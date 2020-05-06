РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9207 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 427 9

Пригородный транспорт запустят в первую очередь - с началом послаблений карантина, - Кличко

Пригородный транспорт запустят в первую очередь - с началом послаблений карантина, - Кличко

Пригородный транспорт запустят с началом ослабления карантина в Киеве.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Пригородный транспорт правительство пообещало запустить в первую очередь - с началом послаблений ограничительных мер", - заявил Кличко.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что пригородное и междугородное сообщение планируют возобновить 12 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовые мероприятия 8-9 мая в Киеве проводить не будут, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Киев (26150) Киевская область (4370) Кличко Виталий (4682) транспорт (1768) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дату, родной, дату!!!

реально.
давай дату - планировать действия надо.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:45 Ответить
да что та дата, когда по 10 человек в маршрутку и когда дождешься?
показать весь комментарий
06.05.2020 12:58 Ответить
Даю - дато батоно
Приміський транспорт запустять у першу чергу - з початком послаблень карантину, - Кличко - Цензор.НЕТ 8712
показать весь комментарий
06.05.2020 21:25 Ответить
Виталя, это только в Киеве или по всей Украине?
показать весь комментарий
06.05.2020 12:48 Ответить
Ну, доберутся они до метро...
показать весь комментарий
06.05.2020 12:52 Ответить
...которое планируют в последнюю очередь запустить,и поцелуют замок на дверях.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:49 Ответить
Приміський транспорт запустять у першу чергу - з початком послаблень карантину, - Кличко - Цензор.НЕТ 8047
показать весь комментарий
06.05.2020 21:27 Ответить
А по Киеву они потом как,пешком с конца в конец ходить будут?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:48 Ответить
Да, пусть запустят электрички и маршрутки в которых будет людей как селедок в бочке и за неделю весь карантин уйдет коту под хвост.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:09 Ответить
 
 