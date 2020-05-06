Расследование взрывов на арсенале в Балаклее проводится по трем статьям: подозрения никому не объявляли, - СБУ

Служба безопасности продолжает расследовать взрыв военного арсенала в Балаклее.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Указано, что досудебное расследование продолжает осуществлять следственное подразделение Харьковского управления СБУ по ст. 113 (диверсия), ч.1 ст. 115 (убийство), ч.3 ст. 425 (халатное отношение к воинской службе) Уголовного кодекса Украины.

"Сообщение о подозрении в этом уголовном производстве по состоянию на сегодня (5 мая. - Ред.) не осуществлялось. Следствие продолжается", - сказано в документе.

При этом СБУ, сославшись на тайну следствия, отказалось ответить на вопрос относительно обвинений ВСК, заявившей о фальсификации материалов дела в пользу версии о российском беспилотнике.

В СБУ также подчеркнули, что смену подследственности уголовного производства, на чем настаивает ВСК, может осуществить только прокуратура.

Ранее в отчете ВСК указала, что никакого беспилотника не было, взрывы в Балаклее начались с подрыва зарытого снаряда.

Напомним, 15 ноября 2019 года примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.

Напомним, ночью 23 марта 2017 года на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.



По данным тогдашнего главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным тогдашнего главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.