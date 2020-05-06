РУС
2 242 12

Первым в Украине донором плазмы крови, перенесшим COVID-19, стала жительница Черкасс Юлия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается в пресс-релизе биофармацевтической компании Biopharma.

Как сообщается, плазму этого донора используют для разработки препарата, который потенциально может быть эффективен при лечении коронавирусной инфекции.

Украинский производитель препаратов из донорской плазмы Biopharma по системе государственно-частного партнерства является инвестором Черкасского областного центра крови.

Кроме того, "ковидную" плазму уже готовы собирать центры Biopharma в Сумах, Шостке, Конотопе, Днепре и Харькове. Здесь применяют метод аппаратного плазмафереза - эритроциты, тромбоциты и другие клетки крови остаются у донора, для производства лекарств собирают только плазму. В отличие от донации крови эта процедура переносится организмом легче.

"Лекарства, созданные из реконвалесцентной плазмы, позволят спасти миллионы жизней и вернуть мир к нормальной жизни. Для начала исследований ученым нужно собрать не менее 300 литров плазмы у почти 500 доноров. Мы приглашаем вас становиться донорами и таким образом спасать жизни людей", - сообщила директор по стратегическому развитию Biopharma Оксана Плотникова.

Первый украинский донор "ковидной" плазмы Юлия надеется, что ее пример послужит стимулом для многих людей по всей Украине. Она пообещала вернуться в центр крови снова, а средства, полученные за донацию, пожертвовала на лекарства для онкобольных детей Черкасской области.

Собранную плазму выдержат в карантине, после этого отправят в R&D центр компании Biopharma, где из нее должны разработать и изготовить потенциально эффективный препарат, после этого проведут клинические испытания в больницах.

Готовый препарат в компании ожидают уже осенью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На борьбу с распространением COVID-19 уже потрачено более 1,8 млрд грн, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

В отличие от вакцин, которые инициируют создание антител к болезни в организме пациента, разработанный препарат уже будет включать в себя антитела. Для более эффективной работы украинские ученые планируют сотрудничать с коллегами из США, Японии, Германии и Великобритании.

Как сообщалось, 4 мая Министерство здравоохранения разрешило провести клинические исследования эффективности препарата Биовен, производства ООО "Биофарма Плазма" в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 / SARS-CoV-2.

Biopharma - украинский биофармацевтическая компания, единственный завод в Восточной Европе, который имеет самые современные технологии, производит и разрабатывает препараты из донорской плазмы уже почти 50 лет. Компания сосредоточена на обеспечении лекарствами Украины и по контрактному принципу поставляет свою продукцию в более 30 стран мира.

Осенью 2019 Biopharma перенесла свое производство в новый научно-производственный комплекс в Белой Церкви. Компания развивает сеть собственных плазмацентрив, которые в настоящее время работают в Сумах, Шостке, Конотопе, Черкассах, Днепре и Харькове. Эти центры проводят 100% тестирование всех собранных компонентов на роботизированных системах методом ПЦР.

+2
А якшо ковід проходив взагалі безсимтомно, то виходить, що організм навіть не боровся з вірусом, тіпа зажило как на собакє. Просто страшно представить, шо з людини у якою була важка двухстороння пневмонія зараз почнуть щей кров висмоктувать
06.05.2020 10:57 Ответить
+1
антитела, що допомогли їй одужати, деякий недовгий час ще присутні у крові
це не імунітет, бо швидко минає
06.05.2020 10:51 Ответить
+1
А чому не куршавеська курва Шахов?
06.05.2020 11:48 Ответить
Так вродеж бы говорили, что от коронавилуса иммунитет не вырабатывается, а соответсвенно толку от этой крови как осла молока, лейкоциты там пасивные же
06.05.2020 10:48 Ответить
антитела, що допомогли їй одужати, деякий недовгий час ще присутні у крові
це не імунітет, бо швидко минає
06.05.2020 10:51 Ответить
А якшо ковід проходив взагалі безсимтомно, то виходить, що організм навіть не боровся з вірусом, тіпа зажило как на собакє. Просто страшно представить, шо з людини у якою була важка двухстороння пневмонія зараз почнуть щей кров висмоктувать
06.05.2020 10:57 Ответить
Брешут, а мы всему верим.
06.05.2020 11:13 Ответить
викачати з неї усю кров та терміново рятувати рідненьких попів з РПЦ!
06.05.2020 10:49 Ответить
В мене жінка " Почесний Донор України" з пенсією по інваліднтсті 1638 грв та смішними
"льготами"..
06.05.2020 10:53 Ответить
Ей нужно было мозги за свои годы приобрести ! На что она рассчитывала ? А если не расчитывала , чего ныть ?
07.05.2020 00:49 Ответить
гаспада, почом рєклама?..

Власники на 23 квітня 2020
Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Біофарма-Плазма-Інвест"
Засновник, 18000₴ (90%)
Публічне Акціонерне Товариство "Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "Індент"
Засновник, 2000₴ (10%)
Кінцевий Бенефіціарний Власник (Контролер) Засновника Юридичної Особи, Код Єдрп85 - Єфіменко Костянтин Олексійович, Київська Область, Місто Біла Церква, Вулиця Лугова 47
Кінцевий Бенефіціарний Власник (Контролер) Засновника Юридичної Особи, Код Єдрп85 - Хмельницький Василь Іванович, Місто Київ, Вулиця Вишгородська, 45А/5, Квартира 151
https://opendatabot.ua/c/41805628
06.05.2020 10:55 Ответить
Странно, что взяли регионы, где небольшое количество переболевших.
06.05.2020 11:08 Ответить
А чому не куршавеська курва Шахов?
06.05.2020 11:48 Ответить
Скоко платят?
06.05.2020 12:58 Ответить
""Лекарства, созданные из реконвалесцентной плазмы, позволят спасти миллионы жизней и вернуть мир к нормальной жизни. Источник: https://censor.net/n3193661" - ну не знаю, не знаю..., но то что кто то на этом заработает это 100 % И не факт , что это вообще будет "лекартсво" а не пустышка ...
07.05.2020 00:47 Ответить
 
 