РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9140 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 880 4

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 68 человек, 17 из них - в Лавре, всего 1651 инфицированный, - Кличко

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 68 человек, 17 из них - в Лавре, всего 1651 инфицированный, - Кличко

Среди заболевших в столице три медработника, 17 случаев зафиксировали в Киево-Печерской Лавре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 68 людей.Трое из них - медики. На сегодня в столице уже 1651 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - заявил он.

Среди заболевших коронавирусом 21 женщина в возрасте от 23 до 76 лет и девочка 4 лет. Также заболели 45 мужчин возрасте от 19 до 76 лет и мальчик, которому 5 лет.

17 из случаев, подтвержденных за минувшие сутки - в Киево-Печерской Лавре.

В больницы столицы госпитализированы 24 пациента. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 8 человек. Всего коронавирус побороли 99 киевлян. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Киева предприниматели протестуют против карантина: "Хватит принимать бездумные решения" и "Не работаем - не платим". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (16729) Киев (26150) Кличко Виталий (4682) Лавра (421) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кличко стал хилым,не справляется со сбродом.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:10 Ответить
ЧТО - ТО плохо с математикой, очень мало выздоровших
показать весь комментарий
06.05.2020 12:49 Ответить
Так відкрили кримінальне провадження проти РПЦ в Україні і їх філіал, який себе називає УПЦ? Бо за чиї кошти будуть лікувати хворих, які заразили московські попи? Хто буде лікувати медиків і платити їм страховку? Московські попи? А забрали у них Лавру, після порушення Постанови кабміну? А ті 17 рознесли ще як мінімум по 21, а ті ще далі і так по геометричній прогрессії...
показать весь комментарий
06.05.2020 12:53 Ответить
там может попы сами вымрут ... эволюция в действии
показать весь комментарий
06.05.2020 13:25 Ответить
 
 