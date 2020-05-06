Более глупую идею, чем участие государства в "майнинге биткоинов" за счет дешевой атомной энергии, представить себе сложно, - член правления "ПриватБанка" Сульжик

Пузырь биткоина уже лопнул, и не надуется обратно - мы практически гарантированно бесследно потеряем все деньги, вложенные в "майнинг".

Об этом член правления "ПриватБанка" Роман Сульжик написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Как человек разбирающийся и в экономике, и в криптономике скажу - более глупой идеи, чем участие государства в "майнинге биткоинов" за счет дешевой атомной энергии, представить себе сложно. Я ни в коем случае не считаю, что правительство уже решило это делать, и это нормально - рассматривать разные идеи - поэтому просто позволю себе дать свое мнение.

- Даже если бы такой майнинг был рентабелен, он требует массивных вложений в оборудование, которое в Украине не производят, нельзя даже сделать вид, что поддерживаем отечественного производителя

- Пузырь биткоина уже лопнул, и не надуется обратно - мы практически гарантированно бесследно потеряем все деньги, вложенные в "майнинг". И даже следов для археологов будущего не останется от великого проекта современности

- Оборот криптовалюты не урегулирован в мире, и становясь де-факто единственным сувереном участвующим в нем, мы делаем шаг, последствия которого сложно предвидеть. Хотя, может как раз люди желающие сделать из нас страну-изгой и предлагают этот "экспресс вариант".

Я абсолютно не понимаю как работает рынок энергии, поэтому позволю себе глупые советы на тему, что можно сделать что бы атомная энергия приносила пользу стране - вдруг они окажутся лучше чем "майнинг":

- Заняться понижением "зеленого тарифа". Все кто строил ветряки и электростанции понимали, что это - развод населения Украины, спонсируемый политиками, и лавочка когда-то закроется. Пора прикрыть эту кормушку. Не может самая бедная страна в Европе иметь самый большой "зеленый тариф"

- Инвестировать в интеграцию наших электросетей с сетями Евросоюза. Это очень понизит средние цены на электричество в стране, и даст практически бесконечный рынок сбыта для нашей дешевой атомной энергии

Интересно, люди предлагающие инвестировать в "майнинг", рассматривали эти идеи и отвергли? Хотел бы послушать профессионалов, почему мы, как обычно, игнорируем разумные вещи лежащие на поверхности и занимаемся поиском некого особого "пути Чучхе", - рассказал Сульжик.

