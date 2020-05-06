РУС
Карантин дает результаты: больных в Украине в 20 раз меньше, чем в Испании и в 12 раз меньше, чем в РФ, - ОП

Вовремя введенный из-за пандемии коронавируса карантин позволил Украине избежать перезагрузки больниц, с которой столкнулись другие страны.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская заявила во время встречи в аэропорту "Антонов" в Гостомеле самолета "Мрия" с гуманитарным медицинским грузом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наши совместные усилия и единство в борьбе с коронавирусной инфекцией приносят свои результаты. Сегодня в Украине где-то в 20 раз меньше случаев заболеваний, чем в Испании, и в 12 раз меньше, чем в России ... Мы очень вовремя ввели карантинные меры и не позволили перезагрузки больниц", - сказала Соколовская.

От имени Офиса Президента она поблагодарила украинцев за то, что они придерживались карантинных мероприятий и проявили ответственность.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Украину прибыла "Мрия" с медицинским грузом из Китая: 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента и 50 рентген-аппаратов. ВИДЕО

В то же время чиновница отметила, что Украина не застрахована от повторных вспышек заболеваемости коронавирусной болезнью.

"На сегодня правительством принято хорошее решение об ослаблении карантинных мероприятий, но мы точно не застрахованного от следующих вспышек. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский отмечает и требует, чтобы продолжалась ежедневно работа по обеспечению медучреждений средствами индивидуальной защиты и оборудованием, чтобы формировались соответствующие резервы", - заявила Соколовская.

Также на Цензор.НЕТ: Мир еще столкнется и со второй, и с третьей волнами COVID-19, - глава берлинского Института вирусологии им. Коха Вилер

Как сообщалось, в аэропорт "Антонов" в Гостомеле Киевской области 6 мая прибыл медицинский груз из КНР. Самолет "Мрия" доставит 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных УЗИ-устройств.

+11
Лучше бы не позорились писать подобное.
В Украине в сутки проводят около 7 тысяч тестов, в то время как в России 158 тысяч тестов только за вчерашний день. СЧИТАЙ---ТЕ.
06.05.2020 12:00 Ответить
+5
А что в Испании или кацапов нет карантина,кретины.
06.05.2020 11:57 Ответить
+5
Карантин- не заслуга властей!.Это заслуга законопослушных украинцев ,спасших себя и своих престарелых близких от смерти соблюдением намордникового и дистанционного режима.Молодцы Украинцы ! Мы лучшие!
06.05.2020 11:58 Ответить
А что в Испании или кацапов нет карантина,кретины.
06.05.2020 11:57 Ответить
В Беларуси нет. Но там сравнивая с ними похвалиться нечем. Стратеги - молодец среди овец а против молодца сам овца.
06.05.2020 12:03 Ответить
А если бы еще и маски не украли из Госрезерва ...
06.05.2020 12:51 Ответить
Боты и дебилы стараются такие веши не замечать. Ты им ничего не докажешь.
06.05.2020 13:16 Ответить
Хотілось би також побачити порівняння по кількості тестів, бо результат схожий на жовту росу в очі.
06.05.2020 11:58 Ответить
Карантин- не заслуга властей!.Это заслуга законопослушных украинцев ,спасших себя и своих престарелых близких от смерти соблюдением намордникового и дистанционного режима.Молодцы Украинцы ! Мы лучшие!
06.05.2020 11:58 Ответить
извините, а "ОП" не хочет провести тестирование в тех же масштабах, что в Испании и РФ?
06.05.2020 11:59 Ответить
В Украине в 1000 000 раз меньше любителей корриды чем в Испании
06.05.2020 12:00 Ответить
Лучше бы не позорились писать подобное.
В Украине в сутки проводят около 7 тысяч тестов, в то время как в России 158 тысяч тестов только за вчерашний день. СЧИТАЙ---ТЕ.
06.05.2020 12:00 Ответить
статистика фігня..про менше або більше захворівших можна було б казати при проведенні суцільного тестування
06.05.2020 12:07 Ответить
Так этой ...ОП-е надо хоть как-то себя хвалить ....
06.05.2020 12:12 Ответить
Это потому, что проводится наименьшее количество тестов и манипулируют стат данными. Примитивная система здравоубиения даёт такие результаты - иначе быть не может.
06.05.2020 12:10 Ответить
Лучше звучит- здравозахоронения!
06.05.2020 13:14 Ответить
Это говорит не о достижениях правительства,а о том,что у нас диагностирование корановируса хуже в 20 раз чем в Испании и в 12 чем в России.
06.05.2020 12:11 Ответить
144283 досліджених множим на 100% і ділим на к-ть населення України 39000000 (бо заразитись можуть всі вікові групи) = 0,36% досліджених від всієї к-ті українців....
від 100% віднімаєм 0,36% =99.63%
тобто, що робиться в 99.63% українців , чи вони здорові чи хворі, наша Зевлада ні гу-гу.
от вам і весь "контроль" що за дослідженнями і "прогнозів" щодо розвитку і закінченням хвороби.
06.05.2020 12:12 Ответить
Ну ти то сам здоровий чи хворий? Чи так, місцями? Коли, за якої епідемії і в якій країні проводили тотальне тестування населення? Ніде і ніколи так не робили. Навіть вакцинацію тотально не роблять. Хіба що серед груп ризику можна було б зробити вибірку і більш детально визначити відсоток інфікованих, наприклад, серед медпрацівників чи водіїв міського транспорту. Тому нічого до уряду в цьому плані придовбуватися. Вони навіть перестраховуються не допустити гіршого, бо до гірших сценаріїв країна просто не готова. Тільки в результаті цих перестраховок ми десь під кінець року цілком здоровими можемо піти по світу з протягнутою рукою просити грошей на хліб.
06.05.2020 12:25 Ответить
А тотальное незаконное закрытие бизнеса было хоть при какой то пандемии?
06.05.2020 13:17 Ответить
надо еще меньше тестов проводить. Тогда статистика ещё получше будет...
06.05.2020 12:24 Ответить
Якби не попи московської церкви, то ще було б менше хворих. Нас тримають закритими у квартирах, а попи водять пляски - свої ходи і тисячі храмів в Україні приймають прихожан і втирають їм, що все добре.
06.05.2020 12:55 Ответить
Go to the penis! Задрали уже со своими попами, скот тупой!
06.05.2020 13:11 Ответить
Есть два маленьких НО! Первое- в Испании и рф тоже жесткий карантин. Второе- в Испании и других цивилизованых странах государство обеспечивает своих граждан во время карантина. Все.
06.05.2020 13:10 Ответить
долой карантин, злочынна влада! Хотим, как в Испании.
06.05.2020 14:03 Ответить
Лохотрон продолжается: рассказывают, что мера эффективна. Но ни расходы на неё ни доходы от неё не озвучивают. Но часть мууудого народа хаваИт...
06.05.2020 14:54 Ответить
Чё то мне кажется, что если быв Украине протестировали население как в Испании, то наверняка было бы заболевших больше чем в Испании.
06.05.2020 16:43 Ответить
 
 