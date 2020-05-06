РУС
5 817 52

Для заробитчан будут организованы рейсы в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу, - МАУ

На работу за границу рейсами МАУ смогут отправиться украинцы, у которых есть трудовая виза, официальное трудоустройство на срок от 3 месяцев и медицинская страховка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Продолжение программы перевозки украинских граждан за границу по трудовым контрактам стало возможным благодаря тесному сотрудничеству авиакомпании с Министерством иностранных дел и Офисом Вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, отметили в компании.

"Наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу", — сказано в сообщении.

Финляндия рассчитывает привлечь 15 тысяч работников из Украины, - Кабмин

Отправиться на работу за границу смогут организованные группы заробитчан, у которые есть трудовая виза, контракт сроком от 3 месяцев и медицинская страховка на случай COVID-19.

"К перевозке принимаются только официально трудоустроены граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском", — подчеркнули в МАУ.

Экономический рост Польши без украинцев был бы ниже, - премьер Моравецкий

Компания уже выполнила рейсы в Хельсинки, Лондон и Франкфурт. Также она получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу.

Топ комментарии
+13
Мяу трошки подзаработает и на ввозе, и на вывозе...
показать весь комментарий
06.05.2020 11:07 Ответить
+12
Коломойским воспринимает любые деньги в чужом кармане, не принадлежащие ему, как личное оскорбление)))
показать весь комментарий
06.05.2020 11:10 Ответить
+11
А інших перевізників нема, лише МАУ?
показать весь комментарий
06.05.2020 11:09 Ответить
Мяу трошки подзаработает и на ввозе, и на вывозе...
показать весь комментарий
06.05.2020 11:07 Ответить
туди-сюди кріпаків повозять а Дєрмаку зі Шмигою навар.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:29 Ответить
Таки да Для заробітчан буде організовано рейси в Німеччину, Велику Британію, Фінляндію, Швецію та Польщу, - МАУ - Цензор.НЕТ 6559
показать весь комментарий
06.05.2020 11:30 Ответить
Украине оказывается рабочие руки не нужны. Мы превращаемся в банановую страну.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:08 Ответить
За спасибо, для пиара ишака, дороги никто строить не будет...
показать весь комментарий
06.05.2020 11:14 Ответить
расскажи где они нужны, и сколько стоят
показать весь комментарий
10.05.2020 15:46 Ответить
ойц, гешефтєр намалювався..
Бо як же ж бородата бабуся "харчєватися буде"?
показать весь комментарий
06.05.2020 11:08 Ответить
А інших перевізників нема, лише МАУ?
показать весь комментарий
06.05.2020 11:09 Ответить
МАУ поставит цену, какая им будет нужна, хочешь, плати и едь, хочешь нет, хитрож.опые.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:26 Ответить
Заразили тут, вылечились, полетели работать, заразились, вернулись, вылечились - полетели работать.......
показать весь комментарий
06.05.2020 11:09 Ответить
Коломойским воспринимает любые деньги в чужом кармане, не принадлежащие ему, как личное оскорбление)))
показать весь комментарий
06.05.2020 11:10 Ответить
А почему эти перевозки отданы компании Коломойского - МАУ?
показать весь комментарий
06.05.2020 11:10 Ответить
не..... ну вы интересные вопросы задаете...... )
показать весь комментарий
06.05.2020 11:11 Ответить
Порохобот, наверное.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:51 Ответить
показать весь комментарий
10.05.2020 15:47 Ответить
То ваші кац.заробітчани - нероби в хліву живуть, а не українці.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:24 Ответить
Прям как в 1942 году?
показать весь комментарий
06.05.2020 11:11 Ответить
А почему МАУ а не лоукостами по выбору самих заробитчан? А,ну да-без бени никуда.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:11 Ответить
Людей будут вывозить, а ЗЕ будет в пустой Украине майнить криптовалюту. Зашибись
показать весь комментарий
06.05.2020 11:12 Ответить
Майнить налоги с заробитчан.
Кстати, в греческих полисах было популярно отправлять раба жить и работать самостоятельно, но с обязанностью выплачивать часть дохода хозяину.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:54 Ответить
Ага, и отвезёт вас коломойская МАУ , за ваши деньги по самым дорогим расценкам
показать весь комментарий
06.05.2020 11:12 Ответить
Беня и тут решил заработать на своих самолетиках.
Понятное дело, билеты будут не из дешёвых, они же бабки едут заколачивать )
показать весь комментарий
06.05.2020 11:12 Ответить
действительно - почему Лоукостеров под эти программы -перевозки не пускают....- что, бЭня поиздержался....
показать весь комментарий
06.05.2020 11:18 Ответить
это только при "барыге" дешевые лоукостеры были
показать весь комментарий
10.05.2020 15:48 Ответить
Наши Люди на Работу на самолетах не Летают
А если серьезно - то где были ВСЕ "спасители" хреновы когда вынудили Людей уезжать в поисках Достойной оплаты и Жизни ....- на это ни одна сволота околокорытная не хочет отвечать....
Для заробитчан будут организованы рейсы в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу, - МАУ - Цензор.НЕТ 3991
показать весь комментарий
06.05.2020 11:16 Ответить
Лоукості готові хоть сегодня возобновить полеті в Украину, но надо дать заработать бене.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:17 Ответить
монополія під виглядом благодійництва. цю країну спасуть тільки масові розстріли.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:23 Ответить
Для заробітчан буде організовано рейси в Німеччину, Велику Британію, Фінляндію, Швецію та Польщу, - МАУ - Цензор.НЕТ 5208
показать весь комментарий
06.05.2020 11:30 Ответить
В 2019-ому Порошенка Зеля звинувачував у виїзді громадян на заробітки. Зараз це подається як досягнення
показать весь комментарий
06.05.2020 11:30 Ответить
Собі зароблять гроші, а нас чим здивують.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:33 Ответить
Немає ні одного конкурента. Тільки МАУ і ціни маленькі? Ви цього хотіли зебіли? Вам з Беней комфортно? Беня ж не олігарх.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:36 Ответить
по какой цене билеты?
показать весь комментарий
06.05.2020 11:37 Ответить
У Бени еще со стольки нулями калькулятора нету.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:37 Ответить
Теперь власти заробитчан задокументируют. Вскоре и налоговые инспекторы подтянутся.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:01 Ответить
МАУ і далі буде за рахунок українського бюджету збагачуватися? Чи тепер їм вже непотрібні фінансові дотації від держави? Всетаки МАУ коломойського і в умовах пандемії постійно літає...
показать весь комментарий
06.05.2020 12:03 Ответить
А простимулировать организацию рабочих мест в Украине - не важное дело..
показать весь комментарий
06.05.2020 12:12 Ответить
И если Визэйром можно было в Англию,Германию и т.д улететь за 30 евро, то с МАУ это будет возможно евро за 500.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:36 Ответить
А на каком основании наше государство сует в это (На работу за границу рейсами МАУ смогут отправиться украинцы, у которых есть трудовая виза, официальное трудоустройство на срок от 3 месяцев и медицинская страховка. Источник: https://censor.net/n3193669) - свой нос !
Их сабачье дело - обеспечить трансфер через границу И НЕ БОЛЕЕ !!!
показать весь комментарий
07.05.2020 00:43 Ответить
Европе буд легче и правильней выдавать заробитчанам Вид на жительство и положить дружный болт на наше государство с их хотелками и ограничениями !
Так Европе во всех отношениях ВЫГОДНЕЙ !
показать весь комментарий
07.05.2020 00:58 Ответить
 
 