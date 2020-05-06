Все медики, не получившие 300% доплаты за работу с больными COVID-19 за март, получат ее до конца этой недели, - Минздрав

Все медики, которые не получили 300% доплаты за работу с больными COVID-19 за март, получат ее до конца текущей недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram-канале.

Соответствующее поручение Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дал руководителям областных департаментов здравоохранения.

Отмечается, что правительство перевело средства для выплат 300% в полном объеме еще в середине апреля. Однако в некоторых регионах 300% выплатили не в полном объеме или не выплатили вообще.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов взял этот вопрос под свой контроль и поручил осуществить все выплаты за март до конца этой недели. Регионы должны отчитаться Министру о выполнении до конца дня пятницы, 8 мая.

