Мир еще столкнется и со второй, и с третьей волнами COVID-19, - глава берлинского Института вирусологии им. Коха Вилер
Во многих европейских странах эпидемия коронавируса пошла на спад. Но пока рано радоваться.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, такое мнение глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер.
По мнению Вилера, даже после того, как человечество справиться с пандемией, нужно быть готовым ко второй и даже третьей волнам COVID-19.
"Я исхожу из того - и это подтверждают специалисты, что будут вторая и третья волны распространения инфекции", - отметил эксперт.
Вирусолог подчеркнул, что немецкая система здравоохранения готова к новым вызовам. Также он добавил, что власти намерены увеличить количество проводимых тестирований на COVID-19.
Как сообщалось, в Германии по состоянию на утро 6 мая диагностировано 166 706 случаев болезни, 135 100 пациентов уже выздоровели, 6993 умерли. Первый случай заболевания COVID-19 в Германии обнаружили 27 января.
вже Гейтс у нього дебіл
ким ти себе мариш, нещастя?
хорошо, или ни как.
А если резюмировать, то в карантине сидели зря - только убили экономику
Откуда эта цифра, если говорят о 50+?
То что "говорят о 50+" это уже искажение статистики Италией и связана с другой методикой подсчета (они в смерти от короновируса записывают даже умерших от инфаркта, если у них был обнаружен короновирус), до этого, высокий уровень смертности был только у 80+, для 70+ был относительно приемлемым, для 60- вообще был не страшнее гриппа
котрой если ее не обеззараживать то солдаы ротами ложатся в госпиталь.Имунитет спасает а не карантин. А он у нас есть.