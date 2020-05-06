РУС
Мир еще столкнется и со второй, и с третьей волнами COVID-19, - глава берлинского Института вирусологии им. Коха Вилер

Мир еще столкнется и со второй, и с третьей волнами COVID-19, - глава берлинского Института вирусологии им. Коха Вилер

Во многих европейских странах эпидемия коронавируса пошла на спад. Но пока рано радоваться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, такое мнение глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер.

По мнению Вилера, даже после того, как человечество справиться с пандемией, нужно быть готовым ко второй и даже третьей волнам COVID-19.

"Я исхожу из того - и это подтверждают специалисты, что будут вторая и третья волны распространения инфекции", - отметил эксперт.

Вирусолог подчеркнул, что немецкая система здравоохранения готова к новым вызовам. Также он добавил, что власти намерены увеличить количество проводимых тестирований на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус начал мигрировать по континентам с конца прошлого года. Найти "нулевого пациента" невозможно, - ученые

Как сообщалось, в Германии по состоянию на утро 6 мая диагностировано 166 706 случаев болезни, 135 100 пациентов уже выздоровели, 6993 умерли. Первый случай заболевания COVID-19 в Германии обнаружили 27 января.

вирус (582) Германия (7287) исследование (568) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+12
06.05.2020 10:27 Ответить
+7
06.05.2020 10:28 Ответить
+5
Если у вас рядом лежит смартфон - значит вас уже давно чипировали. Советую утопить его в унитазе и надеть шапочку из фольги.
06.05.2020 10:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это из того института Коха, который на прикорме у дебила гейтса?
06.05.2020 10:20 Ответить
06.05.2020 10:27 Ответить
06.05.2020 10:28 Ответить
Оно мертворожденное, а о мертвых или хорошо, или ни как.
06.05.2020 10:36 Ответить
всё не можешь забыть как я тебя макнул? это хорошо. помни, что твоё место у...
06.05.2020 13:53 Ответить
Будут еще много лет добивать этой "пандемией" всех, пока не наступит полная разруха и голод, а потом всех чипируют. Не дают сатанисты человеку нормально спокойно жить.
06.05.2020 10:30 Ответить
Если у вас рядом лежит смартфон - значит вас уже давно чипировали. Советую утопить его в унитазе и надеть шапочку из фольги.
06.05.2020 10:31 Ответить
Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку
06.05.2020 10:36 Ответить
Не неси бред. Тебя когда чипируют по настоящему вакциной, будешь как робот говорить, что скажут делать ,что скажут и если не захочешь убьют как муху. Нашелся тут умняк. Своим детям расскажи про шапочки из фольги и посмейся, если они у тебя есть, а если нет, то навряд ли будут, на детей тебе лицензию еще надо будет получить.
06.05.2020 10:37 Ответить
Лариса, денег не хватит на дачу в секонд хенд? Биопаспорт - чип на лбу? 666?
06.05.2020 10:38 Ответить
И это жертва аборта говорит о лицензии на детей.
06.05.2020 10:44 Ответить
Гейтс - это Гейтс... а чего добился ты? Смайлики в каждой фразе?
06.05.2020 10:31 Ответить
Ну дааааа, Гейтс великий, хочет "отсеять" 6 млрд населения Земли и оставить 1 млрд рабов. Великий фашист.
06.05.2020 10:33 Ответить
Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Еще парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!
06.05.2020 10:34 Ответить
Кому ты нужно, умалишенное, и раб с тебя никакой.
06.05.2020 10:42 Ответить
О как боты Гейтса возбудились... ну, ну.)
06.05.2020 10:47 Ответить
Ларка, не бузи!
06.05.2020 10:49 Ответить
Читай читай, кто тебе еще правду напишет о твоем скором будущем.)
06.05.2020 10:53 Ответить
Танюха жисть, кто ж еще... напару с медель...
06.05.2020 11:00 Ответить
Умалишенное, на сектантку ты никак не тянешь, как кстати и на блондинку (они и то умнее).
06.05.2020 11:18 Ответить
тебе я тоже надрал? напомни!
06.05.2020 14:42 Ответить
Дралка не выросла, питарок...
06.05.2020 15:21 Ответить
значит надрал и забыл. а у тебя до сих пор подгорает, обмылок. это хорошо. почитай труды дебиа гейтса.
06.05.2020 15:24 Ответить
И с 10й. И вообще теперь будете всю жизнь в масках ходить и с дозиметрами
06.05.2020 10:21 Ответить
Есть альтернатива - ускоренно избавиться от "обузы": родителей (за 50), бабушек и дедушек, больных сахарным диабетом, заболеванием лёгких, сердечных заболеваний, сосудистых заболеваний...
06.05.2020 10:36 Ответить
Так перспективненько же: можно разгрузить пенсионный фонд. Всякие группы риска типа спидоносцев, туберкулезников, зеков в тюрьмах, кароче у кого нету нормального иммунитета- всех в утиль. Какой от них толк кроме анализов? Пусть молодые и здоровые процветают
06.05.2020 10:41 Ответить
Жизнь вообще опасная штука. Ее ведь может прекратить даже сосулька с крыши.
показать весь комментарий
ну или как-то так
Світ ще зіткнеться і з другою, і з третьою хвилями COVID-19, - глава берлінського Інституту вірусології ім. Коха Вілер - Цензор.НЕТ 252
06.05.2020 10:42 Ответить
пандемия крышесосулек и очнулсягипсов.
06.05.2020 10:54 Ответить
Ясный хрен что будут! Пока не переболеет 2/3 населения вспышки будут продолжаться.
А если резюмировать, то в карантине сидели зря - только убили экономику
06.05.2020 10:25 Ответить
В Германии теперь смертоносность - 5%, в Украине тоже так будет при отмене карантина а-ля 95 квартал?
06.05.2020 10:31 Ответить
Смертность, как в карантине, так и без него ОДИНАКОВАЯ! просто в карантине она растянута во времени, чтобы уменьшить нагрузку на больницы!!! А поскольку смертность в основном среди людей 80+, то логичней было бы вводить карантин среди этих групп населения
06.05.2020 10:58 Ответить
Откуда данные, что смертность в карантине и без него одинаковая для 80+, если тут же предлагаешь вводить для них карантин?
Откуда эта цифра, если говорят о 50+?
06.05.2020 11:02 Ответить
Есть статистика накопленная по другим странам. Смертность от вируса рассчитывается в ПРОЦЕНТАХ от отношению к заразившимся в той же возрастной группе. Меньше заразилось - меньше умерло, больше заразилось - больше умерло, но в процентном отношении эта цифра постоянная и не меняется. Сама смерть обусловлена наличием хронических заболеваний, изношенностью организма..! Карантин уменьшает количество контактов и как следствие снижается скорость распространения (с прогрессии может поменяться на линейный рост), но сам факт того что ты заразился сидя на карантине не влияет на то умрешь или выживешь! Поэтому процент НЕ МЕНЯЕТСЯ!!!!
То что "говорят о 50+" это уже искажение статистики Италией и связана с другой методикой подсчета (они в смерти от короновируса записывают даже умерших от инфаркта, если у них был обнаружен короновирус), до этого, высокий уровень смертности был только у 80+, для 70+ был относительно приемлемым, для 60- вообще был не страшнее гриппа
06.05.2020 12:38 Ответить
Все кто должен умереть от этого вируса - умрет, вне зависимости от наличия карантина. Просто без карантина они бы умерли условно за полгода, то с карантином за 5 месяцев
06.05.2020 12:40 Ответить
В розвинених країнах смертність буде вище серед 80+ хоча б тому що, там таких людей більше. Яка там тривалість життя серед українців, 64,1 рік? Та у нас порівнянно з Італією чи Іспанією нема кому вже помирати. Українці будуть втрачати роботу на Заході бо, небуде кого доглядати, ось проблема.
07.05.2020 09:25 Ответить
И они, до 64.1 года, все здоровые, чтобы переболеть ради идеи - "коллективный иммунитет"?
07.05.2020 09:32 Ответить
А карантин для того и ввели, чтобы убить экономику. Логической цепочки не видешь? Вирус - карантин - убийство экономики- обнищание и устрашение населения - мировое спасительное правительство - вакцинирование (чипирование) и все - 666. Цель достигнута, ура.
06.05.2020 10:44 Ответить
пристидав скептиків, які гадали, що епідемія йде на спад
06.05.2020 10:25 Ответить
хосподи помоги, возьми вирус взад, мы все станем православными(из обращения атеистов Гвианы к Яхве). а не то поп.росим шоб Путин ввел.
06.05.2020 10:29 Ответить
Усем термометры в анал и в метротрамвай на работуНАЙУХ!
06.05.2020 10:30 Ответить
В Германии хватает немцев имеющих любое мнение на будущее.
06.05.2020 10:33 Ответить
Прогнозы медиков сводятся к опыту пандемии 1918-1919 г. "испанки". Когда первая волна, это были цветочки ( типа того что происходит сейчас), потом было небольшой затухание и пришла новая волна с ужасными последствиями, потом опять затухание и третья волна тоже очень убийственная в разы сильнее чем первая но немного слабее чем вторая. И уже позже была четвертая волна уже с отдельными не столь значительными очагами. В результате переболело около 550 миллионов людей ( тогда это 30% населения Земли) Погибло по разным подсчетам от 50 до 100 миллионов, смертность от 3 до 20%. Вот опираясь на тот негативный "опыт" развития пандемии, специалисты и делают неутешительные выводы. Тем более что многие ученые утверждают что вирус пришел к нам надолго , а может вообще навсегда. Тогда это длилось два года, сейчас вероятно следует быть готовым к не меньшему сроку. Вакцину обещают через год-полтора. и то если получится. На многие заболевания так и не удалось создать вакцину. будем надеяться на лучшее, что на этот раз популяции людей повезет больше.
06.05.2020 10:35 Ответить
ага, особенно сравнивая уровень медицины сейчас и 100 лет назад, вы бы еще чуму вспомнили
06.05.2020 10:37 Ответить
А ещё можно вспомнить, что после первой волны - расслабились и даже после второй...
06.05.2020 10:39 Ответить
Не понял вашего оптимизма по отношению к современной медицине.. Про то что на изготовление вакцины уйдет даже до двух лет, говорят практически все ученые. Пробования и тестирование это еще совершенно ни чего не означает. Сколько уже существует ВИЧ, а вакцины так и нет. Хотя практически все страны ищут панацею. Удалось только изобрести лекарства которые поддерживают заразившихся. Кстати вы плохо отзываетесь от медицины прошлого, знаю по мнению специалистов в этой области что в 60-70 г. в СССР была большая готовность к подобному развитию событий.
06.05.2020 10:44 Ответить
В США уже тестируют 8 вакцин и кандидатов на вакцину более 140...
06.05.2020 10:37 Ответить
Ужас без конца. А у бацьки что там с имунитетом? Бред, Что русскому хорошо то немцу смерть. В 1942 году будучи на окпированной Украине один бноза писал Гебельсу о трудностях колонизации из-за неистребимого здоровья туземцев.В частности о здоровых розовощеких детях играющих на холоде и в антисанитарных услвиях. Пьющих такую воду от
котрой если ее не обеззараживать то солдаы ротами ложатся в госпиталь.Имунитет спасает а не карантин. А он у нас есть.
06.05.2020 10:50 Ответить
Батька все правильно делает.переболеют все.но мы к тому же еще и обнищаем
06.05.2020 10:50 Ответить
Ну если батька ваш Лукашенко - то какого хера тут третесь? чемодан вокзал ....да и на пидаросии надо не ограничивать себя, и переносить парады - а с дедами на палках, да как полагается с одного стакана всем двором на лавке до и после парада накатить!
06.05.2020 11:32 Ответить
Я живу в себе на батьківщині трешся ти об зелений йух щей знатного його відсмоктуеш
06.05.2020 12:43 Ответить
Дан нам поух те все тесты-поусты,все уже,кто мог,уже переболели,мы живее всех живыых !
06.05.2020 10:57 Ответить
овец по осени считают - результат всеобщей иммунизации посмотрим на примере россии и беларусии - а так - парад и деды на палках, да стакан один на всех - чтоб быстренько так все пройти - а то ведь растянется во времени.... чем быстрее - тем лучше - есть шанс хоть в чем-то пидаросиии догнать и перегнать "пиндосов"
06.05.2020 11:35 Ответить
Хвилі будуть продовжуватися доки ковід не візьме своє, а громада не набуде "стадного імунітету".Це, елеменарні речі.
07.05.2020 09:14 Ответить
До речі, на скільки зменшилося поголів'я бомжів та алкашів? Це, люди, які ніколи не дотримувалися санітарних норм і згідно теорії вже мали перехворіти і вимерти. Та, я й досі зустрічаю їх кожного вечора з однією засмальцьованою маскою на трьох вечорами біля магазину. Маска їм треба аби витерти губи і заслати гінця за черговою дозою в магазин.
07.05.2020 09:20 Ответить
 
 