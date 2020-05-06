РУС
Саакашвили подтвердил, что его назначат в Нацсовет реформ: "Главой исполнительного комитета, а не секретарем"

Саакашвили подтвердил, что его назначат в Нацсовет реформ: "Главой исполнительного комитета, а не секретарем"

Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили подтвердил, что он будет назначен в Национальный совет реформ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Председателем исполнительного комитета, а не секретарем", - уточнил Саакашвили в комментарии изданию.

При этом Саакашвили не смог назвать точную дату своего назначения на должность.

Ранее сообщалось, что сегодня ожидается назначение Саакашвили секретарем Нацсовета реформ.

Напомним, о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.

Также читайте: Замглавы ОП Тимошенко о назначении Саакашвили: История не закончилась. Через несколько дней мы узнаем информацию

Сообщалось, что Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что возможное назначение бывшего президента Грузии (2004-2013 гг.), экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.

28 апреля стало известно, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михеила Саакашвили во фракции "Слуга народа" заблокировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский объявит о моем назначении на новую должность в ближайшие дни, - Саакашвили

Автор: 

Топ комментарии
+23
Звучит как клининг менеджера, а по факту уборщица. Ну хоть по тельчику покажут, Михо без медийности чахнет.
06.05.2020 11:43 Ответить
+21
Саакашвили подтвердил, что его назначат в Нацсовет реформ: "Главой исполнительного комитета, а не секретарем" - Цензор.НЕТ 9133
06.05.2020 11:42 Ответить
+16
Ти його в двері а він у вікно лізе 🙄
06.05.2020 11:44 Ответить
якщо МВф скаже, за ср@ку себе гризти буде
06.05.2020 13:59 Ответить
Вава призначає Саку щоб ним прикрити капітуляцію.
06.05.2020 13:19 Ответить
А шо Саака не капитулянт? Сдал Осетию с Абхазией без борьбы и в конечном счете сам капитулировал из Грузии. Удрал.
Они нашли друг друга.
06.05.2020 13:41 Ответить
Призначають винного у провалі дебільних реформ.
06.05.2020 13:27 Ответить
а от в провалі соєвих реформ щось нікого не призначали
06.05.2020 14:03 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 2 листопада 2007 року перед будинком грузинського парламенту почався безстроковий мітинг опозиції, однією з вимог якої був перехід до парламентської республіки.
Після того, як 7 листопада грузинський спецназ, використовуючи водомети та сльозогінний газ, розігнав мітинг, опозиція висунула умову негайної відставки Саакашвілі.
При розгоні мітингу опозиції постраждали близько 500 людей.
Влада заборонила телеканали «Кавкасія» та «Імеді», а також опозиційну телекомпанію «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%96_2 Руставі-2 ».
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 8 листопада вночі Саакашвілі підписав указ про введення в Грузії надзвичайного стану терміном на 15 днів «у зв'язку зі спробою державного перевороту».
06.05.2020 13:27 Ответить
Почитав коменти. Вже не нема тут інтелектуалів з вагомими аргументами. Їх місце зайняла якась шпана, яка навіть людською мовою не вміє розмовляти. Не всі, звичайно, але більшість. Дуже жаль, що ЦЕНЗОР стає помийною ямою....
06.05.2020 13:30 Ответить
Так не ходи до помийних ям, сходи на Г+Г
06.05.2020 13:39 Ответить
Какая власть, такие и комменты.
06.05.2020 16:48 Ответить
Секретарем Саака тоже норм должность,кофе и печеньки роздавать,а вечером шефу массаж делать.
06.05.2020 13:36 Ответить
Секретутом
06.05.2020 13:39 Ответить
Пэрви риформа - Пэтра нанари.
Или накриша.
06.05.2020 13:48 Ответить
За годы правления Саакашвили через тюрьмы прошло 320 000 человек, причем почти всех их жестоко пытали. Активно работали и «эскадроны смерти», уничтожая противников режима просто на улицах. Об этом, и о многом другом в таком же духе, https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fnana-kakabadze-rezhim-saakashvili-byil-huzhe-fashistskogo-325-tyisyach-gruzin-sideli-v-tyurme.htm рассказала грузинская правозащитница Нана Какабадзе, назвавшая режим Саакашвили «фасадной демократией».
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fbedzina-ivanishvili-finansiroval-saakashvili.htm заявила Какабадзе .- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал.
Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
06.05.2020 13:49 Ответить
Если учесть, что население Грузии составляет 3.7 миллиона человек, это значит, что через тюрьму и пытки прошёл каждый десятый, а товарищ Саакашвили - достойный наследник товарища Сталина.
А точнее, это означает, что Дiд Трохим - изрядный кое-чем-звон.
06.05.2020 17:01 Ответить
минус 30% населения - это старики и дети. итого: 2 млн. 600 тыс. взрослых. Минус женщин половина. остается 1, 3 млн. значит через тюрьмы прошел каждый четвертый!!!

кроме того, когда Сраак был в Украине, заявлял с восторгом, как ему понравился фильм о Сталине (снятый англ. кинематографистами). Саак хочет крови - ему мало пролитой нашими погранцами крови, когда прорывался через границу, возле Рады во время митинга побили нацгвардейца и девушку-секретаршу, когда та шла на работу.
06.05.2020 18:47 Ответить
"соловьиный помёт" 3 сорта)))))
а иде грузинские мальчики в трусиках распятые? И сколько снегирей МИХО зажарил?
Слейся "старче Дед" науйх одет!
06.05.2020 18:16 Ответить
http://n.kiev.ua/politicheskii-forum/93964-znai-zlodeev-moritelei.html#post1638040
Саакашвілі підтвердив, що його призначать до Нацради реформ: "Главою виконавчого комітету, а не секретарем" - Цензор.НЕТ 5881
06.05.2020 13:50 Ответить
Саакашвілі підтвердив, що його призначать до Нацради реформ: "Главою виконавчого комітету, а не секретарем" - Цензор.НЕТ 6656
06.05.2020 13:52 Ответить
Саакашвілі підтвердив, що його призначать до Нацради реформ: "Главою виконавчого комітету, а не секретарем" - Цензор.НЕТ 2885
06.05.2020 14:00 Ответить
Дид, хочищ я дакажу в твой кружьок.
06.05.2020 14:22 Ответить
Саакашвілі милувався кадрами тортур
За Саакашвілі стоїть дуже велика мафія
У Грузії розповіли, скільки мільярдів у Саакашвілі, і хто його фінансував
Того, хто передав у прокуратуру матеріали про корупцію Саакашівлі, вбили
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/saakashvili-miluvavsya-kadrami-tortur-nana-kakabadze.htm
06.05.2020 13:50 Ответить
В 2016 году Саакашвили обещал посадить Коломойского
В 2016 году экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому сегодня Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство, заявил, что олигарх Игорь Коломойский будет сидеть в тюрьме.
Вот когда мы придем к власти, мы этих вкладчиков защитим, этот банк больной будет национализирован, а его владелец сядет в тюрьму.
Когда мы будем у власти. Чтобы никто не сомневался, Коломойский будет сидеть! И ни одна Швейцария его не спасет. При моих связях таких, как он, я достану из Швейцарии и из Малайзии", - заявил он.

Саакашвили признал, что за спиной Зеленского стоит олигарх Коломойский
Об этом он https://www.facebook.com/watch/?v=1547900232009114 рассказал в ходе пресс-конференции в Польше.
На вопрос журналистки, с каких пор Саакашвили поддерживает кандидаата от олигарха Коломойского, хотя недавно сам с ним (Коломойским, - ред.) боролся, политик ответил:
"Да, да. Это так, я объясню почему".
06.05.2020 13:51 Ответить
Зеленский готов отдать премьерскую должность человеку, которого Коломойский раньше называл "грязным сопливым наркоманом"
ТСН (программа теленовостей канала "1+1") https://ru.tsn.ua/politika/kolomoyskiy-o-saakashvili-kogda-sobaka-kusaet-nuzhno-nakazyvat-i-sobaku-i-hozyaina-481797.html рассказывала , как отреагировал Коломойский. "Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют. А в нашем случае можно отправить наложенным платежом в Грузию, чтобы она ответила за покусанных там людей, - заявил Коломойский. -
Я считаю, нет смысла спрашивать с грязного сопливого наркомана до тех пор, пока он не пройдет курсы реабилитации от наркозависимости".
Было это в сентябре 2015-го. Но вот прошли три с половиной года, и протеже Коломойского Зеленский уже обещает Саакашвили "самые высокие должности в стране". Тем самым Зеленский фактически "спалил" Саакашвили - оказывается, тот уже не пламенный борец с Коломойским, а его союзник. https://www.dsnews.ua/politics/posledniy-shans-ze-komandy-pochemu-zelenskiy-spalil-saakashvili-31032019220000
06.05.2020 13:53 Ответить
Коломойский заявляет, что Саакашвили брал у него деньги на выборы и отдыхал на его яхте в Хорватии
Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал, как финансировал избирательную кампанию Михеила Саакашвили, когда он еще был президентом Грузии https://112.ua/sitemap/2015/2015-12-22 22.12.2015
https://112.ua/obshchestvo/kolomoyskiy-zayavlyaet-chto-saakashvili-bral-u-nego-dengi-na-vybory-i-otdyhal-na-ego-yahte-v-horvatii-280316.html
06.05.2020 13:53 Ответить
Верховный суд Грузии оставил в силе приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили по делу о смерти банкира Сандро Гиргвлиани в 2006 году. Об этом 20 мая 2019года сообщили в пресс-службе грузинской генпрокуратур
У Головній прокуратурі Грузії заявляють, що відправили українським колегам усі необхідні для екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі матеріали і чекають остаточну відповідь Києва
Про це передає http://interfax.com.ua/news/general/478541.html Інтерфакс-Україна .
"У сторони обвинувачення є достатньо доказів, які, ми вважаємо, повинні стати підставою для позитивного рішення з питання його екстрадиції", - заявила в ефірі грузинської телекомпанії Імеді прокурор Головної прокуратури і член прокурорської ради Грузії Натіа Сонгулашвілі.
За її словами, зараз прокуратура знаходиться в режимі очікування, зокрема, чекає від української сторони остаточного рішення.
"Ми, як прокуратура, відправили всі можливі докази для створення правової основи для прийняття цього рішення", - зазначила вона.
21 СІЧНЯ, 2018
Верховный суд Грузии оставил в силе приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили по делу о смерти банкира Сандро Гиргвлиани в 2006 году.
06.05.2020 13:58 Ответить
Де могла - розспамила.
Але вранці встануть сектанти - і знову відправлять Ваші коментарі у спам.
Стежте і зверніться до Адміна.
Ми маємо право читати різні думки.
07.05.2020 06:11 Ответить
хорошо. правильно.
а мармеладный потужный карлсон в истерике галстук съел.
06.05.2020 14:01 Ответить
При одном воспоминании о М.С. вся антиукраинская и барыжная сволочь объединившись показывает свое истинное обличье! Сдается мне, что маски скинуты, пора делать выводы!
06.05.2020 14:11 Ответить
Виводи зроблені - ти КАЦАП
06.05.2020 14:17 Ответить
Кореша по коксу пригласил.
06.05.2020 14:16 Ответить
Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили подтвердил, что он будет назначен в Национальный совет реформ. Источник: https://censor.net/n3193684

Зе клоуни продовжують свій звичний цирк -

ТЕПЕР ЩЕ ОДНИМ БІГЛИМ ЗЕКОМ У ВЛАДІ УКРАЇНИ ПОБІЛЬШАЛО
06.05.2020 14:18 Ответить
Всего-то один клоун назначил другого клоуна на клоунскую должность, а у кремлеботов с петяботами форменная истерика.
06.05.2020 14:27 Ответить
пора включаться в гонку" хто принесет больше вреда"
06.05.2020 14:28 Ответить
Зе в погоне за имиджем наступил на те же грабли, что и ПА. Пройдёт очень немного времени, и Вова не будет знать, что с этим делать. То ли сажать, то ли в Грузию выдавать, то ли за границу выпихнуть.
06.05.2020 14:28 Ответить
Толы на тибю женит, да?
06.05.2020 15:02 Ответить
что-что но дымовая завеса деятельности ( как и у слуг) БУДЕТ
06.05.2020 15:03 Ответить
Обіцяв пан мені кожуха , та й слово його тепле (с)
06.05.2020 15:22 Ответить
клоун влаштовує на роботу клоуна
06.05.2020 15:27 Ответить
Вот любитель попыжится. Так расперло от самовеличия, что скоро лопнет. Только много шума и все от него.
06.05.2020 16:09 Ответить
О, які страсті на порохоботофермі вирують. Видно смаленим запахло.
06.05.2020 16:32 Ответить
Ура!!!
06.05.2020 17:12 Ответить
БОТОФЕРМА ХЕЙТЕРІВ ПРЕЗИДЕНТА ЗАПРАЦЮВАЛА НА ПОВНУ ПОТУЖНІСТЬ!))))))
06.05.2020 17:46 Ответить
До этого был этот нацсовет или придумали новую должность, специально для Михо?
06.05.2020 18:12 Ответить
+1 клоун. Своїх дибілів мало?
06.05.2020 18:36 Ответить
Теневое правительство
Сегодня речь идет о формировании альтернативного правительству центра принятия решений под контролем Банковой, и возглавляет этот процесс руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Возможно, целью является подготовка к переформатированию нынешнего Кабмина уже этой осенью, когда его нынешний состав аккумулирует достаточно негатива, чтобы отставка не вызвала в обществе недоуменных вопросов.
Какова роль Саакашвили в этом процессе? Скорее всего, помочь своей активностью создать управленческий хаос в цепочке принятия решений. Если через Нацсовет реформ будут проходить любые ключевые решения правительства, это создаст огромные проблемы в работе всей вертикали исполнительной власти. Тем проще будет осенью, или когда придет время, подобрать аргументы для замены недееспособного правительства.
Ну и важной задачей остается сохранение рейтинга Зеленского, чтобы отставка правительства Шмыгаля не сказалась на нем так же, как отставка правительства Гончарука. Для этого Нацсовет реформ под руководством Зеленского будет формировать красивые правильные инициативы, и пиарить их при участии Саакашвили. А усиление экономического кризиса, которое эксперты прогнозируют осенью, будет делать крайними именно нынешнего премьера и его министров.
https://www.dsnews.ua/politics/chem-budet-zanimatsya-saakashvili-v-ispolkome-reform-06052020220000
06.05.2020 18:55 Ответить
Українців мало цікавить який буде уряд - тіньовий чи не тіньовий. Їх більше хвилює чи буде він ефективно справлятися з проблемами які неминуче виникнуть після пандемії і вже мають місце . І це стосується не тільки України, а й усього цивілізованого світу.
Звичайно, так хвацько справитися з усіма цими проблемами, як це зробив би найрозумніший керманич всіх часів і народів Порошенко, згідно порохоботних марень і фантазій, ніхто не зможе.
06.05.2020 19:10 Ответить
Ну так уже видели как он справился с проблеммами в Одесе.
07.05.2020 13:39 Ответить
Цьому дурнуватому вилупку-нарцису все-одно, яка дулька, аби під саму пику.
06.05.2020 19:01 Ответить
Зиц-председатель Фунт...ЗЕленые на "реформируют",а старый дурень сядет при новой власти...
06.05.2020 19:43 Ответить
Вот что бывает, когда больше + 38 С........
06.05.2020 20:07 Ответить
Умывальников начальник и мочалок командир...
06.05.2020 20:06 Ответить
Саакашвили подтвердил, что его назначат фейковым главой фейкового совета фейковых реформ
06.05.2020 20:55 Ответить
Саакашвілі підтвердив, що його призначать до Нацради реформ: "Главою виконавчого комітету, а не секретарем" - Цензор.НЕТ 3319
06.05.2020 21:16 Ответить
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1257975460283273216 9 ч

Она была собой прекрасна, ее имел любой подлец.
Она была на все согласна, и даже на худой конец

Саакашвілі підтвердив, що його призначать до Нацради реформ: "Главою виконавчого комітету, а не секретарем" - Цензор.НЕТ 1493
06.05.2020 22:36 Ответить
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками!
06.05.2020 21:54 Ответить
Авторитетное мнение о новом назначенце в частности :
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
06.05.2020 22:05 Ответить
Якщо президент впевнений в ефективності Міхо то чому не призначив його рік тому?Чітко прослідковується відсутність генерального плану дій.Береться якась сира ідея.Кидається в суспільство.Отримує шквал заперечень.Вмикається задня і одразу свіжа сира ідея.Так рік і пройшов.
06.05.2020 23:05 Ответить
СЛУГУНИ... 🎹🦸‍♂️🎹
(слуганародний пэсня)
Вах, палным-пална каробачька,
Сулугуни и попкорнь,
НазначИль Зеленский минэ, Вовачька,
Пэрсидатилэм рэхформь.
А-а-а-а-а-а-а-а
Цены заплатиль немалые,-
Торговалься мном Єрмак,
Гавариль - вах, Варахамия,
Слугь нэ убэдиль никак!
А-а-а-а-а-а-а-а
Знают толко главнимь Охфисэ,
Как поладили они.
Съёмка сэриаль законьчился,-
Плёнка прятай там, храни.
И-и-и-и-и-и-и-и
Кончилься пора туманная,
Мишико,вах, маладэц!
Должност мнэ пришёль желанная,-
Буду счастэм прадавэц!.
А-и-и-и-и-и-и-и
Расказаль, как буду справилься,
План на Охфись передаль.
ПерЗедэнту он панравилься,-
План кароший, он сказаль.
А-а-а-а-а-а-а-а
Вийду,вийду на правитэльства,
Свэжий, новий дам струя,-
Разганю, вах, за вридитэльства,
Всэх баригав Шмигаля!
Разганю, вах, за вридитэльства,
Всэх баригав Шмигаля!
06.05.2020
06.05.2020 23:53 Ответить
07.05.2020 07:15 Ответить
Боляче. І гірко.
07.05.2020 06:15 Ответить
Саакашвілі підтвердив, що його призначать до Нацради реформ: "Главою виконавчого комітету, а не секретарем" - Цензор.НЕТ 8703
07.05.2020 02:14 Ответить
Саакашвілі підтвердив, що його призначать до Нацради реформ: "Главою виконавчого комітету, а не секретарем" - Цензор.НЕТ 7881
07.05.2020 05:41 Ответить
Пороховата с кацапами дружно и по одним и тем же методикам методичкам говницом кидают на Саакашвили , пороховата и кацапы подозрительно на одной стороне оказались и сруться кирпичами от одного только имени Саакашвили
07.05.2020 06:13 Ответить
Доброе утро. Ты дурак?
07.05.2020 07:44 Ответить
Персонажа ще не призначили. Не підтвердили, а новини і коменти - уже анекдот.
07.05.2020 06:27 Ответить
Ну, що, Міхо, вирішив таки податися до труппи? Ковпаків вони понашивали давно. І для себе, і для лохів.
07.05.2020 07:56 Ответить
А ИСТИННЫХ УКРАИНЦЕВ ГДЕ ДЕЛИ !!!???
07.05.2020 09:34 Ответить
