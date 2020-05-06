Жительница Черкасс отсудила у коммунальщиков более 60 тыс. грн за поломку автомобиля на некачественной дороге
Жительница города Черкассы отсудила у коммунального предприятия более 60 тысяч гривен компенсации за поломку авто на некачественной дороге.
Об этом сообщили в пресс-службе Сосновского районного суда Черкасс, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что ДТП произошло в июле 2017 года. На ул. Чорновола в Черкассах микроавтобус наехал на незакрепленную крышку люка канализации на проезжей части, в результате чего машину отбросило на обочину.
"Владелица микроавтобуса обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать с КП "Черкассыводоканал" компенсацию за ремонт авто и моральный ущерб из-за неисполнения норм эксплуатации оборудования канализационной сети. На подготовительном заседании истица подала уточняющее заявление к КП "Черкасское эксплуатационное линейное управление автомобильных путей" о взыскании морального и материального ущерба, ссылаясь на то, что участники дорожного движения имеют право на безопасные условия дорожного движения и компенсацию ущерба, нанесенного вследствие несоответствующего требованиям безопасности состояния автодорог", - говорится в сообщении.
Сумма повреждений автомобиля составила около 55 тыс. гривен. Решением Сосновского суда с "Черкасского эксплуатационного линейного управления автомобильных путей" в пользу истицы взыскано материальный ущерб в размере 55 634 грн, моральный ущерб в размере 5000 гривен, судебный сбор в 692 гривни, расходы на услуги эвакуатора в размере 500 гривен. Общая сумма взыскания составила 61 826 гривен.
"Не согласившись с решением районного суда, коммунальное предприятие подало апелляционную жалобу. Постановлением Черкасского апелляционного суда ее оставили без удовлетворения, а решение Сосновского районного суда о взыскании ущерба оставили без изменений", - подытожили в суде.
Общая сумма взыскания составила 6 826 гривен
наконец то кто то заступился за водителя.....
я сам попадал в такие примерно передряги раз 5, но меня каждый раз в судах посылали нах...., потому что судьи от всех этих служб получают стабильную таксу...
а идти дальше по инстанциям не было времени и желания...
Сейчас какой нибудь идиот напишет здесь на Цензоре, что водила сам виноват, смотреть нужно было куда едешь, машины нужно покупать не говно, .. и вообще жестче нужно с этими мудаками за рулем...