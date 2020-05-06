На утро 6 мая зафиксировано 487 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 13 184, летальных - 327, выздоровели 2 097 человек, - Минздрав
В Украине за сутки зафиксировали 487 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, а общее число зараженных превысило 13,1 тыс. человек.
Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 487 человек, из них 24 ребенка и 72 медработника. Было госпитализировано 118 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев", - отметил он.
По словам Степанова, в большинстве летальных случаев за прошедшие сутки имели место сопутствующие заболевания.
При этом 118 пациентов выздоровели за минувшие сутки.
"За все время пандемии заболели 13 184 человека, среди них 905 детей, а также 2251 медработник. Всего выздоровели 2097 человек, а летальных случаев - 327", - добавил Степанов.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 472 случая;
Волынская область - 359 случаев;
Днепропетровская область - 568 случаев;
Донецкая область - 85 случаев;
Житомирская область - 456 случаев;
Закарпатская область - 572 случая;
Запорожская область - 298 случаев;
Ивано-Франковская область - 1037 случаев;
Кировоградская область - 402 случая;
г. Киев - 1651 случай;
Киевская область - 891 случай;
Львовская область - 553 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 165 случаев;
Одесская область - 505 случаев;
Полтавская область - 232 случая;
Ривненская область - 787 случаев;
Сумская область - 130 случаев;
Тернопольская область - 935 случаев;
Харьковская область - 403 случая;
Херсонская область - 143 случая;
Хмельницкая область - 134 случая;
Черновицкая область - 1985 случаев;
Черкасская область - 314 случаев;
Черниговская область - 65 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 мая 2020 в Центр поступило 1411 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 34 722 сообщения о подозрении на COVID-19.
https://nplus1.ru/blog/2020/04/16/italy-death-toll
2014 - 598 364
2015 - 647 571
2016 - 615 261
2017 - 649 061
2018 - 633 133
2019 - 647 000
Видно, что смертность в Италии из года в год меняется на несколько десятков тысяч. Например, умерших в 2015 году на 50 тысяч больше, чем в 2014 - и никакого национального психоза. Просто умерло на 50 тысяч человек больше и все. А, в Ломбардии в 2015-ом годовая смертность увеличилась на 10% по сравнению с 2014 без коронавируса и национального психоза. Если нынешняя динамика затухания заболевания коронавирусом сохранится, то к концу года итоговая статистика, скорее всего, не будет сильно отличаться от обычных среднестатистических колебаний в предыдущие годы. Подождем итоговой статистики по году.
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub-2698861478625135:3033704849&q=https://www.bsmu.by/files/420*****************************/&sa=U&ved=2ahUKEwigo8v07J_pAhVmmIsKHREWCbcQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw30AFBkWAAvINpYLgvQvWL- https://www.bsmu.by/files/420*****************************/
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub-2698861478625135:3033704849&q=https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/news/h1n1flu/files/h1n1_usa.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwigo8v07J_pAhVmmIsKHREWCbcQFjAFegQIAhAB&usg=AOvVaw04C3Gvg7D48n8c-mlXbSBT https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/news/h1n1flu/files/h1n1_usa.pdf
"Не вызывает сомнения факт того, что организм человека подвержен влиянию как эндогенных, так и экзогенных ритмов. В 1968 г. И. Ассенмахер и Д. Битоут высказали предположение о существовании годового эндогенного (индивидуального) цикла. Выдвинута гипотеза о том, что первый индивидуальный годичный цикл (ИГЦ) начинается от даты зачатия и завершается при рождении ребенка. Генетическая программа развития плода, включая критические периоды эмбриогенеза, повторяется в каждом последующем годовом эндогенном цикле на протяжении всей жизни. Доказано, что существует так называемая «зона риска», которая формируется в период, примыкающий ко дню рождения и характеризующийся наибольшей уязвимостью организма и всех его функций [Шапошникова В.И., 2000]."
Берите даты рождений умерших и рассчитывайте.
Ситуация со вспышкой в Италии была обусловлена только особенностями страны и ее менталитетом.
А есть официальное мнение ВОЗ, которую Вы безмерно уважаете.
Так на сайте ВОЗ среди рекомендаций, касающихся ношения масок, нет ни одной, которая говорила бы о том, что маску нужно носить здоровому человеку.
Рекомендации ВОЗ для населения:
- Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.
- Если вы кашляете или чихаете, носите маску.
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A
https://censor.net/user/23464
в ЮНИСЭФ засели "ахенты кремля"))))))))))))))
https://censor.net/comments/locate/3114410/019215bb-022b-7380-ac83-dc01977deafahttps://censor.net/user/231790
Нет, там, как и в ВОЗ, правят бал ставленники транснациональной фармы.
https://censor.net/comments/locate/3114410/019215bb-0234-700f-860d-8a5e4b8ec139
https://censor.net/comments/locate/3114410/019215bb-0234-700f-860d-8a5e4b8ec139
Дніпро - +90 за добу
Це часом не рекорд?
По данным МОЗ 497 случаев, а на диаграмме за вчера только 97 новых случаев . . . По ходу, опечатка.
Это все потому-что тупорлыое быдло ведется на вой проплаченных провокаторов, а также полезных идиотов и не относится к карантину со всей серьезностью.
Соответственно, чем больше тупорылое быдло будет отрицать карантин и недооценивать коронавирус, тем дольше мы будем выходить из карантина, который из-за них может продлится и год
https://mind.ua/news/20209326-vikoristannya-masok-v-chehiyi-dozvolilo-zmenshiti-tempi-poshirennya-koronavirusu Використання масок в Чехії дозволило зменшити темпи поширення коронавірусу
https://www.kommersant.ru/doc/4314696 В США советуют носить тканевые маски для защиты от коронавируса
https://iz.ru/996508/2020-04-07/uchenye-podtverdili-effektivnost-meditcinskikh-masok Ученые подтвердили эффективность медицинских масок
2. Рассуждения этого ученого не доказательство, а только предположение.
3. Рекомедация не есть доказательство. Трамп заявил, что сам маску носить не намерен -видимо знает ее бесполезность для здорового. "Президент США добавил, что медицинские маски следует использовать только врачам".
4. Эта ссылка только перепечатка ссылки 1.
Значит Вы утверждаете о профнепригодности специалистов ВОЗ и отрицаете ее официальную позицию?
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-masks
+ от коли цифра сягне Україна Всього 1 000 000 COVID
От тоді згадаєте це