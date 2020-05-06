Все медики, не получившие 300% доплаты за работу с больными COVID-19 за март, получат ее до конца этой недели, - Минздрав
Все медики, которые не получили 300% доплаты за работу с больными COVID-19 за март, получат ее до конца текущей недели.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram-канале.
Соответствующее поручение Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дал руководителям областных департаментов здравоохранения.
Отмечается, что правительство перевело средства для выплат 300% в полном объеме еще в середине апреля. Однако в некоторых регионах 300% выплатили не в полном объеме или не выплатили вообще.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов взял этот вопрос под свой контроль и поручил осуществить все выплаты за март до конца этой недели. Регионы должны отчитаться Министру о выполнении до конца дня пятницы, 8 мая.
Скажіть цьому зедебілу Степанову, що на дворі вже ТРАВЕНЬ і доплату потрібно давати за квітень.
Вакцины и так нет, так хоть пусть поциенты помирают православными(и сразу в "рай")
я и так х.з. как те медики не послали Степанова, или какой там очередной клоун, на Путина и не уволились.
а нет, знаю - думают: вот щас доплатят и если не погибну от вируса, то куплю костюм с отливом - и в Одессу.
Можно дізнатись статистику по захворівшим лікарям? З того, що я бачу в нашому регіоні, хворіють не ті, хто працює безпосередньо із цією категорією пацієнтів. Вони як раз таки готові до небезпеки, мають відповідні засоби захисту. Хворіють ті, хто не готовий. Лікарі в пологових будинках, хірурги, що роблять екстрені операції, сімейні лікарі, що діагностують хворобу.
Тоді чому 300% платять тільки окремим лікарям, якщо ризикують усі? Ну звідки у Зебілів такі неадекватні ідеї? Не простіше реально їх усіх застрахувати?
во всех СМИ вновь появились совдеповские слова "дал поручение" и "взял на контроль". Причем десятки раз по одному и тому же вопросу