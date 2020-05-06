Саакашвили подтвердил, что его назначат в Нацсовет реформ: "Главой исполнительного комитета, а не секретарем"

Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили подтвердил, что он будет назначен в Национальный совет реформ.

"Председателем исполнительного комитета, а не секретарем", - уточнил Саакашвили в комментарии изданию.

При этом Саакашвили не смог назвать точную дату своего назначения на должность.

Ранее сообщалось, что сегодня ожидается назначение Саакашвили секретарем Нацсовета реформ.

Напомним, о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.

Сообщалось, что Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что возможное назначение бывшего президента Грузии (2004-2013 гг.), экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.

28 апреля стало известно, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михеила Саакашвили во фракции "Слуга народа" заблокировано.

