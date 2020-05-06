АМКУ откроет дело против "Эпицентра" и "Новой линии" за торговлю запрещенными во время карантина товарами
Антимонопольный комитет после получения копий протоколов Нацполиции по факту торговли запрещенными товарами в период действия карантинных мероприятий в сетях "Эпицентр" и "Новая линия" откроет против них дело.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП" об этом сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
"Возмущение граждан по поводу работы некоторых сетей во время карантина естественно. Мы все хотим справедливости. А с точки зрения антимонопольного законодательства работа "Эпицентра" и "Новой линии" во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами", - подчеркнул он.
По словам Хмельницкого, несоблюдение вышеуказанными сетями общенациональных ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19, могли поставить эти магазины в более выгодное положение относительно других субъектов хозяйствования, которые осуществляют подобное торговое и бытовое обслуживание населения, но придерживались условий карантина.
В АМКУ добавили, что Нацполиция составила протоколы по ст. 44-3 КоАП, которые зафиксировали факты торговли запрещенными товарами в период действия карантинных мероприятий в указанных сетях.
"В ближайшие дни ждем копии протоколов на нарушителей от Национальной полиции. После их получения открываем дело. В случае, если исследования Киевского ТО АМКУ подтвердит факты нарушения конкурентного законодательства компаниями "Эпицентр", "Новая линия" или любыми другими нарушителями, на них будет наложен штраф в размере до 5% от дохода за 2019 год", - заявил Хмельницкий.
По его словам, подобная ситуация зафиксирована и с отдельными известными киевскими ресторанами.
"Собираем материалы и взвешиваем возможности правоприменения. И проверим любые другие компании, если будем иметь основания считать, что они совершили аналогичные нарушения", - добавили в АМКУ.
Ранее замглавы ОП Тимошенко объяснил, почему в карантин работает только "Эпицентр": "Это решение самих компаний, работать или нет".
В данному випадку не було порушень антимонопольного законодавства. Ця справа програшна для АК,чисто політичний піар,щоб була видимість роботи.
В данному випадку не було порушень антимонопольного законодавства. Ця справа програшна для АК,чисто політичний піар,щоб була видимість роботи.
Відкриють вони.... Мерзота брехлива...
Эти 5% из какого закона? Если не из какого, то будет опротестовано.
те саме з АМКУ ефект від діяльності якої 0.0-тих.
От дебіли зелені? Які "запрещённые" товари? Вони що наркотою торгували??
торгівлі продуктами харчування, пальним, деталями та приладдям для транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, засобами гігієни, лікарськими засобами та медичними виробами, технічними та іншими засобами реабілітації, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, добовим молодняком свійської птиці, засобами зв'язку та телекомунікацій, в тому числі мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, що відтворюють та передають інформацію, за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів;
Це абсолютне і повне безглуздя.
Я розумію необхідність контролю кількості відвідувачив в приміщенні на кв.метр, розумію вимогу вдягати засоби безпеки. Але не розумію чого у відчиненому магазині не продали мотузку. І ще тут люди писали, не пам"ятаю вже що саме, але якийсь банальний товар у ПРАЦЮЮЧОМУ магазині - не продали, казали що заборонено.. Блін, дурість неймовірна. Таку владу дурнувату сцяним ганчір"ям тре гнати в три шиї.
Руководителем одного из двух фондов, которые с помощью Офиса президента собирали и распределяли деньги меценатов для борьбы с эпидемией коронавируса, оказался предприниматель Борис Баум, известный своими связями с Офисом президента и бизнесом в России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
В разгар пандемии, 5 апреля, Баум возглавил благотворительный фонд «Прайм», а уже на следующий день стал его конечным бенефициаром.
Об этом пишет издание «https://thebabel.com.ua/news/42985-fond-yakiy-zbirav-groshi-na-borotbu-z-koronavirusom-nalezhit-borisu-baumu-vin-pov-yazaniy-z-op-i-velikim-rosiyskim-biznesom Бабель со ссылкой на данные YouControl, https://zn.ua/POLITICS/rukovoditelem-odnogo-iz-fondov-protiv-covid-19-okazalsya-byvshiy-partner-kolomoyskogo-i-pinchuka-smi-353345_.html передает сегодня «Зеркало недели».
Офис президента присоединил фонд «Прайм» к кампании по сбору средств после того, как другой фонд («Корпорация Монстров» (КМ) заявил о выходе из кампании. Владелец КМ Андрей Ставницер заявил о выходе в тот же день, когда Борис Баум возглавил благотворительный фонд.
Остатки денег на своих счетах, а это более 22 миллионов гривень, в КМ перевели «Прайму». Это же подтвердила изданию руководитель КМ Екатерина Ножевникова.
Она уточнила, что позже из этих 22 миллионов КМ брал деньги, чтобы закрыть предыдущие контракты по закупке медоборудования и респираторов. В результате у «Прайма» должно остаться около 15 миллионов гривень.
Всего, ровно 50 миллионов гривень из общей суммы, которую Фонд по ликвидации последствий COVID-19 забрал на борьбу с эпидемией COVID-19, прошли через счета «Прайму», другие собрал КМ.
Ранее заместитель председателя ОП и секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявлял, что всего Фонд по ликвидации последствий COVID-19 собрал 375 млн гривень. Значительная часть помощи в борьбе вирусом поступила от представителей бизнеса.
Борис Баум - гражданин Латвии, который до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy. Он входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где VS Energy стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука. Имел кипрскую фирму, которую связывали с российской лотереей, но называл ее неактивной.
Баум является главным претендентом на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине, а его имя связывают с организацией контрабанды на этих чартерных рейсах из Китая и организацией кибератак на украинские СМИ.
***
В общем, жулье развернулось под прикрытием ОП, наживаясь на благотворительных деньгах… А также, наверняка, и на бюджетных…