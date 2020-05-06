Более глупую идею, чем участие государства в "майнинге биткоинов" за счет дешевой атомной энергии, представить себе сложно, - член правления "ПриватБанка" Сульжик
Пузырь биткоина уже лопнул, и не надуется обратно - мы практически гарантированно бесследно потеряем все деньги, вложенные в "майнинг".
Об этом член правления "ПриватБанка" Роман Сульжик написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Как человек разбирающийся и в экономике, и в криптономике скажу - более глупой идеи, чем участие государства в "майнинге биткоинов" за счет дешевой атомной энергии, представить себе сложно. Я ни в коем случае не считаю, что правительство уже решило это делать, и это нормально - рассматривать разные идеи - поэтому просто позволю себе дать свое мнение.
- Даже если бы такой майнинг был рентабелен, он требует массивных вложений в оборудование, которое в Украине не производят, нельзя даже сделать вид, что поддерживаем отечественного производителя
- Пузырь биткоина уже лопнул, и не надуется обратно - мы практически гарантированно бесследно потеряем все деньги, вложенные в "майнинг". И даже следов для археологов будущего не останется от великого проекта современности
- Оборот криптовалюты не урегулирован в мире, и становясь де-факто единственным сувереном участвующим в нем, мы делаем шаг, последствия которого сложно предвидеть. Хотя, может как раз люди желающие сделать из нас страну-изгой и предлагают этот "экспресс вариант".
Я абсолютно не понимаю как работает рынок энергии, поэтому позволю себе глупые советы на тему, что можно сделать что бы атомная энергия приносила пользу стране - вдруг они окажутся лучше чем "майнинг":
- Заняться понижением "зеленого тарифа". Все кто строил ветряки и электростанции понимали, что это - развод населения Украины, спонсируемый политиками, и лавочка когда-то закроется. Пора прикрыть эту кормушку. Не может самая бедная страна в Европе иметь самый большой "зеленый тариф"
- Инвестировать в интеграцию наших электросетей с сетями Евросоюза. Это очень понизит средние цены на электричество в стране, и даст практически бесконечный рынок сбыта для нашей дешевой атомной энергии
Интересно, люди предлагающие инвестировать в "майнинг", рассматривали эти идеи и отвергли? Хотел бы послушать профессионалов, почему мы, как обычно, игнорируем разумные вещи лежащие на поверхности и занимаемся поиском некого особого "пути Чучхе", - рассказал Сульжик.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют. Так, и.о. министра энергетики Ольга Буславец дала поручение НАЭК "Энергоатом" разработать предложения по майнингу криптовалют. Позже, в Минэкоэнерго объяснили, почему изучают возможность майнинга криптовалют на базе "Энергоатома": "Зеленский определил курс Украины на диджитализацию".
а тупо втюхивает их потребителю
piligrim, большая разница в том , чтобы
поднять публичную волну "об остановке блоков и АЭС" и остановить генерацию
публичная волна "майнинге" и "об остановке блоков и АЭС"
Нам радиоактивные отходы, а кому то цифровые доходы, от которых концов не найдёшь!
Поле чудес прямо...
Правда соответствующий завод продали кацапам за копейки. Те его естетсвенно ликвидировали и распилили на лом.
Про "МММ" ЗЄ-нєлоху хоч не згадуйте, а то і всі залишки бюджету туди вбухати може.
Хотели зелю, дебилы? Получите, жрите, не подавитесь.
Спасибо.
можно.
напр., выбрать трусливого клоуна в президенты...
"Митниця засекретила всі дані щодо розмитнення вантажу, який був привезений літаком "Мрія" і який зустрічав президент України Володимир Зеленський."
Володимир Ар'єв.
"Я з приводу того, що відбувалося з постачаннями через "Мрію". Зараз п'ять депутатських звернень зробив щодо надання інформації. Але я вже можу одну сказати дуже цікаву річ. Це мені поки що інсайд такий дали.
Митниця засекретила всі дані щодо розмитнення вантажу, який був привезений літаком "Мрія" і який зустрічав президент Зеленський. Вони його перевели в розряд спецвантажу. У мене питання одне: а що ж там такого було секретного і що ховати?
Я зробив зараз депутатські звернення. Треба буде - будемо переходити на депутатські запити. Треба буде - будемо колективні робити. Але я вважаю, що вся країна повинна знати, що відбувалося", - розповів Ар'єв.
Він додав, що "за моєю інформацією, поки не підтвердженою, різниця у тоннажі, який був за китайськими митними документами, і українськими митними документами теж існує. І це теж дуже цікавий момент".
"В тому числі, цікаво, що цей вантаж міг бути оформлений як гуманітарний. До речі, відповідний запит, відповідне звернення щодо надання інформації до Міністерства соціальної політики, яке надає статус гуманітарних вантажів або не надає, щодо розмитнення теж надіслав. І зараз є десять днів. Я вчора відправив їх. Я вважаю, що в середині травня ми зможемо вже цілком нормально подивитися на те, які відповіді щодо цього вантажу в комплексі нададуть", - резюмував нардеп.
Кстати, Петро тоже двигался в этом направлении если кто забыл.
Это изначально была афера ! И только полный дебил этого не понимает !!!