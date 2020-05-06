РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9621 посетитель онлайн
Новости Взрывы на складе в Балаклее
1 169 6

Расследование взрывов на арсенале в Балаклее проводится по трем статьям: подозрения никому не объявляли, - СБУ

Расследование взрывов на арсенале в Балаклее проводится по трем статьям: подозрения никому не объявляли, - СБУ

Служба безопасности продолжает расследовать взрыв военного арсенала в Балаклее.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Указано, что досудебное расследование продолжает осуществлять следственное подразделение Харьковского управления СБУ по ст. 113 (диверсия), ч.1 ст. 115 (убийство), ч.3 ст. 425 (халатное отношение к воинской службе) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Первый взрыв на арсенале в Балаклее 23 марта 2017-го - ракеты "Куб". ВИДЕО камер наблюдения

"Сообщение о подозрении в этом уголовном производстве по состоянию на сегодня (5 мая. - Ред.) не осуществлялось. Следствие продолжается", - сказано в документе.

При этом СБУ, сославшись на тайну следствия, отказалось ответить на вопрос относительно обвинений ВСК, заявившей о фальсификации материалов дела в пользу версии о российском беспилотнике.

В СБУ также подчеркнули, что смену подследственности уголовного производства, на чем настаивает ВСК, может осуществить только прокуратура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия о взрывах в Балаклее: версия о диверсии - фейк, за пару дней взрывов на складе обнаружили недостачу

Ранее в отчете ВСК указала, что никакого беспилотника не было, взрывы в Балаклее начались с подрыва зарытого снаряда.

Напомним, 15 ноября 2019 года примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.

Напомним, ночью 23 марта 2017 года на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным тогдашнего главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным тогдашнего главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.

Автор: 

взрыв (6914) ВСК (460) расследование (3075) СБУ (20452) Балаклея (274)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну естественно подозрений нет никому. Все само взорвалось на 6 складах и по очереди. Все природно и виновных нет. Десятки миллиардов долларов на ветер и все шито крыто.
показать весь комментарий
06.05.2020 10:58 Ответить
При пете такого не было. Это не он и не свинарчуки. Те все - на благо родине. Ничего личного - дворцы - растут - арсеналы - взрываются. Петя - луччий пятый с конца **********.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:31 Ответить
А как же квадратные воронки Арахамии? К делу подшили?
показать весь комментарий
06.05.2020 10:59 Ответить
Нас хотят обмануть: Арахамия состряпал фальшивый отчет по взрывам в Балаклее - Бутусов, https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BF%D0%B0.html#more-102169 https://www.economics-prorok.com/2020/04/нас-хотят-обмануть-арахамия-состряпа.html#more-102169
показать весь комментарий
06.05.2020 10:59 Ответить
Та ні, напрям лише один - потрібно довести, що рашка до вибухів ніякого відношення не має. Це головна ціль.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:02 Ответить
Це шоб не вийти на себе,та на Петра Ляксєїча))
показать весь комментарий
06.05.2020 11:02 Ответить
 
 