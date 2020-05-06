РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9621 посетитель онлайн
Новости
951 16

Костюмы биозащиты для врачей, закупленные Минздравом в Китае, пошиты и готовы к отправке, - Степанов

Костюмы биозащиты для врачей, закупленные Минздравом в Китае, пошиты и готовы к отправке, - Степанов

Закупленные в Китае Министерством здравоохранения костюмы биологической защиты медиков вскоре будут поставлены в Украину.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга в среду, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, задержка с поставкой произошла из-за того, что Китай ввел дополнительные ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты.

"25 апреля таможенной службой КНР принято решение о введении дополнительного контроля, необходимости предоставления дополнительных документов для всех экспортеров средств индивидуальной защиты с сертификатами качества не китайского происхождения. В нашем случае костюмы имеют сертификаты европейских лабораторий. Согласно этому документу возможно продление срока получения разрешений на протяжении 10 календарных дней", - сказал Степанов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав планирует проводить международные закупки лекарств на более выгодных для Украины условиях, - Степанов

Напомним, 29 апреля стало известно, что Министерство здравоохранения обвинило ГП "Медицинские закупки Украины" в попытке купить некачественные костюмы биозащиты для врачей. Минздрав направил в правоохранительные органы заявление о совершении преступления.

Вместо костюмов, которые собиралось закупить ГП "Медицинские закупки", Минздрав закупил костюмы биозащиты в Китае. Каждый костюм стоит 488,6 грн при том, что ГП "Медицинские закупки Украины" собиралось купить костюмы по 245 грн за штуку.

Также на Цензор.НЕТ: Руководство Минздрава блокирует закупки, украинцы могут остаться без лекарств, - Супрун

Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов заявил о беспрецедентном давлении со стороны МОЗ и возврате старых схем в закупках. Его поддержала бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, заявляющая, что Минздрав блокирует закупки, а украинцы могут остаться без лекарств.

Автор: 

госзакупки (961) Минздрав (4915) закупки (819) Степанов Максим (2062)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Зелена влада забезпечує роботою китайців.
показать весь комментарий
06.05.2020 10:56 Ответить
+5
Почему не в Украине закупили? В Украине дешевле и была бы польза нашим бизнесменам и государству.Зачем купили почти в 2 раза дороже в Китае? Коррупция? Кто ответит?
показать весь комментарий
06.05.2020 11:01 Ответить
+5
А почему нашим швейным фабрикам не дали заработать на хлебушек? Мало того, что от китайцев та хня сюда приперлась, так и бабки только китайцам.Может, это такая форма благодарности за прибыльный вирус ?
показать весь комментарий
06.05.2020 11:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Готовы к отправке в "Эпицентр".
показать весь комментарий
06.05.2020 10:53 Ответить
Почему не в Украине закупили? В Украине дешевле и была бы польза нашим бизнесменам и государству.Зачем купили почти в 2 раза дороже в Китае? Коррупция? Кто ответит?
показать весь комментарий
06.05.2020 11:01 Ответить
Наверное потому что в Украине вот такие костюмы https://www.youtube.com/watch?v=voRT1qafwmg&t=15s
показать весь комментарий
06.05.2020 11:26 Ответить
Эпицентр мог бы спокойно закупать эти товары в Украине- дешевле. А таким образом доставленные в страну и пошитые неизвестно кем и в каких условиях лучше? Наверное, значительно бОльшие откаты при таком способе закупки. Чему все удивляются?
показать весь комментарий
06.05.2020 11:43 Ответить
вот это мне уже непонятно... китайская рабсила дороже украинской (дешевая - уже миф), плюс транспорт, плюс процедуры, включая таможню, банковские издержки и пр. Здесь пошить, шо, спермы не хватило?
показать весь комментарий
06.05.2020 10:55 Ответить
Зелена влада забезпечує роботою китайців.
показать весь комментарий
06.05.2020 10:56 Ответить
А почему нашим швейным фабрикам не дали заработать на хлебушек? Мало того, что от китайцев та хня сюда приперлась, так и бабки только китайцам.Может, это такая форма благодарности за прибыльный вирус ?
показать весь комментарий
06.05.2020 11:05 Ответить
А у себя, в Украине, нельзя пошить? Суки продажные
показать весь комментарий
06.05.2020 11:12 Ответить
там більші відкати
показать весь комментарий
06.05.2020 11:23 Ответить
А в Украине не умеют шить? Или вы брезгуете отечественными товарами?
показать весь комментарий
06.05.2020 11:40 Ответить
Основные проблемы которые беспокоят Зеленского и К во втором этапе медицинской реформы - отсутствие административной возможности влиять на распределение денег выделяемых на нужды лечебных учреждений и невозможность перераспределения этих денег. Кроме того, второй этап реформы делает невозможным использование возможностей медучреждений государственного финансирования для коммерческих нужд, что фактически рушит бизнес в отдельных сферах операционной медицины, приносящий колоссальный доход при убытках государства..

Зарплаты медиков вырастут уже в этом году. Повышение - до 50%, - Степанов

Главрач Глуховской больницы объявила голодовку в знак протеста против невыплат заработной платы.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:46 Ответить
Украинские предприяти за времья карантина могли наштамповать этих костюмов еще и для Китая, эт нет гындель превыше всего...
показать весь комментарий
06.05.2020 12:01 Ответить
Вы вообще читать умеете? Зачем КНР вдруг понадобилась сертификация в Европе? Сертификат заказывает производитель по требованию покупателя. Какие инопланетяне побудили китайцев удорожать продукцию, башляя неким лабораториям? Причём лекарства признает только сам минздрав, а костюмы дядя? В общем, я считаю он все объяснил, просто не все поняли.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:31 Ответить
почему Зеленский так любит приводить во власть дебилов,типа етого Степанова?
похоже что президент Украины выполняет указания *****: чем хуже для Украины-тем лучше
показать весь комментарий
06.05.2020 13:40 Ответить
зрада антимармеладная.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:58 Ответить
 
 