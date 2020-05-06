Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 23 новых случая. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Печерском районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Печерский - +23 (всего 359)

- Шевченковский - + 4 (123)

- Соломенский - +5 (158)

- Днепровский - +1 (150)

- Святошинский - 0 (97)

- Деснянский +7 (142)

- Подольский +4 (79)

- Голосеевский +4 (149)

- Оболонский +3 (116)

- Дарницкий +17 (278)

