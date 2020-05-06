РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9207 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 291 64

В Беларуси число заразившихся коронавирусом превысило 19 тыс. человек, умерло - 112

В Беларуси число заразившихся коронавирусом превысило 19 тыс. человек, умерло - 112

По состоянию на 6 мая в Беларуси выявлены 19 тыс. 255 человек с положительным тестом на COVID-19. Умерли 112 больных коронавирусом.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Умерли 112 пациентов (на 5 мая - 107) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.

В Минздраве отметили, что всего, по данным на среду, зарегистрировано 19 тыс. 255 человек с положительным тестом на COVID-19 (18 тыс. 350). Прирост за сутки составил 905 человек.

В ведомстве также сообщили, что выздоровели и выписаны 4 тыс. 388 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (3 тыс. 771).

Кроме того, в министерстве проинформировали, что всего было проведено 220 тыс. 45 тестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,7% от их общего количества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко приглашает глав других государств на парад 9 мая в Минске

Автор: 

Беларусь (8024) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Да.Мы 25 лет назад раз в это же гавно наступили,а вы снова такой шанс упустили.Так наш хитрожоп хоть интересы страны(и свои личные в первую очередь) не продает.Доит рускую корову на пустых словах о дружбе.До сих пор не верится,что столько глупцов в Украине нашлось,чтобы поменять Пороха патриота на кусок зелёного дерьма.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:21 Ответить
+8
Прирост за сутки составил 905 человек И ето при населении всего в 10млн. человек. Тоесть при таком же *правильном* подходе в Украине в сутки заболевало бы 3,5тыс человек. Ты типо такого результата хочешь? И ето я не говорю о том что на Беларашке КГБ скрывает реальную смертность
показать весь комментарий
06.05.2020 12:58 Ответить
+7
Ничего. Зато Лука на девятое мая на параде кроме тракторов и унитазов еще гробы будет показывать
показать весь комментарий
06.05.2020 12:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ничего. Зато Лука на девятое мая на параде кроме тракторов и унитазов еще гробы будет показывать
показать весь комментарий
06.05.2020 12:51 Ответить
хороший старт )))
показать весь комментарий
06.05.2020 12:53 Ответить
Для себя белорусы написали +811,а не 905 .Правда, в итоге получилось всё равно 19255.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:20 Ответить
А Бацька каже шо у них немає коронавіруса,як так?
показать весь комментарий
06.05.2020 12:52 Ответить
Если бацька кажет нет коронавируса значит нет. Поетому все умирают от кашля и перегрева а не от вируса
показать весь комментарий
06.05.2020 12:54 Ответить
Ты суслика видишь?...
показать весь комментарий
06.05.2020 12:56 Ответить
0,6 процента умерших,почти как от гриппа. Видимо Лукашенко правильно поступил.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:52 Ответить
А ***** как поступил?
Правильно или не правильно?
показать весь комментарий
06.05.2020 12:55 Ответить
Хто о чем,а вшивый о бане.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:57 Ответить
С какого перепугу ты решил, что бацькина "статистика" является образцовой?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:04 Ответить
Прирост за сутки составил 905 человек И ето при населении всего в 10млн. человек. Тоесть при таком же *правильном* подходе в Украине в сутки заболевало бы 3,5тыс человек. Ты типо такого результата хочешь? И ето я не говорю о том что на Беларашке КГБ скрывает реальную смертность
показать весь комментарий
06.05.2020 12:58 Ответить
Циплят по осени считают,увидим.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:00 Ответить
Всё очень кисло на деле УЖЕ.У нас просто Ж.Официальные цифры просто рисуют.Больше всего о народе заботится сам народ дисциплиной-маски,антисептики.самоизоляция.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:05 Ответить
У всех своя беда ,у вас Ж у ,нас ЗЕ.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:07 Ответить
Да.Мы 25 лет назад раз в это же гавно наступили,а вы снова такой шанс упустили.Так наш хитрожоп хоть интересы страны(и свои личные в первую очередь) не продает.Доит рускую корову на пустых словах о дружбе.До сих пор не верится,что столько глупцов в Украине нашлось,чтобы поменять Пороха патриота на кусок зелёного дерьма.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:21 Ответить
Молодцы, не слушайте этого старого осла. Пусть сам идёт на парад, может, последний для него парад.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:09 Ответить
Танька, когда ты дорогоукладчицей работать идешь?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:13 Ответить
С нормальным воспитанием не принято оскорблять старших по возрасту, тем более за глаза.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:14 Ответить
А нелоха можно?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:20 Ответить
Я-то нормально воспитана, но в то же время не принимаю и не понимаю , как догму, то, что если человек старше, то он прав. Если бабушки, страдавшие за совком, в крыму продались путену за повышенную пенсию, я должна их не оскорблять? Если дедушка путен откровенно лжёт о моей стране, а дедушка Лукашенко его поддерживает, я должна соглашаться из уважения к их возрасту ? Кстати, старыми они себя не считают и даже пожилыми. Лукашенко очень любит молодых девушек, победительниц конкурсов красоты.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:34 Ответить
В смысле цЫплят?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:19 Ответить
Да нет Татьяна, именно цИплят а не цЫплят!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:21 Ответить
Прошу пардону,неуком я оказался,таки цЫплята!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:23 Ответить
Гы-ы. .Цыган,цыплята,цыпочки
показать весь комментарий
06.05.2020 14:29 Ответить
Гы-гы-гы.
Сделай в восеиь раз больше тестов, как это делает бацька и не по 10 в день бубочке и его холуям - получишь те же цифры.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:00 Ответить
Вспомни, не забудь, Швецию.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:12 Ответить
У шведов пока вчерашние цифры.Вчера к обеду обновились.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:36 Ответить
Шо Вы дурите здесь людей: у нас выявленных 8,7 % от тестируемых. теперь берем ваших 13184 выявленных, делим на 144228 тестов, множим на 100% и получаем 9,1 % тестируемых. У вас получается полная ж. и это при карантине. И после этого пишете про "правильный подход" какой-то. хотя лично я, как простой обыватель, с нагнетенного страху склоняюсь, конечно же, к карантину,
показать весь комментарий
06.05.2020 16:18 Ответить
Мы только за, чтобы ваш эксперимент оказался удачным. Эта ситуация новая для всего мира. Но, боюсь, что рано вы радуетесь
показать весь комментарий
06.05.2020 16:44 Ответить
Тут нет дураков, чтобы преждевременно радоваться. чувства смешанные, хоть все ведут себя свободно, но страшно всем.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:08 Ответить
Та він коли рахувати померлих більше п"яти рахувати не вміє.А взагалі курчат восени рахують. Та й опозиційний сайт хартия" 97 трохи іншу картину розказує.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:32 Ответить
Та він коли рахувати померлих більше п"яти рахувати не вміє.А взагалі курчат восени рахують. Та й опозиційний сайт хартия" 97 трохи іншу картину розказує.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:41 Ответить
На заборе тожа писсут.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:19 Ответить
Бацка ставит эксперимент над людьми. Сейчас 21 век, когда наконец-то человечество определилось, что есть самым ценным- это жизнь человеческая. Лукашенко судить нужно за игнорирование предписаний ВОЗ.

Надеюсь, эта упоротая совковая придурь заболеет сам коронавирусом ,и беларусы наконец-то избавятся от уходящей эпохи самодура таким вот логичным способом.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:07 Ответить
У нас оппозиция примерно в таком маргинальном стиле общается с массами, потому и на их поддержку, даже из тех кто желал бы альтернативы, выходит пять калек.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:05 Ответить
'Маргинальный стиль' - какие знакомые словечки из раша тв.
Вылез из своего болота воздух свободы понюхать? ибо дышать уже разучился таки(
показать весь комментарий
06.05.2020 16:41 Ответить
Это у нас "болото"? ха. ну, если у нас на приличных форумах за подобный твоему стиль изложения мыслей банят, то тогда точно болото.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:01 Ответить
Вежливый человечек?
показать весь комментарий
06.05.2020 18:06 Ответить
у тебя фобия на нормальное?
показать весь комментарий
06.05.2020 18:21 Ответить
Аллергия на кацапов
показать весь комментарий
06.05.2020 18:40 Ответить
ну тогда и дальше маргиналь.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:05 Ответить
Совок життя людей не цінить.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:09 Ответить
Беларусь без карантина 19255 заболевших-112умерло, Украина с карантином более 13000 заболевших-327умерло.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:10 Ответить
А что не так? То, что ты забыл сравнить численность населения Украины и Бульбаруси?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:11 Ответить
Не забыл и не собираюсь забывать.
Соотношение заболевших и умерших у нас значительно хуже даже имея карантин.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:27 Ответить
Очень хорошо, что ты это заметил. Так что ж теперь делать? "Отменять карантин"?
И да. А никто и не спорит с тем, что в Бульбаруси медицина на порядок лучше, чем в Украине. Не зря туда украинских деток с онко лечить возят. Слыхал такое?
показать весь комментарий
06.05.2020 16:36 Ответить
у нас в городе никто не умирал от КВ . Так для статистики привезли полуживого из колонии с туберкулезом . он умер( а может усыпили ) и записали что от КВ .Пройдет пару лет и будем дружно ржать со всего этого цирка .
показать весь комментарий
06.05.2020 14:46 Ответить
3% без карантину. брехлива статистика по смертностi. видно замовчують, як китайськi комуняки. у нас 14% з карантином, в свiтi до 20% i бiльше. .
показать весь комментарий
06.05.2020 13:21 Ответить
Лука мудіщев коли рахувати померлих більше п"яти рахувати не вміє.А взагалі курчат восени рахують. Та й опозиційний сайт хартия" 97 трохи іншу картину розказує.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:33 Ответить
Так а лука казав,що він не париться з цього приводу. Ну тіпа йому пох... Дайош парад,таваріщі сябри
показать весь комментарий
06.05.2020 13:57 Ответить
Хто віре українськім СМІ при владі брехуна не лоха?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:57 Ответить
Только самые упоротые зебараны.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:05 Ответить
Смертность в Украине, где "всё образцово-показательно" на 34% ниже, чем смертность в Беларуси, где "полный кошмар". Такая вот почти неуловимая разница, если вспомнить, что цифры определяются с серьёзной случайной погрешностью и с систематической погрешностью, занижающей украинские данные.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:28 Ответить
Вывод . если бы не шумиха КВ , то никто бы не заметил и не обратил бы внимания .
показать весь комментарий
06.05.2020 14:43 Ответить
А парад будет в масках?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:03 Ответить
В скафандрах типа кондом.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:20 Ответить
😄
показать весь комментарий
06.05.2020 17:24 Ответить
 
 