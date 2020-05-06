5 212 7
Наземный общественный транспорт Киева будет работать в ограниченном режиме как минимум до 22 мая, - Кличко
На первом этапе ослабления карантинных мер наземный общественный транспорт в столице будет работать в ограниченном режиме. А метро откроют по решению правительства.
Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме. До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта. А бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы. Метро, как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу", - подчеркнул он.
Уроды, запускайте транспорт и открывайте все.Не помогаете,так достаточно мешать!Уроды,валите уже с Киева откуда вылезли.
складывается впечатление Украиной управляют вредители или идиоты