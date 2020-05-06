2 385 21
Более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировали в РФ, общее число инфицированных превысило 165 тыс.
В России за последние сутки выявлено еще 10 559 заболевших COVID-19. Это суточный прирост в 6,8% по сравнению со вторником.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Общее число инфицированных в стране выросло до 165 929, истрана вплотную приблизилась к Германии и Франции: в Германии 167 тыс. случаев COVID-19, во Франции - 169,6 тыс.
Новые больные зарегистрированы в 82 регионах, больше всего в Москве - 5858. Общее число диагнозов в столице выросло до 85 973 (+7,3%).
Число жертв вируса достигло 1537, из них 86 пациентов скончались за последние 24 часа, 50 из них - в Москве.
Поправились и выписаны после перенесенного заболевания уже 21 327 человек, в том числе 1462 человека - за последние сутки.
Собянин уже присвоил себе полномочия диктатора.
Но в конечном итоге думаю больше всего заболевших будет в Индии.
У нас примерно на 10 миллионов населения 82 трупа, в рашке - 110. Разница 34%.
У нас примерно на 10 миллионов населения 3296 инфицированных, в рашке - 11852. 360%!!!
Отчего такое несоответствие между инфицированными и трупами?
Может дело в количестве тестов? Мы приближаемся к 150 тысячам, они перевалили за 4,5 миллиона. Или нет?
А "трупы" - в подавляющем большинстве глубокие старики из домов престарелых, которым и так осталось жить несколько месяцев.