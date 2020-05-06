В Беларуси число заразившихся коронавирусом превысило 19 тыс. человек, умерло - 112
По состоянию на 6 мая в Беларуси выявлены 19 тыс. 255 человек с положительным тестом на COVID-19. Умерли 112 больных коронавирусом.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Умерли 112 пациентов (на 5 мая - 107) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.
В Минздраве отметили, что всего, по данным на среду, зарегистрировано 19 тыс. 255 человек с положительным тестом на COVID-19 (18 тыс. 350). Прирост за сутки составил 905 человек.
В ведомстве также сообщили, что выздоровели и выписаны 4 тыс. 388 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (3 тыс. 771).
Кроме того, в министерстве проинформировали, что всего было проведено 220 тыс. 45 тестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,7% от их общего количества.
Правильно или не правильно?
Сделай в восеиь раз больше тестов, как это делает бацька и не по 10 в день бубочке и его холуям - получишь те же цифры.
Надеюсь, эта упоротая совковая придурь заболеет сам коронавирусом ,и беларусы наконец-то избавятся от уходящей эпохи самодура таким вот логичным способом.
Вылез из своего болота воздух свободы понюхать? ибо дышать уже разучился таки(
Соотношение заболевших и умерших у нас значительно хуже даже имея карантин.
И да. А никто и не спорит с тем, что в Бульбаруси медицина на порядок лучше, чем в Украине. Не зря туда украинских деток с онко лечить возят. Слыхал такое?