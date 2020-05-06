РУС
Дело "Оптимумспецдетали": САП сообщила о подозрении 5 участнику схемы по уклонению от уплаты налогов на 49 млн

Пятому участнику преступной схемы уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен - бывшему формальному директору ООО "Оптимумспецдеталь" - сообщили о подозрении.

Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Заместителем генерального прокурора - руководителем САП сообщено о подозрении 5-му участнику преступной схемы уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривень и легализации этих средств - бывшему формальному директору ООО "Оптимумспецдеталь", - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что 29 апреля 2020 года было сообщено о подозрении четверым участникам преступной схемы.

Во время досудебного расследования было установлено, что в 2015 году два человека, которые фактически осуществляли управление обществом "Оптимумспецдеталь", разработали преступную схему поставок комплектующих для военной техники в госпредприятия государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов по таким операциям.

К реализации преступной схемы за деньги был привлечен один человек, которого назначили на должность и директора общества, и бухгалтера, хотя никаких спецзнаний у него не было.

Фактическое осуществление бухгалтерской деятельности на предприятии было возложено на бухгалтера одного из подконтрольных организаторам схемы предприятий.

Кроме того, было установлено, что в преступном сговоре участвовало еще одно лицо - экс-директор ООО "Оптимумспецдеталь".

По данным САП, это лицо выполняло формальную роль директора "Оптимумспецдеталь", исполняя все указания организаторов преступления.

Действия экс-директора квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренным ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УКУ.

То є добре! Головне- не зупинятись, як з діамантовими зробили!
06.05.2020 11:58 Ответить
Судя по тому,что за прошлый год вернули только 14 тыс грн, то думаю из 49млн удасться вернуть гривен 100.
06.05.2020 12:18 Ответить
САП раздуплились наконец-то, не прошло и шесть лет
