РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9343 посетителя онлайн
Новости
3 391 50

В Чернобыльской зоне построят хранилище для переработанных в России украинских ядерных отходов

В Чернобыльской зоне построят хранилище для переработанных в России украинских ядерных отходов

Отработанное ядерное топливо украинских АЭС будут отправлять на переработку в РФ, а после возвращать в Украину и хоронить в хранилище в Чернобыльской зоне.

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал начальник отдела по вопросам государственной политики в сфере обращения с радиоактивными отходами управления по вопросам снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и обращения с радиоактивными отходами Александр Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в соответствии с нормативными документами украинская сторона должна принимать высокоактивные отходы, которые возвращаются из России после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС.

"Будет построено такое хранилище, эксплуатация которого будет длиться до 100 лет. Строительство будет финансироваться из фонда реактивных отходов, который формируется за счет налога, которые платят производители энергетических отходов. Хранилище полностью обеспечивает безопасное обращение с отходами. Лицензия выдается только при условии безопасного периода эксплуатации. Там серьезные требования к хранилищу, и проект проходил экспертизу, и привлекались эксперты из ЕС", — сказал Кравченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Любые возгорания исключены", - Геращенко о возможном пожаре в хранилищах ядерных отходов в ЧАЭС. ФОТОрепортаж

Также он рассказал, что для того, чтобы не было утечки, отходы перемешивают со специальным раствором, полностью отбираются пробы.

"После подтверждения соответствия техническим условиям начинается разлив. Эта масса разливается в формообразующую емкость, эти контейнеры складываются в пенал и завариваются герметично. Далее они отстаиваются, подтверждается их устойчивость, и перевозятся в Украину. На хранилище осуществляют прием таких отходов. В хранилище отходы должны лежать до 100 лет", — добавил Кравченко.

Также на Цензор.НЕТ: Изъятие радиоактивных отходов с объекта "Пески-1" началось в Иванковском районе Киевщины

Хранилище будет расположено в зоне отчуждения, неподалеку от 4 энергоблока.

Автор: 

Чернобыль (514) Зона отчуждения (280) ядерные отходы (65)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Конечно верим, что украинских.
Кацапы, лучшие друзья Зелени, не будут свое токсичное говно хранить у нас, а будут у себя загрязнять страну, верим Владимиру Ссанычу
показать весь комментарий
06.05.2020 12:25 Ответить
+8
Разве не существует закона по которому страна поставщик ядерного топлива обязуется забирать отходы и хранить их на СВОЕЙ територрии?
показать весь комментарий
06.05.2020 12:27 Ответить
+6
А зачем их перерабатывать? Пакуйте сразу в ракеты *ОльхаМ*, и ставьте на границей с РФ и хоть какое то ядерное оружие будет
показать весь комментарий
06.05.2020 12:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конечно верим, что украинских.
Кацапы, лучшие друзья Зелени, не будут свое токсичное говно хранить у нас, а будут у себя загрязнять страну, верим Владимиру Ссанычу
показать весь комментарий
06.05.2020 12:25 Ответить
А зачем их перерабатывать? Пакуйте сразу в ракеты *ОльхаМ*, и ставьте на границей с РФ и хоть какое то ядерное оружие будет
показать весь комментарий
06.05.2020 12:26 Ответить
Разве не существует закона по которому страна поставщик ядерного топлива обязуется забирать отходы и хранить их на СВОЕЙ територрии?
показать весь комментарий
06.05.2020 12:27 Ответить
Вестенхауз жестко придерживается политики, что утилизацией отходов занимается покупатель. РФ забирает обратно отработку, но с оплатой за хранение.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:11 Ответить
Не закон, а договора между РФ и странами, где есть советские АЭС. И так и было до последнего времени - РФ забирала, перерабатывала и хранила в Красноярском крае. Но отношения между РФ и Украиной изменились. Плюс Украина стала частично использовать американские твэлы.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:14 Ответить
этот лохотрон изобрели давно и многие в доле, отработанное топливо с АЭС после выдержки могли и так складировать в Чернобыле, НО его отправляют в расею для изъятия очень дорогих изотопов которые применяются в лечении рака, в ренген аппаратах, источниках питания и т.д. переработанный мусор возвращается к нам за наши же деньги.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:54 Ответить
Так, а технологии у нас есть?
показать весь комментарий
06.05.2020 21:17 Ответить
у нас есть мрази полностью заинтересованные в зависимости от **********, пока эти твари у корыта ничего не будет, переработка отработанного топлива давно изучена и не нова, даже начали завод строить, но ********* стал на дыбы.
показать весь комментарий
07.05.2020 08:54 Ответить
Собирались строить завод по производству ТВЄлов.
https://biz.censor.net/resonance/3078240/kto_budet_stroit_v_ukraine_zavod_po_proizvodstvu_yadernogo_topliva
показать весь комментарий
07.05.2020 09:43 Ответить
Передел рынка ядерных отходов. Отходный промысел на ядерных объектах.
статья за 2002 год, но очень интересная.

https://iq.hse.ru/news/177780361.html -- То же самое, что и с иностранным: хранение и переработка. Пока мы в основном храним, возможностями переработки располагаем небольшими: только для топлива из реакторов старой конструкции -- 440-х. Для переработки топлива из других типов реакторов будем строить мощности в ближайшее время -- там, где располагается недостроенный завод РТ-2 под Красноярском. Деньги на это и на многие экологические программы (реабилитация загрязненных территорий, например) мы и планируем заработать с помощью ввоза ОЯТ из других стран.
показать весь комментарий
08.05.2020 10:34 Ответить
Нормальная практика, кто поставил сборки, тот утилизирует. Вы не возмущаетесь, что после замены масла на СТО, проблемы утилизации тоже СТО? Хотя можете попробовать сами
показать весь комментарий
16.05.2020 20:13 Ответить
да пусть утилизируют "полностью", но получается что к нам возвращается полный мусор.
показать весь комментарий
18.05.2020 09:18 Ответить
этот завод уже строится 20 лет и никак не построится)))) в 2014 году придумали новую отмазку, расея не дала оборудование и будут придумывать ещё лет 100)) догадайся почему.
показать весь комментарий
08.05.2020 10:40 Ответить
Догадался, потому что завод де факто - принадлежать будет рашке?
показать весь комментарий
16.05.2020 20:10 Ответить
так хотели купить оборудование но шото долго покупают)) да не будет он принадлежать рашке, потому что его просто не будет, рашка из себя строит монополиста, но я думаю американцы решат этот вопрос, от наших продажных завода ждать не стоит.
показать весь комментарий
18.05.2020 09:16 Ответить
Не построят.Украинцы не позволят.Да и зели уже не будет.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:31 Ответить
А чому би не ховати на росії ?
Ні, вони біля столиці позакопують....
показать весь комментарий
06.05.2020 12:31 Ответить
Ну платить за хранение надо, построив атомку, надо решать и вопрос утилизации.
показать весь комментарий
06.05.2020 21:19 Ответить
Креативнинько. С наших отходов они возьмут оружейное вещество (плутоний или ещё какую гадость) для своих бомб и ракет, а мы захороним то, что кацапам уже не нужно.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:37 Ответить
а в липні 2019-ого зеленське патякало про перетворення зони відчуження на "науковий та майбутній туристичній магніт".

як на мене ядерний могильник не дуже сприятиме розвитку туризму, хоча з зеленського ж нема кому спитати - рибки, рибки гуппі.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:37 Ответить
У цивілізованому світі відходи забирає той хто продає ядерна паливо
показать весь комментарий
06.05.2020 12:38 Ответить
Ну значит США не цивилизованный мир, их вестерхаус отходы не забирает.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:10 Ответить
За міжнародними правилами відпрацьовані ТВЕЛи мають бути повернуті виробнику, який їх утілізує. З якого дива цю отруту повертати в Україну?
показать весь комментарий
06.05.2020 12:38 Ответить
Не международные правила. а договора между РФ и странами, где есть АЭС советского производства. РФ также, кажется, принимала частично и отходы АЭС из Евросоюза. Но отношения между Украиной и РФ изменились. Плюс еще, что украинские АЭС частично стали использовать американские ТВЭЛы.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:11 Ответить
да наплевать на отношения, договор есть договор.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:46 Ответить
Саме міжнародні.
показать весь комментарий
06.05.2020 22:59 Ответить
Вокруг комбината "Маяк" на сотни километров заражённых территорий из-за регулярных аварий. Люди там живут до 40 лет а потом дохнут от рака и прочей срани. Давайте, стройте могильник под Киевом. "дебилы, №лядь" (С)
показать весь комментарий
06.05.2020 12:53 Ответить
А чё иго хранить, у рокет и на моськов срачной доставкай.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:12 Ответить
У моськов ракет и отработанного топлива больше. Хочешь остаток своей недолгой жизни просидеть в убежище (которое даже не знаешь где находится )?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:37 Ответить
Есип эти мардовские рокеты исчё и литали, цены им бы небыло. Время подлета к моськову 2 минуты, мардва и усрацца не успеет.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:41 Ответить
Время подлёта к Киеву примерно такое же . Ты уже выяснил где у тебя ближайшее убежище?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:50 Ответить
Хлафнае мардва шоп ты успел в сваё, но я типе и аттуда выкурю.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:59 Ответить
Не кизди, стручок . херой интернетный нашёлся
показать весь комментарий
07.05.2020 12:39 Ответить
Я усягда делаю шо ********, ихремь паттвердит.
показать весь комментарий
07.05.2020 17:13 Ответить
А раньше где рассиянцы хранили отработанное топливо ? ( у нас его точно не закапывали ).
И как только этот начальник стал рассказывать , какой "прекрасный проэкт хранилища одобрили эксперД из ЕС " , то сразу понимаешь - "Мы зробимо ВАС разом" !
показать весь комментарий
06.05.2020 13:02 Ответить
РФ хранило и хранит ядерные отходы от АЭС советского производства в Красноярском крае.
Но отношения между нами изменились. К тому же Украины стала использовать частично ТВЭЛы американские (которые американский производитель не забирает).
показать весь комментарий
06.05.2020 13:18 Ответить
Читающие и комментирующие эту заметку совсем не в курсе ядерных отходов. До последнего времени РФ забирала ядерные отходы украинских АЭС и после переработки направляла их в свои подземные хранилища в Красноярском крае. Сейчас понятно, что ситуация между странами изменилась. И ,очевидно, выбор был между двумя вариантами: РФ не принимает украинские ядерные отходы вообще или принимает и после переработки возвращает остатки. Если бы у Украины были технологии по переработке отработанного топлива, то можно было получать ценные, дорогостоящие и востребованные компоненты. Но таких технологий, как и специалистов, нет.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:06 Ответить
да нет, просто колаборанты и оккупанты стараются. правда результат как всегда будет удручающий. по-другому у кацапов не выходит, проклятие наверное.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:31 Ответить
Ты канкретнее плутоний, а патом у ядреную бамбу и рокетом нам абратна.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:10 Ответить
Озеро Карачай
У Чорнобильській зоні побудують сховище для перероблених у Росії українських ядерних відходів - Цензор.НЕТ 369
показать весь комментарий
06.05.2020 13:15 Ответить
WTF? Це значить шо раша відбере цінні речовини з нашого палива, а нам напхає своїх отходів
показать весь комментарий
06.05.2020 13:18 Ответить
ЭХ ЛЕНТА ЗА ЛЕНТОЮ НАБОЇ ВРАГУ ПОДАВАЙ !!!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:27 Ответить
ДАВАЙ ЖДОМАССОНЫ ДУРИТЬ НЕ ПРЕКРАЩАЙ !!!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:28 Ответить
Нескромный вопрос,а зачем их вообще забирать? Пусть кацапам как трофей останутся.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:50 Ответить
ОКУРКИ В УРНУ, ЛЮДЕЙ В УРНУ, А ЯДЕРНЫЕ ОТХОДЫ В УКРАИНУ !!! КАК В УРНУ !!!???
показать весь комментарий
06.05.2020 14:01 Ответить
"Ядерных отходов переработанных в росии"... Еще одна схема по отмыву бабла))
показать весь комментарий
06.05.2020 14:34 Ответить
Кароче плутоний мардве, радиоактивое дермо нам. Хто ни панял.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:08 Ответить
та нармально. "паприколу" (С)
показать весь комментарий
06.05.2020 15:51 Ответить
Не ссы мардва у мине цацка лущее путет типе и плутня не памогет.
показать весь комментарий
06.05.2020 21:01 Ответить
 
 