропетровщине. Это наибольший прирост за сутки с начала эпидемии, - облсовет

В Днепропетровской области по состоянию на вечер 5 мая зафиксировано 90 новых случаев инфицирования COVID-19. По данным облсовета, это самый большой зафиксированный прирост больных за сутки с начала эпидемии.

"Наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки в нашей области. Всего 90", - говорится в сообщении.

Отмечается, что география новых случаев заболевания по области следующая:

⁃ г. Днепр - 35,

⁃ Кривой Рог - 40

⁃ Никополь - 3,

⁃ г. Каменское - 1,

⁃ Новомосковск - 1

⁃ Днепровский район - 1,

⁃ Криничанский - 1

⁃ Новомосковский район - 1,

⁃ Софиевский район - 6

⁃ Солонянский район - 1.

"По состоянию на 5.05.2020 г. общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 568 случаев", - сообщили в облсовете.

Напомним, в Украине на утро 5 мая зафиксировано 366 новых случаев COVID-19, всего зараженных - 12 697, умерли 316 человек, 1875 пациентов выздоровели.