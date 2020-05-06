В Минэкоэнерго объяснили, почему изучают возможность майнинга криптовалют на базе "Энергоатома": "Зеленский определил курс Украины на диджитализацию"
В Минэкоэнерго заявили, что при наличии профицита атомной генерации один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалют.
Об этом говорится в разъяснении министерства, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на сегодня в Украине - профицит производства электроэнергии: он, в том числе, обусловлен и влиянием пандемии COVID-19 на национальные экономики.
"Для украинской энергетики это означает более серьезные вызовы, на которые государство, власть и общество должны реагировать оперативно, применять новые подходы, ведь речь идет о будущем Украины как модернового государства. Сейчас для бизнеса крайне важно быстро среагировать на вызовы, а задача государства - создать понятные правила и комфортные условия, чтобы бизнес мог действовать как драйвер общественного и экономического развития. Президент Владимир Зеленский четко и однозначно определил курс новейшей Украины на диджитализацию", - говорится в сообщении.
"Можно остаться в советской модели, то есть тратить ресурсы на поддержку того, что есть. Но при этом должны осознать, что это создает идеальные условия для коррупционных злоупотреблений, и заплатят за это граждане Украины из своих карманов. Однако есть другой путь к успешному будущему. Можем реально трансформировать "пассив" в "актив". Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалюта. Это не только позволяет сохранить гарантированное нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть открывает путь к принципиально новой экономике, новым подходам, новой системе рынка", - подчеркнули в Минэкоэнерго.
В ведомстве отметили, что рассматривают возможность создания центров обработки данных (ЦОД) рядом с АЭС.
"В "Энергоатоме" был разработан пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Проектом предусмотрено создание новой инфраструктуры выдачи мощности ОРУ-750 кВ ЗАЭС для долгосрочных поставок электроэнергии для обеспечения потребностей ЦОД. В перспективе такие дата-центры могут быть самоокупаемыми и служить решению задач, определенных Президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют. Так, и.о. министра энергетики Ольга Буславец дала поручение НАЭК "Энергоатом" разработать предложения по майнингу криптовалют.
Не, ну если владимир зеленских определил, то да эта канешна, это уважительная причина
Теперь атомные электростанции будут работать на кого-то, кому принадлежит больше половины всех биткойнов ?
А зачем нам государство тогда, если оно не может гарантировать функции гривны.
.............................
всє он дєлаєт нє так (с)
Знаете как диджотализация в моем городе выглядит. Просто замызганый кюар код, поторый можна сфоткать и перейти по ссылке
Но есть вопросы: стоимость проекта, реализация, доход, срок окупаемости, гарантии и т.д.
Детали: Предыдущий министр ведомства Владимир Омелян заявлял, что в 2019 году в Днепре может начаться строительство тестовой площадки.
По словам нынешнего главы ведомства, он Омеляна "уважает и не обижает". Но никто из них при этом "не вспоминает о Гиперлупе".
Быткойны это анархия.
Кріптобанк у смартфоні...
діджидуралізатори мля...
Ви не розумієте, Зебіли не можуть заробляти на приватнику, їм обов'язково потрібно узяти мільярди бюджетних коштів, які тільки вони знають як витратити
Почему му он так говорит? Да просто знает, что если на предприятиях государственных начнут заниматься майнингом, журналисты пронюхают и будет скандал...
Так вот..
Это тело говорит в открытую, я буду майнить биткоины, на государственном предприятии, и мне не чего не будет..
А для майнинга крипты, нужно сумасшедший поток электричества...
Вот вам и петушинная власть...
Купіть йому Конституцію, нехай читає, що входить до його повноважень.
До чого ми дійшли? Це ж у розумі не вкладається. Людина, яка не є спеціалістом ні в чому, окрім шоу і піару, освіта якої дозволяє йому максимум лампочку замінити, вирішує глобальні питання атомної енергетики?
Майнінг, передбачає великі капіталовкладення, це не дармове благо, яке у нас є і яке ми неефективно використовуємо. У нас більшість реакторів працюють на межі продовжених (в останнє) строків гарантійної експлуатації. Через 10 років, нам їх закривати доведеться, а чим зайняті ці дебіли? Вони взагалі розуміють різницю між реальним життям і грою-стратегією у їхніх смартфонах?
Одна справа, коли ви змінити порядок утворення тарифу на електроенергію у бік збільшення вартості виробленої АЕС і тим самим зменшити прибутки Ахметова, у АЕС з'являться зайві кошти (хоча звідки вони там з'являться, якщо їх десятиліттями грабували в угоду Ахметову?) і самі АЕС, за наявний надлишок почнуть шукати альтернативні джерела збуту (можливо і майнінг), а інша, коли за це беруться Зелені дебіли. Зараз навезуть із Китаю по завищеній вартості на мільярди обладнання, а потім виявиться, що воно виробить ресурс, що до моменту повернення вартості... Ми що самі його виробляємо? Ми завантажимо власні заводи і стимульнемо економіку?
Як ці дебіли задовбали...
Тут проблема не в ідеї, в в дебілах, від яких вона виходить. Це Шарікови, які радять проф.Преображенському, як краще оперувати.
- Вашему строительству, - говорил он, - не хватает денег. Я их достану.
И он предложил организовать при строительстве электростанции доходное подсобное предприятие.
- Что может быть проще! Мы будем продавать открытки с видами строительства, и это принесет те средства, в которых так нуждается постройка. Запомните: вы ничего не будете давать, вы будете только получать.
Александр Иванович решительно рубил воздух ладонью, слова его казались убедительными, проект был верный и выгодный. Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать.
Сперва понадобились оборотные средства. Их пришлось взять из денег, ассигнованных на постройку станции. Других денег в республике не было.
- Ничего, - утешал он строителей, - запомните: с этой минуты вы будете только получать.
Александр Иванович верхом на лошади проинспектировал ущелье, где уже возвышались бетонные параллелепипеды -будущей станции, и одним взглядом оценил живописность порфировых скал. За ним на линейке прикатили в ущелье -фотографы.
Они окружили строительство суставчатыми, голенастыми штативами, спрятались под черные шали и долго щелкали затворами. Когда все было заснято, один из фотографов спустил шаль на плечи и рассудительно сказал:
- Лучше, конечно, было бы строить эту станцию левее, на фоне монастырских руин, там гораздо живописнее.
Для печатания открыток решено было как можно скорее выстроить собственную типографию. Деньги, как и в первый раз, были взяты из строительных средств. Поэтому на электрической станции пришлось свернуть некоторые работы. Но все утешались тем, что барыши от нового предприятия позволят нагнать упущенное время.
Типографию строили в том же ущелье, напротив станции. И вскоре неподалеку от бетонных параллелепипедов станции появились бетонные параллелепипеды типографии. Постепенно бочки с цементом, железные прутья, кирпич и гравий перекочевали из одного конца ущелья в другой. Затем легкий переход через ущелье совершили и рабочие - на новой постройке больше платили.
(с) "Золотой Теленок" (И.Ильф, Е.Петров)
А як рване ???
Зеля це ДНО.
Шикарный ход.
Головне- "майнинга криптовалют на базе "Энергоатома": "Зеленский определил курс Украины на диджитализацию"
Сам себе определил.
Героям Слава !!! Слава Украине!!!
Вместо того чтобы отдать дешёвую энергию на предприятия и дать толчок экономике, зелёный дебил собирается майнить криптовалюту, которая сейчас никому не нужна.
Получается что Ахметов блокирует развитие экономики, блокируя работу АЭС с дешёвой энергией.
что не день, то очередной зашквар )))))
пора гнать сцаной тряпкой эту больную на голову зеленую шоблу пока окончательно не угробили страну!!!!!