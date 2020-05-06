РУС
В центре Киева предприниматели протестуют против карантина: "Хватит принимать бездумные решения" и "Не работаем - не платим". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева проходит акция протеста "Карантин убивает" с требованием к власти не препятствовать предпринимательской деятельности введенными карантинными мерами.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие остановлились на автомобилях на ул. Грушевского в центре Киева от Европейской площади до стадиона им. В. Лобановского. На машинах наклеены баннеры: "Нет уничтожению малого бизнеса", "Справедливость для всех", "Карантин убивает", "Открыть рынки страны", "Защити ФОП", "Хватит принимать бездумные решения", "Сиди дома сам", "Эпицентры над законом?", "Кабмин на карантин", "Не работаем - не платим" и другие. Участники акции заявляют, что работу малого и среднего бизнеса нельзя останавливать даже во время карантина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня под стенами Кабмина состоится акция бизнеса "Карантин убивает". Правоохранители усилили меры безопасности и ограничили движение транспорта

"Участники акции обеспокоены угрозой для большинства населения оказаться за чертой бедности. Предприниматели планируют призвать правительство немедленно принять меры по стабилизации экономической ситуации в стране и к изменению модели тотального карантина на рискоориентованный", - заявили организаторы акции.

На месте присутствуют усиленные наряды правоохранителей. Они перекрыли движение по  ул. Грушевского в направлении правительственного квартала.

В итоге, митингующие и правоохранители договорились о том, что к зданию Кабмина пропустят протестующих пешком. Митингующие припарковали свои автомобили на ул. Грушевского и пошли маршем к зданию Правительства, чтобы передать свои требования.

В центре Киева предприниматели протестуют против карантина: Хватит принимать бездумные решения и Не работаем - не платим 01
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

бизнес (1641) Кабмин (14124) карантин (16729) Киев (26150) предприниматели (1237) протест (5906) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+62
В центре Киева предприниматели протестуют против карантина: "Хватит принимать бездумные решения" и "Не работаем - не платим" - Цензор.НЕТ 9176
06.05.2020 11:37 Ответить
+50
В центре Киева предприниматели протестуют против карантина: "Хватит принимать бездумные решения" и "Не работаем - не платим" - Цензор.НЕТ 4421
06.05.2020 11:42 Ответить
+28
А за кого голосували ці предпреніматєлі? Захотіли нових ліц? Маєте.
В центре Киева предприниматели протестуют против карантина: "Хватит принимать бездумные решения" и "Не работаем - не платим" - Цензор.НЕТ 7210
06.05.2020 11:44 Ответить
У центрі Києва підприємці протестують проти карантину: "Годі ухвалювати бездумні рішення" і "Не працюємо - не платимо" - Цензор.НЕТ 8896
06.05.2020 18:30 Ответить
По фотографиям по авто видно, что собрались самые "бедные" прослойки населения, И трибунка не хилая - А НА ЧЬИ ДЕНЬГИ ГУЛЯЕТЕ РЕБЯТА!???, вы провокаторы Путлера, или Петюньчик организовал, ЗА сегодняшний день пол тысячи больных на корона вирус жителей Украины - ЕСЛИ вам наплевать НА безопасность людей, ТО нам всем наплевать НА ваши про плаченые сборища. МОЖЕТ ХВАТИТ УСТРАИВАТЬ ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ.
06.05.2020 20:21 Ответить
Вибачте, зараз на мою голову викинуть лемніскату прокльонів, але... Гіпермаркети здатні забезпечити санітарні заході - дезінфекцію, масочний режим та таке інше, покажіть мені ФОБ, що буде постійно дезінфікувати прилавки? Вони ж лише на антисептиках збанкрутують. Про базари я взагалі мовчу. Де є можливість убезпечити споживачів, я вважаю, можна працювати, а де ні - то не треба наражати людей на небезпеку, навіть, попрете що вони (люди) геть не розуміють що роблять. Слава Україні! Вітання з окупованого Донецька.
06.05.2020 21:19 Ответить
Я их поддерживаю, но... как им доверять работать в карантин, если часть из них вообще без масок, у некоторых нос открыт и дистанцию не соблюдают.
06.05.2020 22:04 Ответить
З-поміж фото найбільш сподобалось ось це:

У центрі Києва підприємці протестують проти карантину: "Годі ухвалювати бездумні рішення" і "Не працюємо - не платимо" - Цензор.НЕТ 5740
06.05.2020 22:54 Ответить
А як все починалося! 2019:

У центрі Києва підприємці протестують проти карантину: "Годі ухвалювати бездумні рішення" і "Не працюємо - не платимо" - Цензор.НЕТ 7911
06.05.2020 22:56 Ответить
І до чого воно дійшло... 2020:

У центрі Києва підприємці протестують проти карантину: "Годі ухвалювати бездумні рішення" і "Не працюємо - не платимо" - Цензор.НЕТ 1091
06.05.2020 23:00 Ответить
і чому більшість критиккує? Ви ідіоти? чи ви за зелене лайно???
07.05.2020 07:55 Ответить
А протестующие не догадались Зеленского на каштане Люстрировать Все остальное не действенно
07.05.2020 07:56 Ответить
А че наклейки «зе» посрывали со своих корыт. Вы ж падлы, выбрали это... надеюсь клоун продлит карантин, или ещё чего придумает, сократив ваше класонаселение
07.05.2020 10:22 Ответить
