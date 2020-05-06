Первым в Украине донором плазмы крови, перенесшим COVID-19, стала жительница Черкасс Юлия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается в пресс-релизе биофармацевтической компании Biopharma.

Как сообщается, плазму этого донора используют для разработки препарата, который потенциально может быть эффективен при лечении коронавирусной инфекции.

Украинский производитель препаратов из донорской плазмы Biopharma по системе государственно-частного партнерства является инвестором Черкасского областного центра крови.

Кроме того, "ковидную" плазму уже готовы собирать центры Biopharma в Сумах, Шостке, Конотопе, Днепре и Харькове. Здесь применяют метод аппаратного плазмафереза - эритроциты, тромбоциты и другие клетки крови остаются у донора, для производства лекарств собирают только плазму. В отличие от донации крови эта процедура переносится организмом легче.

"Лекарства, созданные из реконвалесцентной плазмы, позволят спасти миллионы жизней и вернуть мир к нормальной жизни. Для начала исследований ученым нужно собрать не менее 300 литров плазмы у почти 500 доноров. Мы приглашаем вас становиться донорами и таким образом спасать жизни людей", - сообщила директор по стратегическому развитию Biopharma Оксана Плотникова.

Первый украинский донор "ковидной" плазмы Юлия надеется, что ее пример послужит стимулом для многих людей по всей Украине. Она пообещала вернуться в центр крови снова, а средства, полученные за донацию, пожертвовала на лекарства для онкобольных детей Черкасской области.

Собранную плазму выдержат в карантине, после этого отправят в R&D центр компании Biopharma, где из нее должны разработать и изготовить потенциально эффективный препарат, после этого проведут клинические испытания в больницах.

Готовый препарат в компании ожидают уже осенью.

В отличие от вакцин, которые инициируют создание антител к болезни в организме пациента, разработанный препарат уже будет включать в себя антитела. Для более эффективной работы украинские ученые планируют сотрудничать с коллегами из США, Японии, Германии и Великобритании.

Как сообщалось, 4 мая Министерство здравоохранения разрешило провести клинические исследования эффективности препарата Биовен, производства ООО "Биофарма Плазма" в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 / SARS-CoV-2.

Biopharma - украинский биофармацевтическая компания, единственный завод в Восточной Европе, который имеет самые современные технологии, производит и разрабатывает препараты из донорской плазмы уже почти 50 лет. Компания сосредоточена на обеспечении лекарствами Украины и по контрактному принципу поставляет свою продукцию в более 30 стран мира.

Осенью 2019 Biopharma перенесла свое производство в новый научно-производственный комплекс в Белой Церкви. Компания развивает сеть собственных плазмацентрив, которые в настоящее время работают в Сумах, Шостке, Конотопе, Черкассах, Днепре и Харькове. Эти центры проводят 100% тестирование всех собранных компонентов на роботизированных системах методом ПЦР.