РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9469 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
570 5

С начала карантина наемники РФ более 40 раз не пропустили наблюдателей ОБСЕ в ОРДЛО, - Госпогранслужба

С начала карантина наемники РФ более 40 раз не пропустили наблюдателей ОБСЕ в ОРДЛО, - Госпогранслужба

На Донбассе оккупанты за время карантина, с 22 марта, когда были прекращены пропускные операции по всему региону, более 40 раз не пустили патрули ОБСЕ на оккупированную территорию.

Об этом 5 мая на пресс-брифинге заявил начальник Краматорского пограничного отряда, полковник Анатолий Федорчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За период карантина со стороны оккупационных властей были даже случаи отказа в пропуске наблюдателям ОБСЕ. По Донецкой области таких случаев был 41, когда патрули ОБСЕ не пропускались на оккупированную территорию", - сказал Федорчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На переговорах глав МИД стран "нормандской четверки" договорились, что СММ ОБСЕ и Красный Крест должны иметь неограниченный доступ на оккупированных территориях, - Кулеба

Он напомнил, что сейчас в контрольных пунктах въезда-выезда пропускные операции не осуществляются, и разрешение на осуществление пропускных операций гуманитарного и социального характера предоставляет только Командующий объединенных сил.

Так, за период карантина с 22 марта, когда были прекращены пропускные операции во всей Донецкой области, осуществлен пропуск примерно 100 человек – 55 человек въехали на контролируемую территорию и 47 человек выехали на временно оккупированную территорию. Большинство случаев пропуска было осуществлено 24-25 марта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беспилотник ОБСЕ зафиксировал танки и тяжелое вооружение наемников РФ на Донбассе

"После этого по Донецкой области было около 25-30 случаев, когда украинские пограничники пропускали граждан Украины на временно оккупированную территорию, но оккупационная власть снова возвращала их обратно", - добавил Федорчук.

Вместе с тем, в СММ ОБСЕ констатируют увеличение количества нарушений режима прекращения огня на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, говорится в ежедневном отчете № 106/2020, опубликованном СММ ОБСЕ в Украине 5 мая 2020 года.

"В Донецкой и Луганской областях СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками", - говорится в сообщении.

В частности, наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали повреждение жилого дома в результате огня из стрелкового оружия в Ясиноватой и получили сообщение о ранении гражданских лиц в результате обстрела в Александровке.

Отмечается, что члены незаконных вооруженных формирований и дальше не пропускали наблюдателей, которые осуществляли пересечение согласно официальным дорожным коридорам на блокпостах в Донецкой и Луганской областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия и ее наемники должны предоставить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ в ОРДЛО, - пресс-секретарь Борреля

Также уточняется, что миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

Автор: 

карантин (16729) наблюдатель (844) ОБСЕ (4900) Донбасс (26966) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так карантин жеж. Мышебратья заботятся об АБЫСЫЕ
показать весь комментарий
06.05.2020 08:47 Ответить
Просто не пропустили... Всего-то делов! А ведь могли и люлей навалять...
показать весь комментарий
06.05.2020 08:51 Ответить
Їм все можна.
показать весь комментарий
06.05.2020 08:55 Ответить
;40 раз не запустили , а что им стоит не запустить Выборы , а кто то так Надеется. Посмотрим.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:00 Ответить
Ви їм в очі подивіться, вони за мир! То спостерегачі нариваються і хочуть війни. Головне - ніхзт шисен! І якщо не вірите, то запитайте у Сівохи і Єрмака.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:14 Ответить
 
 