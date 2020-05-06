Костюмы биозащиты для врачей, закупленные Минздравом в Китае, пошиты и готовы к отправке, - Степанов

Закупленные в Китае Министерством здравоохранения костюмы биологической защиты медиков вскоре будут поставлены в Украину.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга в среду, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, задержка с поставкой произошла из-за того, что Китай ввел дополнительные ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты.

"25 апреля таможенной службой КНР принято решение о введении дополнительного контроля, необходимости предоставления дополнительных документов для всех экспортеров средств индивидуальной защиты с сертификатами качества не китайского происхождения. В нашем случае костюмы имеют сертификаты европейских лабораторий. Согласно этому документу возможно продление срока получения разрешений на протяжении 10 календарных дней", - сказал Степанов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав планирует проводить международные закупки лекарств на более выгодных для Украины условиях, - Степанов

Напомним, 29 апреля стало известно, что Министерство здравоохранения обвинило ГП "Медицинские закупки Украины" в попытке купить некачественные костюмы биозащиты для врачей. Минздрав направил в правоохранительные органы заявление о совершении преступления.

Вместо костюмов, которые собиралось закупить ГП "Медицинские закупки", Минздрав закупил костюмы биозащиты в Китае. Каждый костюм стоит 488,6 грн при том, что ГП "Медицинские закупки Украины" собиралось купить костюмы по 245 грн за штуку.

Также на Цензор.НЕТ: Руководство Минздрава блокирует закупки, украинцы могут остаться без лекарств, - Супрун

Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов заявил о беспрецедентном давлении со стороны МОЗ и возврате старых схем в закупках. Его поддержала бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, заявляющая, что Минздрав блокирует закупки, а украинцы могут остаться без лекарств.