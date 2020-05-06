РУС
68 681 51

Сегодня под стенами Кабмина состоится акция предпринимателей "Карантин убивает". Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале столицы и ограничили движение транспорта по отдельным улицам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как отметили в ведомстве, сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабинета Министров Украины.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство. Организаторы мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. Для безопасности дорожного движения правоохранители ограничили дорожное движение по отдельным улицам в центре столицы. В связи с этим просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вместе с тем, полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

Отметим, что сегодня, 6 мая, в 11:00 в Киеве на улице Грушевского под стенами Кабмина состоится Всеукраинская акция "Карантин убивает".

Как сообщили организаторы, целью акции является привлечение внимание властей к ситуации, в которой оказался малый и средний бизнес из-за введения жестких непродуманных карантинных мероприятий, а также на неконституционность ряда введенных ограничений.

Сегодня под стенами Кабмина состоится акция бизнеса Карантин убивает. Правоохранители усилили меры безопасности и ограничили движение транспорта 01

Ожидается, что в Правительственный квартала прибудут колонны автомобилей из разных городов Украины, где к ним присоединятся предприниматели города Киева.

По словам организаторов, в акции примут участие бизнес ассоциации малого и микробизнеса, члены Национальной бизнес коалиции, в частности Украинская федерация индустрии безопасности, Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей, Ассоциация частных работодателей, Ассоциация франчайзинга Украины, Ассоциация владельцев малого и среднего бизнеса, Комитет стандартов салонов красоты, Украинская Международная Бизнес Ассоциация , а также представители бизнеса из всех регионов Украины - бизнес-ассоциации коалиции региональных объединений "Рара Міст" Защити ФЛП" и другие Всеукраинские бизнес-объединения и профильные ассоциации сектора безопасности, транспортной сферы, индустрии красоты, общественного питания, гостиничного бизнеса и тому подобное.

акция (2444) Кабмин (14124) Киев (26150) правоохранительные органы (2973) силовики (2802)
+12
чё? зелёных уже бьют? заслужили!
06.05.2020 09:26 Ответить
+10
Зебарани які чекали бліноф на лапатє.
Правоохранители усилили меры безопасности из-за массовых акций в центре Киева и ограничили движение транспорта по отдельным улицам - Цензор.НЕТ 3942
06.05.2020 09:33 Ответить
+8
Скучив вже за Порошенком? І не дивно.
06.05.2020 09:28 Ответить
чё? зелёных уже бьют? заслужили!
06.05.2020 09:26 Ответить
При Порошенко такого не было!!!
06.05.2020 09:26 Ответить
Скучив вже за Порошенком? І не дивно.
06.05.2020 09:28 Ответить
Конечно. Хочется хоть один день без обсера власти.
06.05.2020 09:40 Ответить
і це правда, новий день і новий обсер влади.
06.05.2020 09:41 Ответить
обсервація...
06.05.2020 09:49 Ответить
От мені якось при воєнному стані від Пєті жилося вільніше, ніж при карантині (навіть не надзвичайному стані!) від Зе...
06.05.2020 09:43 Ответить
Точно! При Петрі карантину не було б!
06.05.2020 09:44 Ответить
Не знаю, що там було б, але мене б цілком влаштував карантин як в 2009 - коли всі маски носили і обмеження певні були, але і метро працювало, і поїзди ходили...
Це при тому, що за епідсезон тієї зими тяжким грипом H1N1 перехворіли 5,6 млн. українців, з них 345 тис. потрапили до лікарні і 1125 померли! Зараз хворих 13 тис., у лікарнях - всього пару тисяч...

І медична система при Ющі загалом справилася, а нам розповідають, що вона не витримає!
06.05.2020 09:49 Ответить
Кто входит в группы риска при короновирусе?
показать весь комментарий
Сколько раз на цензоре печатали, что Порошенко предлагал Монике организационную помощь в течении всего карантина?
Что Арахамия сказал насчёт законопроекта от ЕС о защите медиков, когда Слуги нарояль разродились?
06.05.2020 10:18 Ответить
власть переживает что народ ей хочет вручить "билет на Ростов"...
06.05.2020 09:27 Ответить
Та что-то вручает и вручает со времен "декабрьского путча", а как приходили одни и те же порохоботы с плакатиками - так и приходят.
06.05.2020 09:28 Ответить
тебе с твоим флажком от туда наверно виднее))
06.05.2020 09:34 Ответить
Кто бунтует сегодня?
06.05.2020 09:28 Ответить
Профессиональные активисты. Те, что и полгода, год, два тому назад бунтовали там.
06.05.2020 09:32 Ответить
А от цікаво, чому ж Зе з 73% підтримки ні разу не зібрав навіть 5000 на мітинг?
06.05.2020 09:44 Ответить
Зебарани які чекали бліноф на лапатє.
Правоохранители усилили меры безопасности из-за массовых акций в центре Киева и ограничили движение транспорта по отдельным улицам - Цензор.НЕТ 3942
06.05.2020 09:33 Ответить
А от баба Юля всіх би спасла та накормила! Власною цицькою!
06.05.2020 09:47 Ответить
Не хотіли смоктати Юліну сісю, смокчіть тепер Вовину пісю.
06.05.2020 09:56 Ответить
Яка бурна в тебе хвантазія!
06.05.2020 09:59 Ответить
Який прівєт, такій і атвєт.
06.05.2020 10:03 Ответить
Ну тоді прівєт!
06.05.2020 10:04 Ответить
Говорила ЮВТ или нет, что у неё есть мечта, чтобы вся украинская армия разместилась на стадионе?
06.05.2020 10:22 Ответить
Надеюсь акции в поддержку лучшего преЗЕдента кланаклоунов?
показать весь комментарий
06.05.2020 09:34 Ответить
06.05.2020 10:06 Ответить
Сосикосу ,любитель вставить свой нос в чужие сраки
06.05.2020 10:20 Ответить
Аваківськи шакали перекрили вулиці тобто зелена шмаркля вже починає ссати..Все найгірше попереду, імпичмент буде подарунком для зеленої банди.
06.05.2020 09:38 Ответить
после первого митинга на банковой пообещали что ослабят с 11мая после 4 мая возле кмда митинг за разрешения кофе на вынос всем и продажа фастфуда Кличко вышел пообещал что уже на следующий день откроются с 5 мая так и было Порошенко сказал что власть пошла на уступки из за митинга предпренимателей что на это раз откроют метро через пару дней?
06.05.2020 09:38 Ответить
Это на той Банковой, что была наглухо закрыта при рыгах Януковиче и Порошенко?
показать весь комментарий
06.05.2020 09:53 Ответить
Для обеспечения общественной безопасности

Акции недовольства населением Киева?
Если недовольство властью - это не общественная безопасность!
06.05.2020 09:41 Ответить
а один годований сивочолий чолов'яга на тракторці з мегафоном буде..?
06.05.2020 09:46 Ответить
Чтоб потом накатать заяву в мелицию как он сделал 1 декабря 2013 года? Неа. На порохоботов он стучать не будет - это ж не на майдановцев
06.05.2020 09:52 Ответить
06.05.2020 09:54
06.05.2020 09:54 Ответить
06.05.2020 09:59
06.05.2020 09:59 Ответить
Свыня в таких случаях потужно заставлял весь Майдан шезлонгами. Шоб Будку не шатали
06.05.2020 10:01
06.05.2020 10:01 Ответить
06.05.2020 10:01
06.05.2020 10:01 Ответить
Нидерланды намного больше заражений и смертей на меньшее притом население (17млн) зараженных 41087 умерло 5168 общее ,за последние сутки только +86, у нас в сутки от 7-15 а вообще 327 умерло уже как месяц скажете тестов мало соглашусь но по смерти цифры как тоже не правильно? или скажете скрывают и умирают сотнями? в тоже время не закрывали транспорт самолеты между странами летают люди гуляют https://www.youtube.com/watch?v=KGEekP1102g движущая веб камера Амтердама Live
06.05.2020 10:12 Ответить
"Шутка" из байнета:
- Как на беларуском называется короновирус?
- Пневмония...
06.05.2020 10:26 Ответить
Е маё. Чего вышли-то? Карантин смягчается с 11 мая. Лучше б готовили свои рабочие места к открытию. Или у вас их нет?
06.05.2020 10:15 Ответить
ну ну таня тебе в велюр там ваш штабий зе тима
06.05.2020 10:17 Ответить
Та да. Велюр ваше все! Который даже не работал. Больше ж не за что вцепиться.
06.05.2020 10:29 Ответить
А что он делал? Именно работал,из за чего и скандал.Вот почему,как не зебилбот,так обязательно лживый?
07.05.2020 08:13 Ответить
Благодаря вашей тупости их у половыны украинцев не будет. Но ты то без барского х... не останешся.
06.05.2020 10:22 Ответить
Пропускаю мимо традиционное хамство ылиты
06.05.2020 10:30 Ответить
Очень хочется увидеть сдешних форумчан зе с плакатами в поддержку своего бубочки на митинге об одобрении политики кланаклоунв.
06.05.2020 10:38 Ответить
Не карантин убивает, посмотрите в других странах где нет клоунов.
06.05.2020 11:03 Ответить
правильно. Хотим как в Испании с Италией.
06.05.2020 13:31 Ответить
Молодцы. Цаки нам одевают, дорогие Украинцы. Цаки. Дальше - хуже. Золотой миллиард - начало.
06.05.2020 18:19 Ответить
Будуть павуків з сідниць збивати палками з гаслами ПРИНЕСИ В ЛОМБАРД ОСТАННЮ ЗОЛОТУ ПРИКРАСУ І ПРОЖЕНИ З ДУПИ ЦЮ ПОТВОРУ.
06.05.2020 21:40 Ответить
 
 