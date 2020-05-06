Уже 4 комитета ВР отправили на доработку Программу деятельности правительства: шансы Кабмина Шмыгаля получить иммунитет на год приближаются к нулю, - нардеп "Голоса" Железняк

Еще несколько комитетов Верховной Рады своим решением отправили на доработку Программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщил первый заместитель председателя финансового комитета, нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"А между тем реферат Правительства на 9 страниц (официально - Программа деятельности) продолжает устанавливать антирекорды в комитетах ВРУ. Эту бумагу уже рассмотрели:

- Комитет по вопросам экологической политики

- Комитет по вопросам организации государственной власти

- Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

- Комитет по вопросам экономического развития (главный по этому вопросу)

Конечно все Комитеты рекомендовали отправить на доработку этот "полет фантазии". Итак шансы получить от парламента иммунитет от увольнения на год стремительно приближаются к нулю", - рассказал Железняк.

Напомним, что при условии принятия Радой Программы деятельности правительства Кабмин получает иммунитет от увольнения на год.