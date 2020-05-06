С начала карантина наемники РФ более 40 раз не пропустили наблюдателей ОБСЕ в ОРДЛО, - Госпогранслужба
На Донбассе оккупанты за время карантина, с 22 марта, когда были прекращены пропускные операции по всему региону, более 40 раз не пустили патрули ОБСЕ на оккупированную территорию.
Об этом 5 мая на пресс-брифинге заявил начальник Краматорского пограничного отряда, полковник Анатолий Федорчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За период карантина со стороны оккупационных властей были даже случаи отказа в пропуске наблюдателям ОБСЕ. По Донецкой области таких случаев был 41, когда патрули ОБСЕ не пропускались на оккупированную территорию", - сказал Федорчук.
Он напомнил, что сейчас в контрольных пунктах въезда-выезда пропускные операции не осуществляются, и разрешение на осуществление пропускных операций гуманитарного и социального характера предоставляет только Командующий объединенных сил.
Так, за период карантина с 22 марта, когда были прекращены пропускные операции во всей Донецкой области, осуществлен пропуск примерно 100 человек – 55 человек въехали на контролируемую территорию и 47 человек выехали на временно оккупированную территорию. Большинство случаев пропуска было осуществлено 24-25 марта.
"После этого по Донецкой области было около 25-30 случаев, когда украинские пограничники пропускали граждан Украины на временно оккупированную территорию, но оккупационная власть снова возвращала их обратно", - добавил Федорчук.
Вместе с тем, в СММ ОБСЕ констатируют увеличение количества нарушений режима прекращения огня на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, говорится в ежедневном отчете № 106/2020, опубликованном СММ ОБСЕ в Украине 5 мая 2020 года.
"В Донецкой и Луганской областях СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками", - говорится в сообщении.
В частности, наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали повреждение жилого дома в результате огня из стрелкового оружия в Ясиноватой и получили сообщение о ранении гражданских лиц в результате обстрела в Александровке.
Отмечается, что члены незаконных вооруженных формирований и дальше не пропускали наблюдателей, которые осуществляли пересечение согласно официальным дорожным коридорам на блокпостах в Донецкой и Луганской областях.
Также уточняется, что миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
