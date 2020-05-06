Для заробитчан будут организованы рейсы в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу, - МАУ

На работу за границу рейсами МАУ смогут отправиться украинцы, у которых есть трудовая виза, официальное трудоустройство на срок от 3 месяцев и медицинская страховка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Продолжение программы перевозки украинских граждан за границу по трудовым контрактам стало возможным благодаря тесному сотрудничеству авиакомпании с Министерством иностранных дел и Офисом Вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, отметили в компании.

"Наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу", — сказано в сообщении.

Отправиться на работу за границу смогут организованные группы заробитчан, у которые есть трудовая виза, контракт сроком от 3 месяцев и медицинская страховка на случай COVID-19.

"К перевозке принимаются только официально трудоустроены граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском", — подчеркнули в МАУ.

Компания уже выполнила рейсы в Хельсинки, Лондон и Франкфурт. Также она получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу.