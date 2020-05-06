РУС
Все медики, не получившие 300% доплаты за работу с больными COVID-19 за март, получат ее до конца этой недели, - Минздрав

Все медики, которые не получили 300% доплаты за работу с больными COVID-19 за март, получат ее до конца текущей недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram-канале.

Соответствующее поручение Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дал руководителям областных департаментов здравоохранения.

Отмечается, что правительство перевело средства для выплат 300% в полном объеме еще в середине апреля. Однако в некоторых регионах 300% выплатили не в полном объеме или не выплатили вообще.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов взял этот вопрос под свой контроль и поручил осуществить все выплаты за март до конца этой недели. Регионы должны отчитаться Министру о выполнении до конца дня пятницы, 8 мая.

Топ комментарии
+2
"не получившие 300% доплаты за работу с больными COVID-19 за март???"

Скажіть цьому зедебілу Степанову, що на дворі вже ТРАВЕНЬ і доплату потрібно давати за квітень.
06.05.2020 12:25 Ответить
+1
Ребятки,нет малого и среднего бизнеса,зато есть недополучения в бюджет.Зеля плохо в школе учился.
06.05.2020 12:23 Ответить
+1
Доплатят по три гривньі ?
06.05.2020 12:23 Ответить
Ребятки,нет малого и среднего бизнеса,зато есть недополучения в бюджет.Зеля плохо в школе учился.
06.05.2020 12:23 Ответить
Доплатят по три гривньі ?
06.05.2020 12:23 Ответить
ВВП к этому времени возрастёт на 40% и получат по 4.2 Гривны...
06.05.2020 12:27 Ответить
"не получившие 300% доплаты за работу с больными COVID-19 за март???"

Скажіть цьому зедебілу Степанову, що на дворі вже ТРАВЕНЬ і доплату потрібно давати за квітень.
06.05.2020 12:25 Ответить
Он ждет, что часть помрет и меньше надо будет выплачивать.
06.05.2020 12:48 Ответить
так там харяхамія пропонує, у випадку смерті лікаря, виплачувати сотні тисяч грн...
06.05.2020 13:09 Ответить
То он ляпнул неподумавши,не посоветовашийся с Зеленским.
06.05.2020 13:11 Ответить
Лучше завезти ыконок и мощей в отделения.
Вакцины и так нет, так хоть пусть поциенты помирают православными(и сразу в "рай")

я и так х.з. как те медики не послали Степанова, или какой там очередной клоун, на Путина и не уволились.
а нет, знаю - думают: вот щас доплатят и если не погибну от вируса, то куплю костюм с отливом - и в Одессу.
06.05.2020 12:27 Ответить
за март)) ничего что уже апрель закончился.... чтоб вас так во время кормили как вы средства перечисляете...
06.05.2020 12:30 Ответить
а де ж візьмуть гроші? В бюджет же ж "неополучєно" !?
06.05.2020 12:30 Ответить
Опять обманут. Не учитывается человеческий фактор. Не знают, что понадобится на этой неделе Каломойскому, что Фирташу, что Ренату. А они уже привыкли качать из закромов государства.
06.05.2020 12:33 Ответить
Це чергова популістична та дебільна ідея.
Можно дізнатись статистику по захворівшим лікарям? З того, що я бачу в нашому регіоні, хворіють не ті, хто працює безпосередньо із цією категорією пацієнтів. Вони як раз таки готові до небезпеки, мають відповідні засоби захисту. Хворіють ті, хто не готовий. Лікарі в пологових будинках, хірурги, що роблять екстрені операції, сімейні лікарі, що діагностують хворобу.
Тоді чому 300% платять тільки окремим лікарям, якщо ризикують усі? Ну звідки у Зебілів такі неадекватні ідеї? Не простіше реально їх усіх застрахувати?
06.05.2020 12:46 Ответить
речь о доплате тем докторам, которые лечат короновирусных больных
06.05.2020 12:54 Ответить
Так, але хворіють не вони (точніше не тільки вони). Вони до цієї роботи пристосовані, а ось ті лікарі, що виконують обов'язки і формально з ковідом не працюють, а реально стикаються, ось вони хворіють.
06.05.2020 13:21 Ответить
Когда уже у этих "заявлялок" что-то будет в прошедшем, завершенном времени?
06.05.2020 12:52 Ответить
Получат ,"может даже посмертно".
06.05.2020 13:06 Ответить
Со времени воцарения Бубочки
во всех СМИ вновь появились совдеповские слова "дал поручение" и "взял на контроль". Причем десятки раз по одному и тому же вопросу
06.05.2020 14:20 Ответить
 
 