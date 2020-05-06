Уже 4 комитета ВР отправили на доработку Программу деятельности правительства: шансы Кабмина Шмыгаля получить иммунитет на год приближаются к нулю, - нардеп "Голоса" Железняк
Еще несколько комитетов Верховной Рады своим решением отправили на доработку Программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.
Об этом сообщил первый заместитель председателя финансового комитета, нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"А между тем реферат Правительства на 9 страниц (официально - Программа деятельности) продолжает устанавливать антирекорды в комитетах ВРУ. Эту бумагу уже рассмотрели:
- Комитет по вопросам экологической политики
- Комитет по вопросам организации государственной власти
- Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Комитет по вопросам экономического развития (главный по этому вопросу)
Конечно все Комитеты рекомендовали отправить на доработку этот "полет фантазии". Итак шансы получить от парламента иммунитет от увольнения на год стремительно приближаются к нулю", - рассказал Железняк.
Напомним, что при условии принятия Радой Программы деятельности правительства Кабмин получает иммунитет от увольнения на год.
в ВР за него не наберется голосов НИКОГДА....
кто же ему даст распустить....?
хлопцы с Трусковца уже освоились - сели на потоки....- быстро организуют Клоуну импичмент..
КИМ ?
ЧТО ТАКОЕ современная работорговля и как это работает...
Как закрепостить граждан и потом заработать на каждом заробитчанине путем его продажи в рабство? Очень просто.
1. Отменяете все перевозки и полеты.
2. Берете под контроль госавиаслужбу.
3. Сообщаете потенциальным покупателям, что отправка крепостных только после переговоров с вами ибо иначе они физически не улетят.
4. Устанавливаете таксу за голову и требуете ее с нанимателя.
5. Включаете таксу в тариф на чартер, вами утвержденный и только ему госавиаслужба даст добро на взлет.
6. Делите с владельцем чартера прибыль...
7. Танцуют все! Торговля людьми в чистом виде. И ручки то вот они - типо чистые.
И только я написал этот текст, как на глаза попалась новость.
Международные авиалинии Украины готовятся совершить сегодня третий спецрейс для доставки заробитчан в Европу. На этот раз украинцев отвезут во Франкфурт, аэропорт "Хан".
"Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу", - указано в сообщении.
Специальные пассажирские рейсы по перевозке украинских граждан по трудовым контрактам организовали Министерство иностранных дел и Офис Вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Я не его фанат, что будет с государством, если он не сможет выплыть ХОТЬ КУДА на твёрдую землю?
Если капитан - идиот, то нужно ли для того, чтоб его опрокинуть, разрушить корабль, на котором мы плывём?