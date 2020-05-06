Дело "Оптимумспецдетали": САП сообщила о подозрении 5 участнику схемы по уклонению от уплаты налогов на 49 млн
Пятому участнику преступной схемы уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен - бывшему формальному директору ООО "Оптимумспецдеталь" - сообщили о подозрении.
Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Заместителем генерального прокурора - руководителем САП сообщено о подозрении 5-му участнику преступной схемы уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривень и легализации этих средств - бывшему формальному директору ООО "Оптимумспецдеталь", - говорится в сообщении.
В САП напомнили, что 29 апреля 2020 года было сообщено о подозрении четверым участникам преступной схемы.
Во время досудебного расследования было установлено, что в 2015 году два человека, которые фактически осуществляли управление обществом "Оптимумспецдеталь", разработали преступную схему поставок комплектующих для военной техники в госпредприятия государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов по таким операциям.
К реализации преступной схемы за деньги был привлечен один человек, которого назначили на должность и директора общества, и бухгалтера, хотя никаких спецзнаний у него не было.
Фактическое осуществление бухгалтерской деятельности на предприятии было возложено на бухгалтера одного из подконтрольных организаторам схемы предприятий.
Кроме того, было установлено, что в преступном сговоре участвовало еще одно лицо - экс-директор ООО "Оптимумспецдеталь".
По данным САП, это лицо выполняло формальную роль директора "Оптимумспецдеталь", исполняя все указания организаторов преступления.
Действия экс-директора квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренным ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УКУ.
