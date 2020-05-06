РУС
Наземный общественный транспорт Киева будет работать в ограниченном режиме как минимум до 22 мая, - Кличко

На первом этапе ослабления карантинных мер наземный общественный транспорт в столице будет работать в ограниченном режиме. А метро откроют по решению правительства.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме. До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта. А бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы. Метро, как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу", - подчеркнул он.

Виталя имея несколько служебных авто с личными водителями, а может вообще отменить этот общественный транспорт?....
показать весь комментарий
06.05.2020 12:20 Ответить
Козлы.Метро никто не перекрывал,только педалик и власть зеленой шмаркли.
Уроды, запускайте транспорт и открывайте все.Не помогаете,так достаточно мешать!Уроды,валите уже с Киева откуда вылезли.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:51 Ответить
Рішення про закриття метро і громадського транспорту приймав Кабінет міністрів, це не рішення Кличка, а він як мер зобов'язаний виконувати рішення уряду.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:27 Ответить
ни в одной стане мира власти не перекрывали движения городского транспорта
складывается впечатление Украиной управляют вредители или идиоты
показать весь комментарий
06.05.2020 13:07 Ответить
" А бизнес должен решить, вопрос с подвозом..." Суки, задолбали, твари,сколько можно издеваться над бизнесом и людьми?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:00 Ответить
Пока бизнес и люди это (издеваться) позволяют.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:38 Ответить
" А бизнес должен решить, вопрос с подвозом..." Суки, задолбали, твари,сколько можно издеваться над бизнесом и людьми?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:02 Ответить
 
 