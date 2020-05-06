Адвокат Новиков: в делах против Порошенко я не рассматриваю Портнова как самостоятельного игрока от Офиса Президента
Без влияния Офиса Президента ГБР и Офис Генпрокурора не проявляли бы такой активности в процессах против пятого президента Петра Порошенко, открытые по заявлениям Андрея Портнова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LIGA.net" заявил адвокат Порошенко Илья Новиков.
"В широком смысле наш оппонент - это Офис Президента. Без его влияния и координации ГБР и ОГП не проявляли бы такой активности по заявлениям Портнова. Я совершенно не рассматриваю Андрея Портнова как самостоятельного от Офиса Президента игрока в этой истории", - отметил он.
По словам Новикова, генпрокурор - фигура не самостоятельная.
"Я имею в виду госпожу Венедиктову. Я так говорю на основании того, как выглядела коммуникация накануне отставки Рябошапки и после назначения Ирины Викторовны Венедиктовой", - напомнил адвокат пятого Президента.
Она как в статусе и.о. руководителя ГБР, так и сейчас не скрывала желания выдвинуть подозрение. Ирония в том, что в должности и.о. директора ГБР Венедиктова просила генпрокурора Руслана Рябошапку подписать подозрение Петру Порошенко, которое Рябошапка потом после увольнения публично назвал юридическим трешем. А сейчас, заняв его место, она имеет возможность сама его подписать, но почему-то не решается это сделать. Очевидно, понимает, насколько это плохо написанный документ, и чем ей грозит подписание", - подчеркнул Новиков.
Адвокат также напомнил, что в Панаме открыто уголовное производство против Портнова за ложные показания против Порошенко.
"Это производство в живом состоянии, Портнов подавал ходатайство о его закрытии, но оно не было удовлетворено. В Панаме другие графики работы - они более оперативны, чем у ГБР, но все равно каждый вопрос занимают недели. Насколько помню, в конце февраля суд отказал Портнову в закрытии производства. Дело возбуждено нашими коллегами в Панаме по заявлению о даче Портновым ложных показаний суду. Портнов представил аффидевит (письменное показание или заявление лица, выступающего в роли свидетеля при невозможности его личной явки. - Ред.). В Панаме - это полный аналог показания в зале суда. Наши панамские коллеги ставят вопрос о вызове Портнова на допрос, а в случае его неявки - объявления в розыск", - рассказал Новиков.
Як повідомляють у Федеральній податковій службі Липецької області, в квітні підприємство здійснило в бюджет платіж розміром в 596 млн рублів (близько $ 8,8 млн, близько 228 млн грн)
20 квітня, 2016
https://zik.ua/news/2016/04/20/poroshenko_zaplatyv_rosii_8_mln_podatkiv_692084
Його потрібно було погашати для можливості продати фабрику.
"Це був перший платіж, раніше від кондитерської фабрики Roshen грошові кошти не надходили», - відзначили представники податкової.
Виплата була зроблена фабрикою незважаючи на судовий розгляд між російською владою та керівництвом фабрики. Слідчий комітет РФ порушив стосовно нього кримінальну справу «за фактами шахрайства та несплати податків в особливо великих розмірах». Податкові борги фабрики, при цьому, за станом на 1 квітня оцінювалися в 779 млн рублів.
Раніше директор інвестгрупи ICU Макар Пасенюк, який виступає фінансовим радником з продажу корпорації Roshen, заявив, що в переговорах з продажу липецької фабрики з'явилися зрушення, і вона може передана новим власникам в самий найближчий час."
Це все, що треба знати про ціну обіцянок Петра Олексійовича!
А щоб її продати або передати в управління Ротшильдам, потрібно було заплатити різноманітні, передбачені законом раші податки.
Якщо ти не бачиш відмінності між "отримувати" та "сплачувати", то тебе чекає посада топ менеджера рошен!)))
І хто знає скільки ще кацапів та агентів там пригрілось.
Країну нищать зсередини.
Знову - подяка клятим зеленофілам.
Политика 06-май, 03:529 1 855 0
Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. В принципе, можно сказать, что украинская делегация теперь может считаться вполне официальной - ее состав был усилен за счет привлечения представителей Кабмина и Верховной Рады.
Формально возглавляет делегацию Леонид Кучма, но подписи вице-премьера и глав парламентских комитетов автоматически повышают легитимность любых соглашений. И сам статус контактной группы в Минске растет.
Кремлю осталось сделать главный шаг - официально усадить их за стол переговоров с так называемыми представителями «ДНР» и «ЛНР».
Для начала можно назвать это осторожно - консультационным советом, например. Как и хотел Ермак…
Сценарий Кремля очевиден и про него прямо говорит соратник Суркова российский политолог Чесноков. Россия не признает своей роли в войне на Востоке Украины, настаивая, что это внутренний конфликт.
И переговоры должны вести представители Киева с Донецком и Луганском. С теми, кто реально контролирует оккупированные территории. Лояльных к Украине переселенцев можно тоже посадить за стол, но исключительно в качестве мебели.
Более того, в Кремле настаивают, что такое положение дел уже на повестке дня и быть стороной переговоров Россия не будет. Так что санкции с РФ пора снимать - она же миротворец, а не агрессор.
А заплатить за все, включая пенсии боевикам, должна Украина - раз уж конфликт внутренний. И чем выше статус официальный украинской делегации в Минске, тем проще развивать этот сценарий.
А Нормандский формат теряет смысл…
Итак, кто вошел в состав украинской делегации. Согласно указу Зеленского, делегацию возглавил второй президент Леонид Кучма. Также в ее состав вошли:
- вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы);
- глава комитета Рады по внешней политике Александр Мережко (заместитель);
- замминистра развития экономики Юлия Свириденко (представитель в подгруппе по соц-экономическим вопросам);
- глава комитета Рады по правовой политике Андрей Костин (представитель в подгруппе по политическим вопросам);
- замминистра обороны Александр Полищук (представитель в подгруппе по вопросам безопасности);
- глава комитета Рады по социальной политике Галина Третьякова (представитель в подгруппе по гуманитарным вопросам).
Глава делегации и его первый заместитель могут назначать заместителей представителей в подгруппах и привлекать к работе делегации нардепов, представителей органов власти, советников, экспертов и технических работников.
В общем, «зеленый свет» любым соглашениям вплоть до формальных. Но чтобы не вызвать резкой реакции украинского общества, начнут с малого.
Кремлевские марионетки в ОРДЛО послушно выполнят все ритуалы в таком интересном России сценарии. Для них главное начать.
А для ОБСЕ и РФ - на всех площадках уверенно заявить о «прогрессе в переговорном процессе».
И закрывать проблему любой ценой.
В самом деле не важно - какая цена. Если платить будут не они, а Украина…
Кирилл Сазонов