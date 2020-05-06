РУС
Адвокат Новиков: в делах против Порошенко я не рассматриваю Портнова как самостоятельного игрока от Офиса Президента

Адвокат Новиков: в делах против Порошенко я не рассматриваю Портнова как самостоятельного игрока от Офиса Президента

Без влияния Офиса Президента ГБР и Офис Генпрокурора не проявляли бы такой активности в процессах против пятого президента Петра Порошенко, открытые по заявлениям Андрея Портнова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LIGA.net" заявил адвокат Порошенко Илья Новиков.

"В широком смысле наш оппонент - это Офис Президента. Без его влияния и координации ГБР и ОГП не проявляли бы такой активности по заявлениям Портнова. Я совершенно не рассматриваю Андрея Портнова как самостоятельного от Офиса Президента игрока в этой истории", - отметил он.

По словам Новикова, генпрокурор - фигура не самостоятельная.

"Я имею в виду госпожу Венедиктову. Я так говорю на основании того, как выглядела коммуникация накануне отставки Рябошапки и после назначения Ирины Викторовны Венедиктовой", - напомнил адвокат пятого Президента.

Она как в статусе и.о. руководителя ГБР, так и сейчас не скрывала желания выдвинуть подозрение. Ирония в том, что в должности и.о. директора ГБР Венедиктова просила генпрокурора Руслана Рябошапку подписать подозрение Петру Порошенко, которое Рябошапка потом после увольнения публично назвал юридическим трешем. А сейчас, заняв его место, она имеет возможность сама его подписать, но почему-то не решается это сделать. Очевидно, понимает, насколько это плохо написанный документ, и чем ей грозит подписание", - подчеркнул Новиков.

Адвокат также напомнил, что в Панаме открыто уголовное производство против Портнова за ложные показания против Порошенко.

"Это производство в живом состоянии, Портнов подавал ходатайство о его закрытии, но оно не было удовлетворено. В Панаме другие графики работы - они более оперативны, чем у ГБР, но все равно каждый вопрос занимают недели. Насколько помню, в конце февраля суд отказал Портнову в закрытии производства. Дело возбуждено нашими коллегами в Панаме по заявлению о даче Портновым ложных показаний суду. Портнов представил аффидевит (письменное показание или заявление лица, выступающего в роли свидетеля при невозможности его личной явки. - Ред.). В Панаме - это полный аналог показания в зале суда. Наши панамские коллеги ставят вопрос о вызове Портнова на допрос, а в случае его неявки - объявления в розыск", - рассказал Новиков.

06.05.2020 11:19 Ответить
+15
Ваша Буба іншої думки. Воно і досі під вливом миру в очах фуйла. В нього кінопрокат весь стоїть, бо ж миру нема ! Знаєте, йому взагалі крок, щоб здати Україну фуйлу.
06.05.2020 11:21 Ответить
+15
який бізнес ? у ваших розбещених фантазіях ?
06.05.2020 11:25 Ответить
С такими талантами, и на свободе?
06.05.2020 11:17 Ответить
06.05.2020 11:19 Ответить
А термос , ********* палочки , прінятьсовсех сторон , сіньйор голодомор - це по поняттям шмарклі не образа для Неньки ? Бидло зелене !
06.05.2020 12:30 Ответить
Самый лучший вариант - это Свыночолый и Портнов в одной камере лет на десять.
06.05.2020 11:19 Ответить
Ваша Буба іншої думки. Воно і досі під вливом миру в очах фуйла. В нього кінопрокат весь стоїть, бо ж миру нема ! Знаєте, йому взагалі крок, щоб здати Україну фуйлу.
06.05.2020 11:21 Ответить
"Ваша бубка" до 2017-го вела бізнес в Росії. Так що прикрий ротик.
06.05.2020 11:24 Ответить
який бізнес ? у ваших розбещених фантазіях ?
06.05.2020 11:25 Ответить
"В розбещених фантазіях" лише тупа мантра про здачу України кремлівському ху"лу, з якою ви рік тут носитесь, як дурень з торбою. нагадати, як ви тут рівно рік назад писали, що до осені 2019-го Україну здадуть Росії? Не заморилась її повторювати?
06.05.2020 11:27 Ответить
А что не сдали?)))))
06.05.2020 11:29 Ответить
Да, сдали. Вначале Луганск (вывели войска), а после Донецк (вывели войска и пустили туда Гиркина).
06.05.2020 11:31 Ответить
Прям взяли Луганск и Донецк, а потом вывели войска, кинь ссылочку почитать где то?
показать весь комментарий
не зветай увагу зебобіка, воно того не варте
показать весь комментарий
Та мне немного от работы отдохнуть, потролить Зесептиконов и кацапло самое оно.
показать весь комментарий
Подскажу, их , как всех недалёких, просто типает когда над ними смеются
показать весь комментарий
Исходя из мантр, что Порошенко обворовал великолепные ВСУ, оставленные убийцей-Януковичем, то в Луганск и Донецк тогдашние ВСУ могли не пустить.
показать весь комментарий
Адвокат Новіков: у справах проти Порошенка я не розглядаю Портнова як самостійного гравця від Офісу Президента - Цензор.НЕТ 4087зебіл,тримай нагороду -заслужив
показать весь комментарий
А шо ты, патриот хренов, не пошел отвоевывать страну, а киздел здесь днями и ночами с дивана, падаль, что кто-то тебе должен это делать, кто-то должен умирать, чтобы ты, мразь на диване была чем то довольна?
показать весь комментарий
Засцыка, я так понимаю, что ты с окопа ныне отписалось?
показать весь комментарий
зебоб, ану брись під лавку, твоя думка нікого не цікавить, з зе сцклом все ясно вже на 100%
показать весь комментарий
А чого ти сьогодні вже не під бабським ніком, багатостаночник?
показать весь комментарий
В то время когда всё передовое человечество ждёт, что Мордор загнётся от нефтяного кризиса...

Адвокат Новіков: у справах проти Порошенка я не розглядаю Портнова як самостійного гравця від Офісу Президента - Цензор.НЕТ 5762
06.05.2020 14:33 Ответить
Я завжди казав, що в соєвої отари памʼять, як у рибки гупі:

Як повідомляють у Федеральній податковій службі Липецької області, в квітні підприємство здійснило в бюджет платіж розміром в 596 млн рублів (близько $ 8,8 млн, близько 228 млн грн)

20 квітня, 2016

https://zik.ua/news/2016/04/20/poroshenko_zaplatyv_rosii_8_mln_podatkiv_692084
06.05.2020 11:39 Ответить
А чому немає іншої інформації з цієї статті про те, що ДО цього моменту Рошен не платив податки і накопичився величезний борг?
Його потрібно було погашати для можливості продати фабрику.

"Це був перший платіж, раніше від кондитерської фабрики Roshen грошові кошти не надходили», - відзначили представники податкової.

Виплата була зроблена фабрикою незважаючи на судовий розгляд між російською владою та керівництвом фабрики. Слідчий комітет РФ порушив стосовно нього кримінальну справу «за фактами шахрайства та несплати податків в особливо великих розмірах». Податкові борги фабрики, при цьому, за станом на 1 квітня оцінювалися в 779 млн рублів.

Раніше директор інвестгрупи ICU Макар Пасенюк, який виступає фінансовим радником з продажу корпорації Roshen, заявив, що в переговорах з продажу липецької фабрики з'явилися зрушення, і вона може передана новим власникам в самий найближчий час."
06.05.2020 11:52 Ответить
Тобто, проти того, що Петро Олексійович платив гроші країні окупанту, ти не заперечуєш?
Це все, що треба знати про ціну обіцянок Петра Олексійовича!
показать весь комментарий
Так ви ж хотіли, щоб він продав фабрику чи ні?
А щоб її продати або передати в управління Ротшильдам, потрібно було заплатити різноманітні, передбачені законом раші податки.
06.05.2020 12:13 Ответить
А ты если бы что то больше чем собачья будка построил отдал бы просто так? Где возмущения как кинофирмочки бубочки до сих пор снимают киношку за бабки из бюджета РФ или ту все ок?
показать весь комментарий
- Чудны крестьянские дети!(С)
Якщо ти не бачиш відмінності між "отримувати" та "сплачувати", то тебе чекає посада топ менеджера рошен!)))
06.05.2020 13:08 Ответить
А т.е снимать киношку пропагандисискую кацапам за их бабло и платить налоги в офшоры - это для тебя норм? К тебе лаптеногий вопросов нет. А насчет Рошена, с точки зрения менеджмента и управления 99% украинских предприятий до них как до луны пешком. Кстати может скинешь количество налогов уплаченных рошеном и бубочкиными предприятиями, к примеру за прошлый год в бюджет Украины?
показать весь комментарий
...вангую, что бубочкиными офшорными квартало-шарагами в бюджет Украины уплачено 0 грн 00 коп
показать весь комментарий
Разница очевидна: криворогий шлимазл финансируется кремльблём!
показать весь комментарий
Странно у Пороха все под арестом или отжато в кацапии и Крыму, а у Бубочки все функционирует. Расскажи нам еше басен, лаптеногий.
показать весь комментарий
Брехня соєва - тапм все працює ще і податки не платить і в судах справи виграє - така ціна Іловайської і ДАП і Дебальцево зради
показать весь комментарий
А я уж было поверил соевым, что территории освобождались, а оказывается, что как под Золотом.
показать весь комментарий
Пруфчик будет, что все работает или как обычно?)))
показать весь комментарий
...как обычно. В реальности стоит всё опечатанное.
показать весь комментарий
А клован перед ними разыгрывает сценки из 95 квартала.
показать весь комментарий
Только при Порохе Портнов нос боялся в Украину сунуть, а при Монике управляет ГПУ и плюет в лицо всем патриотам чувствуешь разницу Зесептикон?
показать весь комментарий
Портнов давно влився у владу.
І хто знає скільки ще кацапів та агентів там пригрілось.
Країну нищать зсередини.
Знову - подяка клятим зеленофілам.
показать весь комментарий
Портнова надо рассматривать,как гирлянду на осине.
показать весь комментарий
Ничего удивительного, что всё идёт из одного центра: Портнов по всей зраде, которую Лахта распространяла, заявления на Порошенко подавал.
показать весь комментарий
Он не отдельный игрок, он их бенефициар
показать весь комментарий
В сивочолого гетьмана кацапський адвокат. Хтось здивований?
показать весь комментарий
Пан адвокат испугался?
показать весь комментарий
Зеленский подыграл Кремлю в Минске
Политика 06-май, 03:529 1 855 0

Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. В принципе, можно сказать, что украинская делегация теперь может считаться вполне официальной - ее состав был усилен за счет привлечения представителей Кабмина и Верховной Рады.

Формально возглавляет делегацию Леонид Кучма, но подписи вице-премьера и глав парламентских комитетов автоматически повышают легитимность любых соглашений. И сам статус контактной группы в Минске растет.

Кремлю осталось сделать главный шаг - официально усадить их за стол переговоров с так называемыми представителями «ДНР» и «ЛНР».

Для начала можно назвать это осторожно - консультационным советом, например. Как и хотел Ермак…

Сценарий Кремля очевиден и про него прямо говорит соратник Суркова российский политолог Чесноков. Россия не признает своей роли в войне на Востоке Украины, настаивая, что это внутренний конфликт.

И переговоры должны вести представители Киева с Донецком и Луганском. С теми, кто реально контролирует оккупированные территории. Лояльных к Украине переселенцев можно тоже посадить за стол, но исключительно в качестве мебели.

Более того, в Кремле настаивают, что такое положение дел уже на повестке дня и быть стороной переговоров Россия не будет. Так что санкции с РФ пора снимать - она же миротворец, а не агрессор.

А заплатить за все, включая пенсии боевикам, должна Украина - раз уж конфликт внутренний. И чем выше статус официальный украинской делегации в Минске, тем проще развивать этот сценарий.

А Нормандский формат теряет смысл…

Итак, кто вошел в состав украинской делегации. Согласно указу Зеленского, делегацию возглавил второй президент Леонид Кучма. Также в ее состав вошли:

- вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы);

- глава комитета Рады по внешней политике Александр Мережко (заместитель);

- замминистра развития экономики Юлия Свириденко (представитель в подгруппе по соц-экономическим вопросам);

- глава комитета Рады по правовой политике Андрей Костин (представитель в подгруппе по политическим вопросам);

- замминистра обороны Александр Полищук (представитель в подгруппе по вопросам безопасности);

- глава комитета Рады по социальной политике Галина Третьякова (представитель в подгруппе по гуманитарным вопросам).

Глава делегации и его первый заместитель могут назначать заместителей представителей в подгруппах и привлекать к работе делегации нардепов, представителей органов власти, советников, экспертов и технических работников.

В общем, «зеленый свет» любым соглашениям вплоть до формальных. Но чтобы не вызвать резкой реакции украинского общества, начнут с малого.

Кремлевские марионетки в ОРДЛО послушно выполнят все ритуалы в таком интересном России сценарии. Для них главное начать.

А для ОБСЕ и РФ - на всех площадках уверенно заявить о «прогрессе в переговорном процессе».

И закрывать проблему любой ценой.

В самом деле не важно - какая цена. Если платить будут не они, а Украина…

Кирилл Сазонов
06.05.2020 11:33 Ответить
Чому панамський спадковий мародер і брехло на волі?
показать весь комментарий
Порошенко противостоит Народ Украины, а Офис Президента и Генеральный прокурор обязаны выполнить волю и возбудить уголовные дела. А в суде уже будет приниматься решение - виновен Петя или нет
показать весь комментарий
В сивочолого гетьмана кацапський адвокат. Хтось здивований?
показать весь комментарий
