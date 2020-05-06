Первые случаи СOVID-19 среди медиков зафиксированы в опорной больнице Харькова, которая принимает пациентов с коронавирусом

У двух медсестер Харьковской областной инфекционной больницы лабораторно подтвержден СOVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк.

"Две медсестры инфекционной больницы уже сегодня находятся на лечении", - сказал Черняк журналистам в среду утром.

По его словам, обе они заразились после контакта с больным на работе.

"(Они заразилисью – Ред.) на работе, во время выполнения своих обязанностей", - сказал Черняк.

Как уточнил директор Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов, состояние обеих женщин оценивается как средне тяжелое, они госпитализированы.

"Они находятся также на лечении в нашем заведении. Состояние этих больных средне тяжелое без пневмонии", - сказал Нартов.

Это первые случаи заболевания медперсонала областной инфекционной больницы, которая определена как первая опорная для приема пациентов с СOVID-19 в Харьковской области.

По состоянию на утро вторника в регионе было подтверждено 380 случаев СOVID-19, в том числе у 88 медиков.