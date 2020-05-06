На утро 6 мая зафиксировано 487 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 13 184, летальных - 327, выздоровели 2 097 человек, - Минздрав

В Украине за сутки зафиксировали 487 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, а общее число зараженных превысило 13,1 тыс. человек.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 487 человек, из них 24 ребенка и 72 медработника. Было госпитализировано 118 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев", - отметил он.

По словам Степанова, в большинстве летальных случаев за прошедшие сутки имели место сопутствующие заболевания.

При этом 118 пациентов выздоровели за минувшие сутки.

"За все время пандемии заболели 13 184 человека, среди них 905 детей, а также 2251 медработник. Всего выздоровели 2097 человек, а летальных случаев - 327", - добавил Степанов.

Также читайте: За сутки на Львовщине зафиксировали 39 новых случаев COVID-19, что является рекордом за все время карантина, - Садовый

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 472 случая;

Волынская область - 359 случаев;

Днепропетровская область - 568 случаев;

Донецкая область - 85 случаев;

Житомирская область - 456 случаев;

Закарпатская область - 572 случая;

Запорожская область - 298 случаев;

Ивано-Франковская область - 1037 случаев;

Кировоградская область - 402 случая;

г. Киев - 1651 случай;

Киевская область - 891 случай;

Львовская область - 553 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 165 случаев;

Одесская область - 505 случаев;

Полтавская область - 232 случая;

Ривненская область - 787 случаев;

Сумская область - 130 случаев;

Тернопольская область - 935 случаев;

Харьковская область - 403 случая;

Херсонская область - 143 случая;

Хмельницкая область - 134 случая;

Черновицкая область - 1985 случаев;

Черкасская область - 314 случаев;

Черниговская область - 65 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 мая 2020 в Центр поступило 1411 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 34 722 сообщения о подозрении на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Степанова об изменении второго этапа медреформы означает фактический отказ от нее, - экс-замглавы Минздрава Ковтонюк