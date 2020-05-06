4 427 9
Пригородный транспорт запустят в первую очередь - с началом послаблений карантина, - Кличко
Пригородный транспорт запустят с началом ослабления карантина в Киеве.
Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Пригородный транспорт правительство пообещало запустить в первую очередь - с началом послаблений ограничительных мер", - заявил Кличко.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что пригородное и междугородное сообщение планируют возобновить 12 мая.
реально.
давай дату - планировать действия надо.