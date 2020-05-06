На борьбу с распространением COVID-19 уже потрачено более 1,8 млрд грн, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

Министерство финансов проводит постоянный мониторинг бюджетных расходов на приобретение распорядителями (получателями) бюджетных средств товаров, необходимых для осуществления мер по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

По данным Госказначейства, с 1 марта по 29 апреля 2020 включительно, за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 1,8 млрд грн, в том числе 455 млн грн средств госбюджета и 1 349 млн грн средств местных бюджетов.

Общая сумма зарегистрированных бюджетных обязательств по всем закупкам товаров и услуг для борьбы с COVID 19 составляет 2 398 млн грн (512 млн грн - государственный бюджет, 1 886 млн грн - местные бюджеты).

