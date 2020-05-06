В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 68 человек, 17 из них - в Лавре, всего 1651 инфицированный, - Кличко

Среди заболевших в столице три медработника, 17 случаев зафиксировали в Киево-Печерской Лавре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 68 людей.Трое из них - медики. На сегодня в столице уже 1651 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - заявил он.

Среди заболевших коронавирусом 21 женщина в возрасте от 23 до 76 лет и девочка 4 лет. Также заболели 45 мужчин возрасте от 19 до 76 лет и мальчик, которому 5 лет.

17 из случаев, подтвержденных за минувшие сутки - в Киево-Печерской Лавре.

В больницы столицы госпитализированы 24 пациента. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 8 человек. Всего коронавирус побороли 99 киевлян.

