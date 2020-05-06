За минувшие сутки количество активных больных Covid-19 снизилось в 7 областях Украины, - СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания в 7 областях Украины, аналогичная ситуация и со снижением числа активных больных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), за минувшие сутки:

в Винницкой области подтверждено 18 новых случаев заболевания и 3 - выздоровления (с начала пандемии – 472 заболевших, 5 умерших и 219 выздоровевших), сейчас в области болеет 248 человека (на 15 больше, чем днем ранее);

в Волынской области – 16 новых случаев заболевания, два летальных случая и 8 - выздоровления (359 заболевших, 9 умерших и 96 выздоровевших за все время), болеет 254 человека (за сутки на 6 больше);

в Днепропетровской области – 90 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления (за все время 568 заболели, 4 умерли и 72 выздоровели), болеет 492 человека (за сутки на 88 больше);

в Донецкой области - 2 новых заболевших и 1 - выздоровел (за все время - 85 заболевших, 3 умерших и 14 выздоровевших), сейчас болеет 68 человек (за сутки на 1 больше);

в Житомирской области – 8 новых случаев заболевания, 1 - летальный и 6 - выздоровления (456 заболели, 11 умерли и 37 выздоровели за все время), сейчас болеет 408 человек (за сутки на 1 больше);

в Закарпатской области подтверждено 26 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 8 выздоровления за сутки (за все время 572 заболевших, 13 умерших и 73 выздоровевших), сейчас болеет 486 человек (за сутки на 17 больше);

в Запорожской области - 11 новых случаев заболевания и 3 - выздоровления (всего 298 заболевших, 5 умерших и 89 выздоровевших), сейчас болеет 204 человек (на 8 больше за сутки);

в Ивано-Франковской области за минувшие сутки подтвержден 22 новых случая заболевания, 2 - смерти и 13 - выздоровления (1 037 заболевших, 59 умерших и 104 выздоровевших за все время), сейчас болеет 874 человек (на 7 больше за сутки);

в Киеве за минувшие сутки 68 новых случаев заболевания, и 8 случаев выздоровления (всего 1 651 случай заболевания, 28 - смерти и 99 – выздоровления за все время), сейчас в столице болеет 1 524 человек (за сутки на 60 больше);

в Киевской области – 25 новых случаев заболевания и 4 выздоровления (с начала пандемии заболели 891, умерли 17 и выздоровели 89), сейчас болеет 785 человека (за сутки на 21 больше);

в Кировоградской области – 1 новый случай заболевания, за сутки 27 человек выздоровели (за все время 402 человек заболел, 19 умерли и 181 выздоровели), сейчас болеет 202 (за сутки на 26 меньше);

в Луганской области – 4 новых случая заболевания, 1 выздоровление (за все время 42 заболели и 7 выздоровели, летальных случаев не было), сейчас болеет 34 человека (за сутки на 3 больше);

во Львовской области - 39 новых случаев заболевания и 10 - выздоровления (за все время – 553, 16 и 116 соответственно), сейчас болеет 421 человека (на 29 больше, чем днем ранее);

в Николаевской области – 2 новых случая выздоровления, 1 – смерти и 11 – выздоровления (за все время – 165, 5 и 29 соответственно), болеет 131 человек (на 10 меньше, чем днем ранее);

в Одесской области - 36 новых случая заболевания и 2 - выздоровления (за все время 505 заболевших, 3 умерших и 20 выздоровевших), болеет 482 человек (на 34 больше, чем днем ранее);

в Полтавской области - 1 новый случай заболевания и 19 - выздоровления (232 заболевших, 8 умерших и 55 выздоровевших за все время), болеет 169 человек (за сутки на 18 меньше);

в Ровенской области – 8 новых случаев заболевания и 9 - выздоровления (за все время 787 заболевших, 12 умерших и 100 выздоровевших), сейчас болеет 675 человек (за сутки на 1 меньше);

в Сумской области - 18 новых случаев заболевания, нет новых случаев смерти и выздоровления (за все время 130 человек заболели, 4 умерли и 63 выздоровели), сейчас болеет 63 (на 18 больше за сутки) – в области на данный момент количество выздоровевших от Covid-19 равно количеству активных случаев (накануне количество выздоровевших превышало количество больных);

в Тернопольской области - 12 новых случаев заболевания и 16 - выздоровления (всего 935 заболели, 15 умерли и 188 выздоровели), сейчас болеет 732 человек (за сутки на 4 меньше);

в Харьковской области - 26 новых случаев заболевания и 12 - выздоровления (за все время 403 заболевших, 10 умерших и 48 выздоровевших), сейчас болеет 345 человек (за сутки на 14 больше);

в Херсонской области - 1 новый случай заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки нет (за все время 143 заболевших, 2 умерших и 57 выздоровевших), сейчас болеет 84 человека (на 1 больше за сутки);

в Хмельницкой области – 15 новых случая заболевания, 1 - летальный и 2 - выздоровления (за все время 134 заболевших, 7 умерших и 30 выздоровевших), сейчас болеет 97 человек (на 12 больше за сутки);

в Черкасской области – новых случаев заражения не выявлено, 1 человек скончался и 12 выздоровели (за все время 314 заболевших, 10 умерших и 81 выздоровевших), сейчас болеет 223 человека (на 13 меньше за сутки);

в Черновицкой области за сутки 36 новый случай заболевания, 2 случая смерти и 45 случаев выздоровления (1 985 заболевших, 57 умерших и 220 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 1 708 человек (на 10 меньше, чем днем ранее);

в Черниговской области за сутки 1 новый случай заболевания, летальных и выздоровления нет (за все время было 65 заболевших, 5 умерших и 9 выздоровевших), сейчас там болеет 51 человек (на 1 больше за сутки).