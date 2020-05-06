РУС
Новости Коронавирус и карантин
Более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировали в РФ, общее число инфицированных превысило 165 тыс.

В России за последние сутки выявлено еще 10 559 заболевших COVID-19. Это суточный прирост в 6,8% по сравнению со вторником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Общее число инфицированных в стране выросло до 165 929, истрана вплотную приблизилась к Германии и Франции: в Германии 167 тыс. случаев COVID-19, во Франции - 169,6 тыс.

Новые больные зарегистрированы в 82 регионах, больше всего в Москве - 5858. Общее число диагнозов в столице выросло до 85 973 (+7,3%).

Число жертв вируса достигло 1537, из них 86 пациентов скончались за последние 24 часа, 50 из них - в Москве.

Поправились и выписаны после перенесенного заболевания уже 21 327 человек, в том числе 1462 человека - за последние сутки.

Шоб вони всі здохли.
06.05.2020 10:51
заболевших много, а лаптисклеевших мало
06.05.2020 10:54
Как же им догнать Омерику Розлучницу???!!
06.05.2020 10:52
Шоб вони всі здохли.
06.05.2020 10:51
заболевших много, а лаптисклеевших мало
06.05.2020 10:54
Не радуйся раньше времени. Если сатанисты во главе с Собяниным закрепятся, они будут гораздо опаснее чем правившие до сих пор жадные нефтяные придурки.
06.05.2020 10:59
Усё нормально, то манси долги выбивают из мардвы за спижжыные нефть и газ.
06.05.2020 11:21
И что можно выбить из нищего населения Москвы и Подмосковья ?
06.05.2020 11:32
Как усе вымрет на аргана пайдеть для кампинссации.
06.05.2020 11:34
Oй, як смiшно.
06.05.2020 11:36
Как же им догнать Омерику Розлучницу???!!
06.05.2020 10:52
Россияне на всех и вся чхать хотели. Вот так и догонят.
06.05.2020 11:51
Сатанинский переворот набирает силу.
Собянин уже присвоил себе полномочия диктатора.
06.05.2020 10:58
да это просто праздник какой то
06.05.2020 10:58
Молодцы. Немцев догнали. Может даже америку удастся "победить".
Но в конечном итоге думаю больше всего заболевших будет в Индии.
06.05.2020 11:05
а хде фофка,ПиЛЯть,изолируется,***** со своим двойником-покйником.
06.05.2020 11:08
Нихрена из - за вирусняка двайники уже заканчуюцца.
показать весь комментарий
Хочу каждый день такие новости!
06.05.2020 11:13
Смотрим статистику, много думаем.
У нас примерно на 10 миллионов населения 82 трупа, в рашке - 110. Разница 34%.
У нас примерно на 10 миллионов населения 3296 инфицированных, в рашке - 11852. 360%!!!
Отчего такое несоответствие между инфицированными и трупами?
Может дело в количестве тестов? Мы приближаемся к 150 тысячам, они перевалили за 4,5 миллиона. Или нет?
06.05.2020 11:14
В том что "инфицированные" - это липовые цифры, потому что даже надёжных тестов не существует.
А "трупы" - в подавляющем большинстве глубокие старики из домов престарелых, которым и так осталось жить несколько месяцев.
06.05.2020 11:30
Как же они вначале карантина в Украине радовались! Падежь скота и ТД!Америка им покоя не давала )( А сейчас падежь свинорусов! ?
06.05.2020 11:38
Мало. Якщо 65 мільйонів, то і то не дуже добре. Бо ця зараза гадить всьому світу.
06.05.2020 11:39
ИМ это радует! Чем большо подохнет русских тварей, тем чище и лучше будет в мире и в Украине.
06.05.2020 14:20
 
 