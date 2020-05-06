Более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировали в РФ, общее число инфицированных превысило 165 тыс.

В России за последние сутки выявлено еще 10 559 заболевших COVID-19. Это суточный прирост в 6,8% по сравнению со вторником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Общее число инфицированных в стране выросло до 165 929, истрана вплотную приблизилась к Германии и Франции: в Германии 167 тыс. случаев COVID-19, во Франции - 169,6 тыс.

Новые больные зарегистрированы в 82 регионах, больше всего в Москве - 5858. Общее число диагнозов в столице выросло до 85 973 (+7,3%).

Число жертв вируса достигло 1537, из них 86 пациентов скончались за последние 24 часа, 50 из них - в Москве.

Поправились и выписаны после перенесенного заболевания уже 21 327 человек, в том числе 1462 человека - за последние сутки.

Также читайте: Германия объявила в розыск офицера ГРУ РФ Бадина за хакерскую атаку на Бундестаг