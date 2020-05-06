РУС
Жительница Черкасс отсудила у коммунальщиков более 60 тыс. грн за поломку автомобиля на некачественной дороге

Жительница Черкасс отсудила у коммунальщиков более 60 тыс. грн за поломку автомобиля на некачественной дороге

Жительница города Черкассы отсудила у коммунального предприятия более 60 тысяч гривен компенсации за поломку авто на некачественной дороге.

Об этом сообщили в пресс-службе Сосновского районного суда Черкасс, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ДТП произошло в июле 2017 года. На ул. Чорновола в Черкассах микроавтобус наехал на незакрепленную крышку люка канализации на проезжей части, в результате чего машину отбросило на обочину.

"Владелица микроавтобуса обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать с КП "Черкассыводоканал" компенсацию за ремонт авто и моральный ущерб из-за неисполнения норм эксплуатации оборудования канализационной сети. На подготовительном заседании истица подала уточняющее заявление к КП "Черкасское эксплуатационное линейное управление автомобильных путей" о взыскании морального и материального ущерба, ссылаясь на то, что участники дорожного движения имеют право на безопасные условия дорожного движения и компенсацию ущерба, нанесенного вследствие несоответствующего требованиям безопасности состояния автодорог", - говорится в сообщении.

Сумма повреждений автомобиля составила около 55 тыс. гривен. Решением Сосновского суда с "Черкасского эксплуатационного линейного управления автомобильных путей" в пользу истицы взыскано материальный ущерб в размере 55 634 грн, моральный ущерб в размере 5000 гривен, судебный сбор в 692 гривни, расходы на услуги эвакуатора в размере 500 гривен. Общая сумма взыскания составила 61 826 гривен.

"Не согласившись с решением районного суда, коммунальное предприятие подало апелляционную жалобу. Постановлением Черкасского апелляционного суда ее оставили без удовлетворения, а решение Сосновского районного суда о взыскании ущерба оставили без изменений", - подытожили в суде.

Топ комментарии
+4
Коломойський. Ви цього не знали?
06.05.2020 12:41 Ответить
+3
Можливо, але вже поступово їм настає кінець.
06.05.2020 12:35 Ответить
+2
тітка мера міста ?
06.05.2020 12:21 Ответить
А внимательней статьи не пробовали писать?
06.05.2020 12:15 Ответить
отсудила у коммунального предприятия более 60 тысяч гривен

Общая сумма взыскания составила 6 826 гривен
06.05.2020 13:29 Ответить
Так і треба! Тепер треба позови на мільярди за невиконання обіцянок зевладою🐸
06.05.2020 12:16 Ответить
в 2017 году рулил другой )))))
06.05.2020 12:32 Ответить
А я про нові зесправи! А в її старій справі керував той самий!
06.05.2020 12:35 Ответить
Простим людям це неможливо
06.05.2020 12:18 Ответить
Простим людям можливо ще раз проголосувати за слуг того народу!
06.05.2020 12:21 Ответить
Проголосуют - в 2017 году авария - при порохе - а деньги получила при Зеленском , и народ выберет Зеленского ....
06.05.2020 12:33 Ответить
Можливо, але вже поступово їм настає кінець.
06.05.2020 12:35 Ответить
А хто зробив що прості люди проголосували за бубочку?
06.05.2020 12:40 Ответить
Коломойський. Ви цього не знали?
06.05.2020 12:41 Ответить
А хто дозволив це робити бабусі?
06.05.2020 13:06 Ответить
ваші тупі мізки
06.05.2020 13:51 Ответить
Замовник сценарію тупого фільму "слуга народу".
06.05.2020 12:55 Ответить
Простым людям достаточно просто не быть Зебилами!
06.05.2020 12:44 Ответить
тітка мера міста ?
06.05.2020 12:21 Ответить
Подивися скільки йшло розслідування!
06.05.2020 12:22 Ответить
і що ? справедливість поборола нашу корупцію ?
06.05.2020 12:30 Ответить
Можливо лише у цьому випадку, але три роки говорять, що справа простою не була!
06.05.2020 12:32 Ответить
невероятно..!!!
наконец то кто то заступился за водителя.....
я сам попадал в такие примерно передряги раз 5, но меня каждый раз в судах посылали нах...., потому что судьи от всех этих служб получают стабильную таксу...
а идти дальше по инстанциям не было времени и желания...
Сейчас какой нибудь идиот напишет здесь на Цензоре, что водила сам виноват, смотреть нужно было куда едешь, машины нужно покупать не говно, .. и вообще жестче нужно с этими мудаками за рулем...
06.05.2020 12:25 Ответить
Ваще-то общая сумма взыскания составила 61826 гривен. Правда, з них 55 000 грн поцупив редактор Цензор нет.
06.05.2020 12:44 Ответить
?
06.05.2020 12:52 Ответить
У тексті було 6826, тепер виправлено.
06.05.2020 13:13 Ответить
молодчага! по себе знаю - только так! обдирать до нитки за нарушение своих прав.
06.05.2020 12:54 Ответить
А ОНИ У ГОСУДАРСТВА МИЛЛИОНЫ УКРАЛИ !)
06.05.2020 14:09 Ответить
А ЕСЛИ ВСЕ В СУД ПОДАДУТ ТАК БУДЕТ КАК СО СБЕРБАНКОМ В 90х !!!
06.05.2020 14:13 Ответить
Все правильно сделвала. Если бы я был по умнее то таких проблем бы не испытывал бы с самостоятельной починкой авто.
05.06.2020 12:27 Ответить
