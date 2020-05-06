В ВСУ зафиксирован 1 новый случай COVID-19 на Одесчине, всего болеет 30 военнослужащих, - Командование Медсил

За период пандемии выздоровели 49 человек, зафиксировано 2 летальных случая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 07:00 6 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 30 человек. Также за период пандемии выздоровели 49 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 257 человек. Количество личного состава у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 97 человек", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий (Одесская область) лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

