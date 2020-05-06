Для заробитчан будут организованы рейсы в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу, - МАУ
На работу за границу рейсами МАУ смогут отправиться украинцы, у которых есть трудовая виза, официальное трудоустройство на срок от 3 месяцев и медицинская страховка.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
Продолжение программы перевозки украинских граждан за границу по трудовым контрактам стало возможным благодаря тесному сотрудничеству авиакомпании с Министерством иностранных дел и Офисом Вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, отметили в компании.
"Наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу", — сказано в сообщении.
Читайте на Цензор.НЕТ: Финляндия рассчитывает привлечь 15 тысяч работников из Украины, - Кабмин
Отправиться на работу за границу смогут организованные группы заробитчан, у которые есть трудовая виза, контракт сроком от 3 месяцев и медицинская страховка на случай COVID-19.
"К перевозке принимаются только официально трудоустроены граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском", — подчеркнули в МАУ.
Также на Цензор.НЕТ: Экономический рост Польши без украинцев был бы ниже, - премьер Моравецкий
Компания уже выполнила рейсы в Хельсинки, Лондон и Франкфурт. Также она получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо як же ж бородата бабуся "харчєватися буде"?
Кстати, в греческих полисах было популярно отправлять раба жить и работать самостоятельно, но с обязанностью выплачивать часть дохода хозяину.
Понятное дело, билеты будут не из дешёвых, они же бабки едут заколачивать )
А если серьезно - то где были ВСЕ "спасители" хреновы когда вынудили Людей уезжать в поисках Достойной оплаты и Жизни ....- на это ни одна сволота околокорытная не хочет отвечать....
Их сабачье дело - обеспечить трансфер через границу И НЕ БОЛЕЕ !!!
Так Европе во всех отношениях ВЫГОДНЕЙ !