Адвокат Новиков: в делах против Порошенко я не рассматриваю Портнова как самостоятельного игрока от Офиса Президента

Без влияния Офиса Президента ГБР и Офис Генпрокурора не проявляли бы такой активности в процессах против пятого президента Петра Порошенко, открытые по заявлениям Андрея Портнова.

об этом в интервью "LIGA.net" заявил адвокат Порошенко Илья Новиков.

"В широком смысле наш оппонент - это Офис Президента. Без его влияния и координации ГБР и ОГП не проявляли бы такой активности по заявлениям Портнова. Я совершенно не рассматриваю Андрея Портнова как самостоятельного от Офиса Президента игрока в этой истории", - отметил он.

По словам Новикова, генпрокурор - фигура не самостоятельная.

"Я имею в виду госпожу Венедиктову. Я так говорю на основании того, как выглядела коммуникация накануне отставки Рябошапки и после назначения Ирины Викторовны Венедиктовой", - напомнил адвокат пятого Президента.

Она как в статусе и.о. руководителя ГБР, так и сейчас не скрывала желания выдвинуть подозрение. Ирония в том, что в должности и.о. директора ГБР Венедиктова просила генпрокурора Руслана Рябошапку подписать подозрение Петру Порошенко, которое Рябошапка потом после увольнения публично назвал юридическим трешем. А сейчас, заняв его место, она имеет возможность сама его подписать, но почему-то не решается это сделать. Очевидно, понимает, насколько это плохо написанный документ, и чем ей грозит подписание", - подчеркнул Новиков.

Адвокат также напомнил, что в Панаме открыто уголовное производство против Портнова за ложные показания против Порошенко.

"Это производство в живом состоянии, Портнов подавал ходатайство о его закрытии, но оно не было удовлетворено. В Панаме другие графики работы - они более оперативны, чем у ГБР, но все равно каждый вопрос занимают недели. Насколько помню, в конце февраля суд отказал Портнову в закрытии производства. Дело возбуждено нашими коллегами в Панаме по заявлению о даче Портновым ложных показаний суду. Портнов представил аффидевит (письменное показание или заявление лица, выступающего в роли свидетеля при невозможности его личной явки. - Ред.). В Панаме - это полный аналог показания в зале суда. Наши панамские коллеги ставят вопрос о вызове Портнова на допрос, а в случае его неявки - объявления в розыск", - рассказал Новиков.

