Дело "черных лесорубов" на Харьковщине: 4 полицейских получили подозрения в "крышевании" вырубки и получении взяток. ФОТО

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, 5 мая 2020 сообщили о подозрении начальнику одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области. Чиновник подозревается в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, соучастии в незаконной вырубке или незаконной перевозке, хранении, сбыте леса, вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, следователи ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника отдела полиции и оперуполномоченному в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), а также старшему инспектору ювенальной превенции Киевского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области в незаконной вырубке, перевозке леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, начальник отдела полиции, причастен к созданию группы численностью более 30 человек, в которую входили правоохранители и гражданские лица. Они без разрешительных документов организовали незаконную вырубку древесины на территории госпредприятия "Октябрьское лесное хозяйство", а также на землях запаса, которые не находятся на балансе лесного хозяйства.

Лица, снимая разнорабочих, осуществляли вырубку древесины исключительно ценных пород, а также предварительно договаривались с местными полицейскими об обеспечению свободного передвижения транспорта с древесиной в лесоперерабатывающие пункты Харьковской области и за ее пределами.

По предварительным подсчетам, государству был нанесен ущерб на более чем 850 000 гривен, окончательная сумма убытков будет установлена ​​после проведения соответствующих экспертиз.

Сейчас в указанном уголовном производстве следователи ГБР сообщили о подозрении 18 лицам.

Кроме того, следователи ГБР задокументировали факт вымогательства начальником отдела полиции 100 000 гривен неправомерной выгоды от участника незаконной вырубки древесины. За деньги они обещали решить вопрос о непривлечение его и других подозреваемых к уголовной ответственности. В тот же день правоохранители получили взятку в сумме 1700 долларов США и разделили ее между собой.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 9 апреля четырем сотрудникам Валковского ОП ГУ НП в Харьковской области было сообщено о подозрении по факту превышения служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия, и пособничестве в порубке леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365, ч . 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 УК Украины) и одиннадцати жителям Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областей - по факту вырубки леса (ч. 4 ст. 246 УК Украины). По данным следствия, житель Змиевского района Харьковской области создал группу лиц численностью более 30 человек, которая в период 2018-2020 годов вырубила и вывезла с Харьковщины древесины на 300 млн грн. Полицейские систематически за денежное вознаграждение крышевали незаконные схемы "черных лесорубов" - сопровождали автотранспорт, предоставляли служебную информацию о запланированных мероприятиях, направленных на выявление и предупреждение порубок.