Карантин дает результаты: больных в Украине в 20 раз меньше, чем в Испании и в 12 раз меньше, чем в РФ, - ОП

Вовремя введенный из-за пандемии коронавируса карантин позволил Украине избежать перезагрузки больниц, с которой столкнулись другие страны.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская заявила во время встречи в аэропорту "Антонов" в Гостомеле самолета "Мрия" с гуманитарным медицинским грузом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наши совместные усилия и единство в борьбе с коронавирусной инфекцией приносят свои результаты. Сегодня в Украине где-то в 20 раз меньше случаев заболеваний, чем в Испании, и в 12 раз меньше, чем в России ... Мы очень вовремя ввели карантинные меры и не позволили перезагрузки больниц", - сказала Соколовская.

От имени Офиса Президента она поблагодарила украинцев за то, что они придерживались карантинных мероприятий и проявили ответственность.

В то же время чиновница отметила, что Украина не застрахована от повторных вспышек заболеваемости коронавирусной болезнью.

"На сегодня правительством принято хорошее решение об ослаблении карантинных мероприятий, но мы точно не застрахованного от следующих вспышек. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский отмечает и требует, чтобы продолжалась ежедневно работа по обеспечению медучреждений средствами индивидуальной защиты и оборудованием, чтобы формировались соответствующие резервы", - заявила Соколовская.

Как сообщалось, в аэропорт "Антонов" в Гостомеле Киевской области 6 мая прибыл медицинский груз из КНР. Самолет "Мрия" доставит 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных УЗИ-устройств.