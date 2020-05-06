В столичной прокуратуре подтвердили, что Говда опять будет исполнять обязанности прокурора Киева

Роман Говда назначен первым замом прокурора Киева. Но так как место прокурора вакантно, временно исполняет его обязанности.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.

"30 апреля он был назначен первым заместителем прокурора города Киева. Но с 4 мая, в связи с тем, что прокурор города Киева не предназначен, он (Говда. — Ред.) временно исполняет обязанности прокурора города Киева", — сказала Максимец.

Роману Говде — 39 лет, в органах прокуратуры он работает с 2003 года, отмечает "Радіо Свобода". Во время Революции Достоинства он был начальником отдела по надзору за соблюдением законов органами внутренних дел в Главном управлении ГПУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Венедиктова взяла на работу экс-главу прокуратуры Киева Говду, который не проходил переаттестацию, - Леменов

Люстрация не коснулась Говды, и весной 2015 года он был назначен прокурором Одесской области. На этой должности он попал в скандал на одном из заседаний облгосадминистрации, которую возглавлял Михаил Саакашвили. Тогда председатель ОГА публично обвинил областную прокуратуру в бандитизме и рэкете. В ответ Говда сказал, что Саакашвили "просто не разобрался".

Осенью 2015 года Говда вернулся в Киев и стал заместителем генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Он претендовал на должность главы Специализированной прокуратуры, но не прошел конкурс.

Зимой 2016 года заместитель генпрокурора Виталий Касько обвинил Говду в затягивании дел в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц и в провале работы по возврату коррупционных средств, присвоенных предыдущей властью.

После того, как в 2016-м генеральным прокурором стал Юрий Луценко, Говда уволился по собственному желанию. Но уже через несколько месяцев Луценко назначил его прокурором Киева. Комментируя назначение, Юрий Луценко заявил, что активисты-антикоррупционеры согласны с этим решением.

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ проверит возможное недекларирование имущества Венедиктовой, - СМИ

Через три года, в 2019-м, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал заявление и освободил Романа ГОВД с должности прокурора Киева.

В мае 2020 Говду назначила исполняющим обязанности прокурора Киева генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин утверждает, что во время Революции Достоинства Говда согласовывал преследование майдановцев. По его словам, отдел, который возглавлял Говда, давал оперативникам центрального аппарата МВД согласие на все негласные следственные розыскные действия.

Ранее член комиссии, проводившей переаттестацию прокуроров, Александр Леменов, сообщил, что Говда не проходил переаттестацию.