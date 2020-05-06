РУС
Первые случаи СOVID-19 среди медиков зафиксированы в опорной больнице Харькова, которая принимает пациентов с коронавирусом

У двух медсестер Харьковской областной инфекционной больницы лабораторно подтвержден СOVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк.

"Две медсестры инфекционной больницы уже сегодня находятся на лечении", - сказал Черняк журналистам в среду утром.

По его словам, обе они заразились после контакта с больным на работе.

"(Они заразилисью – Ред.) на работе, во время выполнения своих обязанностей", - сказал Черняк.

Как уточнил директор Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов, состояние обеих женщин оценивается как средне тяжелое, они госпитализированы.

"Они находятся также на лечении в нашем заведении. Состояние этих больных средне тяжелое без пневмонии", - сказал Нартов.

Это первые случаи заболевания медперсонала областной инфекционной больницы, которая определена как первая опорная для приема пациентов с СOVID-19 в Харьковской области.

По состоянию на утро вторника в регионе было подтверждено 380 случаев СOVID-19, в том числе у 88 медиков.

карантин (16729) Харьковщина (5577) врачи (1529) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
ношение маски на подбородке среди медиков - не особо помогает в борьбе с распространением! Харьков - мало кто носит нормально, в трамваи и тролейбусы набивается как селедка, половина без масок - .... как то так....
показать весь комментарий
06.05.2020 11:40 Ответить
Маска не помогает. Радуцкий говорил.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:51 Ответить
Намордник не помогает сброду,а законопослушным украинцам- очень даже!
показать весь комментарий
06.05.2020 12:04 Ответить
Мы должны записать в святцы каждого медика, отдавшего жизнь за здоровье нации.Поимённый список должен быть для поминовения павших медиков.Пандемии бывают не в каждом веке.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:03 Ответить
 
 