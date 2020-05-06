РУС
На борьбу с распространением COVID-19 уже потрачено более 1,8 млрд грн, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

Министерство финансов проводит постоянный мониторинг бюджетных расходов на приобретение распорядителями (получателями) бюджетных средств товаров, необходимых для осуществления мер по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

По данным Госказначейства, с 1 марта по 29 апреля 2020 включительно, за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 1,8 млрд грн, в том числе 455 млн грн средств госбюджета и 1 349 млн грн средств местных бюджетов.

Общая сумма зарегистрированных бюджетных обязательств по всем закупкам товаров и услуг для борьбы с COVID 19 составляет 2 398 млн грн (512 млн грн - государственный бюджет, 1 886 млн грн - местные бюджеты).

карантин (16729) Минфин (1556) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Коронавирус - так много вопросов и так мало ответов! [короче - пример этой вселенской брехни!]
В индийском Мумбаи с агломерацией проживает почти 29 млн. человек.
Плотность населения составляет 21 665 чел./км² (по плотности город занимает второе место в мiре после Манилы. В Мумбаи есть знаменитый район трущоб Дхарави, где на площади в 2,5 квадратных километра живут около 1 миллиона человек. Дхарави - самое густонасёленное место на планете Земля.
Средняя заработная плата здесь составляет от $1 до $2 в день.
В Дхарави 1 унитаз приходится примерно на 1450 человек.
Средняя продолжительность жизни жителя Дхарави меньше 60 лет. [ну, т.е. нормальная - как и у нас…]
В Дхарави люди сидят друг у друга буквально на головах, в обстановке полной антисанитарии, без какой-либо возможности самоизолироваться. Здесь на 10 кв. метрах может проживать семья из 10 человек, а за стенкой из коробки из-под холодильника, живёт другая такая же семья.
За 4 месяца разгула пандемии COVID-19 по миру общее число случаев заражения коронавирусом в густонаселенных трущобах Дхарави в Мумбаи - составило всего 43 человека, включая четыре случая смерти. https://www.channelnewsasia.com/?fbclid=IwAR3BCUSpEGVdGFbRXPiXWxVgyeRyY1rCWRJM_3eJuHkfNQQxesyDtjCY8R8 https://www.channelnewsasia.com/ …/covid-19-cases-deaths-ris…
43 человека, Карл, на 2,5 кв. км с 1 млн жителей, сидящих друг у друга на головах, с одним унитазом на 1450 человек. Никаких масок, никаких антисептиков, никакой социальной дистанции - где, бл*дь, рост числа заболевших в геометрической прогрессии, где горы трупов, почему ваш коронавирус в трущобах Мумбая не работает?
Я знаю ответ - там нет CNN, Fox News и прочего,прочего,прочего.
06.05.2020 10:36 Ответить
Индусы от короновируса применяют йогу и антисанитарию. Вирус предпочитает чистоту, а не унитаз на 1450 чел.
06.05.2020 10:47 Ответить
да ужж.. неслабо по карманам распихали. и какие результаты? побороли?
06.05.2020 10:39 Ответить
06.05.2020 10:36 Ответить
Индусы от короновируса применяют йогу и антисанитарию. Вирус предпочитает чистоту, а не унитаз на 1450 чел.
06.05.2020 10:47 Ответить
О_О б*же, как же мне "повезло" шо угораздило родиться в т.н. "УССР", а не там где хоть свобода есть - хочешь идешь занимать очередь к унитазу, а не хочешь - накладываешь в Ганг
06.05.2020 10:51 Ответить
Дхараві - одні з нетрів та адміністративний район міста Мумбаї, Індія. Район затиснений між масивами Махім з заходу та Сіон зі сходу, та займає площу 1,75 км². В 1986 році населення за оцінкою становило 530 225, але сьогодні воно становить від 600 000 до понад 1 мільйона людей. \\\\\\\\\\\\\

т.е. еще меньшая площадь(!) чем вы написал. я х.з., стоит ли искать видео оттуда.... сортир далековато от меня просто)
06.05.2020 10:53 Ответить
да ужж.. неслабо по карманам распихали. и какие результаты? побороли?
06.05.2020 10:39 Ответить
Это важно! А хде левак-отмыв?
06.05.2020 10:39 Ответить
На боротьбу з поширенням COVID-19 уже витрачено понад 1,8 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9304
06.05.2020 10:45 Ответить
нарот
06.05.2020 10:56 Ответить
где все это то что вы купили за счет госбюджета? почему в больницах только частные поставки?
06.05.2020 10:46 Ответить
Ну как власть настолько глупая? Решение же есть, и оно предельно простое. Надо на эти деньги наложить фундаменты и начать строить 333 храма и тогда Хоспоть возьмет взад(вирус), Путин помрет, а мы станем передовой страной и можно будет ничего не делать, только покупать всякие феррари как шейхи в Дубае и прочих эмиратах. а так погибших от вируса будет много ибо от отсутствия веры вирус и был ниспослан на нас за грехи наши.
06.05.2020 10:47 Ответить
львиная доля нагрузки на местные бюджеты из которых вы уроды забрали часть денег себе в Киев.
06.05.2020 10:47 Ответить
ото правильно написано "потрачєно" із бюджета (наші податки), а комусь осіло отих два лярди
06.05.2020 10:59 Ответить
Ну да а мндикам доплатили 86коп. А деньги где Зин?
06.05.2020 11:13 Ответить
Ахренеть , сколько бабла отмыто. А населению на самоизоляции хоть по пол вареника дали ?
06.05.2020 11:23 Ответить
 
 