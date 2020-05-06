РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9488 посетителей онлайн
Новости Новый Кабмин
2 986 26

Уже 4 комитета ВР отправили на доработку Программу деятельности правительства: шансы Кабмина Шмыгаля получить иммунитет на год приближаются к нулю, - нардеп "Голоса" Железняк

Уже 4 комитета ВР отправили на доработку Программу деятельности правительства: шансы Кабмина Шмыгаля получить иммунитет на год приближаются к нулю, - нардеп "Голоса" Железняк

Еще несколько комитетов Верховной Рады своим решением отправили на доработку Программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщил первый заместитель председателя финансового комитета, нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"А между тем реферат Правительства на 9 страниц (официально - Программа деятельности) продолжает устанавливать антирекорды в комитетах ВРУ. Эту бумагу уже рассмотрели:
- Комитет по вопросам экологической политики
- Комитет по вопросам организации государственной власти
- Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Комитет по вопросам экономического развития (главный по этому вопросу)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лишь один нардеп настаивает на своих поправках в законопроект о банках, - нардеп "Голоса" Железняк

Конечно все Комитеты рекомендовали отправить на доработку этот "полет фантазии". Итак шансы получить от парламента иммунитет от увольнения на год стремительно приближаются к нулю", - рассказал Железняк.

Напомним, что при условии принятия Радой Программы деятельности правительства Кабмин получает иммунитет от увольнения на год.

Уже 4 комитета ВР отправили на доработку Программу деятельности правительства: шансы Кабмина Шмыгаля получить иммунитет на год приближаются к нулю, - нардеп Голоса Железняк 01

Автор: 

ВР (29430) Кабмин (14124) Железняк Ярослав (469)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Шмыгаль не дурак, он просто снимает с себя ответственность, задание своего хозяина Ахметова он уже выполнил, повышение цен на электричество скоро будет, украинские АЭС останавливаются, он может спокойно вернутся к Ринату и получить огромную премию!
показать весь комментарий
06.05.2020 09:42 Ответить
+4
10 самых счастливых стран мира в 2020 году

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3262763

А знаете украинцы кто на первом месте счастливых стран мира ?

Финляндия!

А почему Финляндия самая счастлива в мире ?

Потому что финны не знают русского языка и русские им не братья . Вот и все
показать весь комментарий
06.05.2020 09:37 Ответить
+3
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZWhRw_gL2jqQ-hhP7oNVddffmsN30EYQSySy_0P72ovI06KkPB1azf-BNzzXDA0a42umPpFLv6gq8s2htvbAphIr2PWw_DS2znZ-AWZxFq8-FX11BPKsMg2-tSCbfuhtY8&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/555648842021491?__cft__[0]=AZWhRw_gL2jqQ-hhP7oNVddffmsN30EYQSySy_0P72ovI06KkPB1azf-BNzzXDA0a42umPpFLv6gq8s2htvbAphIr2PWw_DS2znZ-AWZxFq8-FX11BPKsMg2-tSCbfuhtY8&__tn__=%2CO%2CP-R 15 мин. ·

ЧТО ТАКОЕ современная работорговля и как это работает...

Как закрепостить граждан и потом заработать на каждом заробитчанине путем его продажи в рабство? Очень просто.

1. Отменяете все перевозки и полеты.

2. Берете под контроль госавиаслужбу.
3. Сообщаете потенциальным покупателям, что отправка крепостных только после переговоров с вами ибо иначе они физически не улетят.
4. Устанавливаете таксу за голову и требуете ее с нанимателя.
5. Включаете таксу в тариф на чартер, вами утвержденный и только ему госавиаслужба даст добро на взлет.
6. Делите с владельцем чартера прибыль...
7. Танцуют все! Торговля людьми в чистом виде. И ручки то вот они - типо чистые.

И только я написал этот текст, как на глаза попалась новость.

Международные авиалинии Украины готовятся совершить сегодня третий спецрейс для доставки заробитчан в Европу. На этот раз украинцев отвезут во Франкфурт, аэропорт "Хан".

"Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу", - указано в сообщении.

Специальные пассажирские рейсы по перевозке украинских граждан по трудовым контрактам организовали Министерство иностранных дел и Офис Вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
готується грунт для Саакашвіла.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:35 Ответить
хм...?
в ВР за него не наберется голосов НИКОГДА....
показать весь комментарий
06.05.2020 09:39 Ответить
значить Президент розпустить ВР,
показать весь комментарий
06.05.2020 10:35 Ответить
распустит, во время своей агонии.....

кто же ему даст распустить....?
хлопцы с Трусковца уже освоились - сели на потоки....- быстро организуют Клоуну импичмент..
показать весь комментарий
06.05.2020 10:50 Ответить
поки пічмент закрутиться- Указ Президента зробиться за 5 хвилин.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:54 Ответить
Серйозно ?
КИМ ?
показать весь комментарий
06.05.2020 09:42 Ответить
этой власти уже самой кажется что они куда то не туда поперлы..как я люблю вопрошать а нафигаче корове уже баян если она и так выперлась на середину минного поля
показать весь комментарий
06.05.2020 09:56 Ответить
та батьком ж нашого народу! - Президентом України В.О. Зеленським.
показать весь комментарий
06.05.2020 10:34 Ответить
Херовенький у твоего народца-инородца батько.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:00 Ответить
нічьо-о..сойдьот
показать весь комментарий
06.05.2020 12:52 Ответить
10 самых счастливых стран мира в 2020 году

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3262763

А знаете украинцы кто на первом месте счастливых стран мира ?

Финляндия!

А почему Финляндия самая счастлива в мире ?

Потому что финны не знают русского языка и русские им не братья . Вот и все
показать весь комментарий
06.05.2020 09:37 Ответить
А чего ж у них,таких счастливых, процент самоубийств выше среднего по Европе на 30%?
показать весь комментарий
06.05.2020 12:03 Ответить
Ой,нелохи имитируют бурную деятельность перед лохторатом.Зачем,если не дали ни одной копейки людям,сидящим на карантине.Этот поступок расноречивее всех слов.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:38 Ответить
при шуте развели бардельеро в стране и во власти и гордятся этим, называя это поиском эффективных кадров...
показать весь комментарий
06.05.2020 09:39 Ответить
Шмыгаль не дурак, он просто снимает с себя ответственность, задание своего хозяина Ахметова он уже выполнил, повышение цен на электричество скоро будет, украинские АЭС останавливаются, он может спокойно вернутся к Ринату и получить огромную премию!
показать весь комментарий
06.05.2020 09:42 Ответить
верните хоть гройсмана - пороха выберем сами))))
показать весь комментарий
06.05.2020 09:46 Ответить
Собравший сливки с Сениных реформ жлоб директор рынка.. уж лучше Саакашвили на грантах США или Вакарчук, хотя не думаю что проголосуют за тех у кого нет руки олигархов в жопе.
показать весь комментарий
06.05.2020 10:06 Ответить
Проблема не в урядах, а в тому хто їх призначає.
Уже 4 комітети ВР відправили на доопрацювання Програму діяльності уряду: шанси Кабміну Шмигаля отримати імунітет на рік наближаються до нуля, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 8810
показать весь комментарий
06.05.2020 09:52 Ответить
Задача премьером почти выполнена - зарезать Энергоатом!
показать весь комментарий
06.05.2020 09:53 Ответить
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZWhRw_gL2jqQ-hhP7oNVddffmsN30EYQSySy_0P72ovI06KkPB1azf-BNzzXDA0a42umPpFLv6gq8s2htvbAphIr2PWw_DS2znZ-AWZxFq8-FX11BPKsMg2-tSCbfuhtY8&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/555648842021491?__cft__[0]=AZWhRw_gL2jqQ-hhP7oNVddffmsN30EYQSySy_0P72ovI06KkPB1azf-BNzzXDA0a42umPpFLv6gq8s2htvbAphIr2PWw_DS2znZ-AWZxFq8-FX11BPKsMg2-tSCbfuhtY8&__tn__=%2CO%2CP-R 15 мин. ·

ЧТО ТАКОЕ современная работорговля и как это работает...

Как закрепостить граждан и потом заработать на каждом заробитчанине путем его продажи в рабство? Очень просто.

1. Отменяете все перевозки и полеты.

2. Берете под контроль госавиаслужбу.
3. Сообщаете потенциальным покупателям, что отправка крепостных только после переговоров с вами ибо иначе они физически не улетят.
4. Устанавливаете таксу за голову и требуете ее с нанимателя.
5. Включаете таксу в тариф на чартер, вами утвержденный и только ему госавиаслужба даст добро на взлет.
6. Делите с владельцем чартера прибыль...
7. Танцуют все! Торговля людьми в чистом виде. И ручки то вот они - типо чистые.

И только я написал этот текст, как на глаза попалась новость.

Международные авиалинии Украины готовятся совершить сегодня третий спецрейс для доставки заробитчан в Европу. На этот раз украинцев отвезут во Франкфурт, аэропорт "Хан".

"Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу", - указано в сообщении.

Специальные пассажирские рейсы по перевозке украинских граждан по трудовым контрактам организовали Министерство иностранных дел и Офис Вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:59 Ответить
Я бы больше доверял хаотичному но проукраинскому Саакашвили чем Ахметовскому премьеру шнырю остановившему АЭС чьё имя я не могу вспомнить.
показать весь комментарий
06.05.2020 10:03 Ответить
Шмигаль, "імунітет на рік" - ржу, не могу.
показать весь комментарий
06.05.2020 10:08 Ответить
Достал уже этот клоун! Когда то наступит хоть подобие порядка? Такого хаоса, как при клоуне, в мире никто не видовал
показать весь комментарий
06.05.2020 10:28 Ответить
Шутки шутками, но складывается впечатление, что дело швах. Бедный Зеля хватается за всё, что под руку попадётся....
Я не его фанат, что будет с государством, если он не сможет выплыть ХОТЬ КУДА на твёрдую землю?
Если капитан - идиот, то нужно ли для того, чтоб его опрокинуть, разрушить корабль, на котором мы плывём?
показать весь комментарий
06.05.2020 11:07 Ответить
Який Кабмін? Після карантину він піде у відставку. Вже й у Зеленського немає імунітету на рік.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:07 Ответить
Який Кабмін? Після карантину він піде у відставку. Вже й у Зеленського немає імунітету на рік.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:39 Ответить
 
 