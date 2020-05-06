За сутки на Львовщине зафиксировали 39 новых случаев COVID-19, что является рекордом за все время карантина, - Садовый

Во Львовской области за сутки заразились коронавирусом 39 человек, что является наибольшим количеством за все время карантина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Львова Андрей Садовый написал в своем Telegram-канале.

"+39 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это рекордная цифра за все время карантина. Мы внимательно отслеживаем динамику заболевания", - написал Садовый.

Вместе с тем, мэр Львова отметил, что решение об ослаблении карантина будут принимать только при условии, что динамика будет идти на спад.

По словам Галины Сличной, заместителя городского головы Львова и руководителя городского штаба по противодействию коронавирусу, по состоянию на 8 утра во Львове и Львовской области подтверждены 553 случая инфицирования коронавирусом, из них 16 - летальные.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 2446 человек, госпитализированы - 427, на амбулаторном лечении - 2019 человек, выписаны - 297 человек. Сейчас в больнице находится 131 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратные ИВЛ - 2 человека. В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 553 человек, 16 человек умерли. 116 пациентов выздоровели", - говорится на сайте Львовского горсовета.

Также сообщается, что за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 224 ПЦР-теста, из которых 39 - положительные.

Напомним, в Украине на утро 5 мая зафиксировано 366 новых случаев COVID-19, всего зараженных - 12 697, умерли 316 человек, 1875 пациентов выздоровели.