В Беларуси число заразившихся коронавирусом превысило 19 тыс. человек, умерло - 112

По состоянию на 6 мая в Беларуси выявлены 19 тыс. 255 человек с положительным тестом на COVID-19. Умерли 112 больных коронавирусом.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Умерли 112 пациентов (на 5 мая - 107) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.

В Минздраве отметили, что всего, по данным на среду, зарегистрировано 19 тыс. 255 человек с положительным тестом на COVID-19 (18 тыс. 350). Прирост за сутки составил 905 человек.

В ведомстве также сообщили, что выздоровели и выписаны 4 тыс. 388 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (3 тыс. 771).

Кроме того, в министерстве проинформировали, что всего было проведено 220 тыс. 45 тестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,7% от их общего количества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко приглашает глав других государств на парад 9 мая в Минске