Сегодня под стенами Кабмина состоится акция бизнеса "Карантин убивает". Правоохранители усилили меры безопасности и ограничили движение транспорта

Сегодня под стенами Кабмина состоится акция предпринимателей "Карантин убивает". Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале столицы и ограничили движение транспорта по отдельным улицам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как отметили в ведомстве, сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабинета Министров Украины.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство. Организаторы мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. Для безопасности дорожного движения правоохранители ограничили дорожное движение по отдельным улицам в центре столицы. В связи с этим просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вместе с тем, полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

Отметим, что сегодня, 6 мая, в 11:00 в Киеве на улице Грушевского под стенами Кабмина состоится Всеукраинская акция "Карантин убивает".

Как сообщили организаторы, целью акции является привлечение внимание властей к ситуации, в которой оказался малый и средний бизнес из-за введения жестких непродуманных карантинных мероприятий, а также на неконституционность ряда введенных ограничений.

Ожидается, что в Правительственный квартала прибудут колонны автомобилей из разных городов Украины, где к ним присоединятся предприниматели города Киева.

По словам организаторов, в акции примут участие бизнес ассоциации малого и микробизнеса, члены Национальной бизнес коалиции, в частности Украинская федерация индустрии безопасности, Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей, Ассоциация частных работодателей, Ассоциация франчайзинга Украины, Ассоциация владельцев малого и среднего бизнеса, Комитет стандартов салонов красоты, Украинская Международная Бизнес Ассоциация , а также представители бизнеса из всех регионов Украины - бизнес-ассоциации коалиции региональных объединений "Рара Міст" Защити ФЛП" и другие Всеукраинские бизнес-объединения и профильные ассоциации сектора безопасности, транспортной сферы, индустрии красоты, общественного питания, гостиничного бизнеса и тому подобное.