В Минэкоэнерго объяснили, почему изучают возможность майнинга криптовалют на базе "Энергоатома": "Зеленский определил курс Украины на диджитализацию"

В Минэкоэнерго заявили, что при наличии профицита атомной генерации один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалют.

Об этом говорится в разъяснении министерства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на сегодня в Украине - профицит производства электроэнергии: он, в том числе, обусловлен и влиянием пандемии COVID-19 на национальные экономики.

"Для украинской энергетики это означает более серьезные вызовы, на которые государство, власть и общество должны реагировать оперативно, применять новые подходы, ведь речь идет о будущем Украины как модернового государства. Сейчас для бизнеса крайне важно быстро среагировать на вызовы, а задача государства - создать понятные правила и комфортные условия, чтобы бизнес мог действовать как драйвер общественного и экономического развития. Президент Владимир Зеленский четко и однозначно определил курс новейшей Украины на диджитализацию", - говорится в сообщении.

"Можно остаться в советской модели, то есть тратить ресурсы на поддержку того, что есть. Но при этом должны осознать, что это создает идеальные условия для коррупционных злоупотреблений, и заплатят за это граждане Украины из своих карманов. Однако есть другой путь к успешному будущему. Можем реально трансформировать "пассив" в "актив". Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалюта. Это не только позволяет сохранить гарантированное нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть открывает путь к принципиально новой экономике, новым подходам, новой системе рынка", - подчеркнули в Минэкоэнерго.

В ведомстве отметили, что рассматривают возможность создания центров обработки данных (ЦОД) рядом с АЭС.

"В "Энергоатоме" был разработан пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Проектом предусмотрено создание новой инфраструктуры выдачи мощности ОРУ-750 кВ ЗАЭС для долгосрочных поставок электроэнергии для обеспечения потребностей ЦОД. В перспективе такие дата-центры могут быть самоокупаемыми и служить решению задач, определенных Президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют. Так, и.о. министра энергетики Ольга Буславец дала поручение НАЭК "Энергоатом" разработать предложения по майнингу криптовалют.



