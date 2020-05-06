РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8832 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
15 648 61

АМКУ откроет дело против "Эпицентра" и "Новой линии" за торговлю запрещенными во время карантина товарами

АМКУ откроет дело против "Эпицентра" и "Новой линии" за торговлю запрещенными во время карантина товарами

Антимонопольный комитет после получения копий протоколов Нацполиции по факту торговли запрещенными товарами в период действия карантинных мероприятий в сетях "Эпицентр" и "Новая линия" откроет против них дело.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП" об этом сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

"Возмущение граждан по поводу работы некоторых сетей во время карантина естественно. Мы все хотим справедливости. А с точки зрения антимонопольного законодательства работа "Эпицентра" и "Новой линии" во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами", - подчеркнул он.

По словам Хмельницкого, несоблюдение вышеуказанными сетями общенациональных ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19, могли поставить эти магазины в более выгодное положение относительно других субъектов хозяйствования, которые осуществляют подобное торговое и бытовое обслуживание населения, но придерживались условий карантина.

В АМКУ добавили, что Нацполиция составила протоколы по ст. 44-3 КоАП, которые зафиксировали факты торговли запрещенными товарами в период действия карантинных мероприятий в указанных сетях.

Также читайте: Размер оплаты за подачу жалоб в Антимонопольный комитет будет устанавливаться через Prozorro, - Панаиотиди

"В ближайшие дни ждем копии протоколов на нарушителей от Национальной полиции. После их получения открываем дело. В случае, если исследования Киевского ТО АМКУ подтвердит факты нарушения конкурентного законодательства компаниями "Эпицентр", "Новая линия" или любыми другими нарушителями, на них будет наложен штраф в размере до 5% от дохода за 2019 год", - заявил Хмельницкий.

По его словам, подобная ситуация зафиксирована и с отдельными известными киевскими ресторанами.

"Собираем материалы и взвешиваем возможности правоприменения. И проверим любые другие компании, если будем иметь основания считать, что они совершили аналогичные нарушения", - добавили в АМКУ.

Ранее замглавы ОП Тимошенко объяснил, почему в карантин работает только "Эпицентр": "Это решение самих компаний, работать или нет".

Также читайте: "Эпицентр" оплатил авиарейс из Китая, который осуществлял самолет "Мрия"

Автор: 

карантин (16729) Антимонопольный комитет (488) Эпицентр (38) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Правильно,они два месяца отработали,вы их на 34 тыс грн оштрафуете,а они посмеются!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:02 Ответить
+5
Геть жидо-кацапів з влади!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:06 Ответить
+5
Клоуни... Ці протоколи оскаржать в судах... Визнають незаконними на підставі порушення норм конституції України, а саме права на працю... Атже надзвичайний стан так і не був введений... Закону нема...
Відкриють вони.... Мерзота брехлива...
показать весь комментарий
06.05.2020 13:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно,они два месяца отработали,вы их на 34 тыс грн оштрафуете,а они посмеются!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:02 Ответить
Монопольно відпрацювали з набагато більшим виторгом!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:08 Ответить
А где же все эти предприниматели 2 месяца были? Почему вспомнили про эпицентр только сейчас?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:10 Ответить
Разговор шел с первых дней,тема постоянно поднималась.Но существует порог терпения, плюс нужно время на организацию. Мэр Черкасс выступил как лакмусовая бумажка,народ организовался.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:15 Ответить
і того не буде, бо нічим забороненим вони не торгували (щонайменше у Києві)
показать весь комментарий
06.05.2020 14:22 Ответить
Що таке антимонопольний,знаю добре,так сталося,що перший заступник и виконуючий обов'язки АК попередніх років,мій добрий знайомий.
В данному випадку не було порушень антимонопольного законодавства. Ця справа програшна для АК,чисто політичний піар,щоб була видимість роботи.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:33 Ответить
Вибачте,то не вам адресовалось.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:35 Ответить
у антимонопольного свої штрафи і мало не покажеться, інколи дешевше закритись.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:24 Ответить
Що таке антимонопольний,знаю добре,так сталося,що перший заступник и виконуючий обов'язки АК попередніх років,мій добрий знайомий.
В данному випадку не було порушень антимонопольного законодавства. Ця справа програшна для АК,чисто політичний піар,щоб була видимість роботи.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:34 Ответить
можливо, з часом забудеться і зіллють справу.
показать весь комментарий
07.05.2020 06:47 Ответить
Як відкриє. так і закриє. але без преси. І ніхто таких "самашедших" штрафів(34 тис) платить не буде, невже ви думаєте, що герега просто так, із філантропських міркувань, фінансував вибори зеленського?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:40 Ответить
Ви уважно читали що я писав? Чи не туди запостили?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:42 Ответить
Країна в смартфоні на ручному керуванні.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:03 Ответить
сильно равных надо искривлять )))
показать весь комментарий
06.05.2020 13:03 Ответить
Ви задоволені своїм вибором і знову за них проголосуєте?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:07 Ответить
Да,и не вижу в списке Фокстрота,Алло может кто еще список добавит.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:04 Ответить
Робіть висновки. В цій країні можно мародерствувати, красти, торгувати посадами, та усе що завгодно, окрім одного. Ніколи не виставляйте Бубочку ідіотом, інакше, за це на вас спустять усіх псів.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:04 Ответить
А чому не проводиться службове розслідування щодо поліції, яка своєчасно не закрила цю торгівлю? Треба з усього поліцейського начальства зняти квартальну премію!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:06 Ответить
"Нацполиция составила протоколы". Она их, наверное, куда-то передала... Интересно, что в них написано. Хочется почитать и "поржать".
показать весь комментарий
06.05.2020 13:24 Ответить
Геть жидо-кацапів з влади!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:06 Ответить
интересно, что там за такие товары были, аж сам Монопольный вср*лся
показать весь комментарий
06.05.2020 13:06 Ответить
Так в Епіцентрі є майже усе!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:09 Ответить
Клоуни... Ці протоколи оскаржать в судах... Визнають незаконними на підставі порушення норм конституції України, а саме права на працю... Атже надзвичайний стан так і не був введений... Закону нема...
Відкриють вони.... Мерзота брехлива...
показать весь комментарий
06.05.2020 13:06 Ответить
Если Эпицентру не запретили работать по какой-то причине два месяца назад - это не их проблемы! Даже если они кому-то что-то где-то. Наказаны должны быть смотрящие за законом всех мастей. А бизнес у нас безответственный, зато сколько вокруг госструктур пасется.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:06 Ответить
Ну, не надо уж так, достаточно "жэстачайшега" ((c) Лукашенко) разговора...
показать весь комментарий
06.05.2020 13:07 Ответить
Зеля пойдет свидетелем или потерпевшим.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:08 Ответить
Герегам такий штраф, що слону дробина..
показать весь комментарий
06.05.2020 13:11 Ответить
Особливо після зустрічі вашим бубочкою літака Мрія!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:13 Ответить
Я про фінанси,а не про ідіотізм зєлі..і він такий же мій, як і твій..
показать весь комментарий
06.05.2020 13:18 Ответить
Так ідіотизм та фінанси і ваш вибір пов'язані🐸
показать весь комментарий
06.05.2020 13:27 Ответить
Який вибір..? Мухи окремо,котлети окремо..і зараз вважаю,що петю тре було гнати..але це не означає,що я захваті від зєлі..
показать весь комментарий
06.05.2020 13:34 Ответить
только Бойко! только хардкор!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:46 Ответить
Не вгадав..
показать весь комментарий
06.05.2020 13:50 Ответить
да, там спрут ещё тот!!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:14 Ответить
Зеспрут!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:28 Ответить
...новый челлендж "Накорми зебила"
АМКУ откроет дело против "Эпицентра" и "Новой линии" за торговлю запрещенными во время карантина товарами - Цензор.НЕТ 9329
показать весь комментарий
06.05.2020 13:13 Ответить
Кто ходит в эпицентр.велюр атб никогда не заболеет коронавирусом.а кто в маленькие магазинчики и на рынки тот заболеет и заразит всю страну
показать весь комментарий
06.05.2020 13:15 Ответить
"штраф в размере до 5% от дохода за 2019 год"

Эти 5% из какого закона? Если не из какого, то будет опротестовано.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:15 Ответить
АМКУ до скандала в упор не видела нарушений , а тут вдруг прозрели
показать весь комментарий
06.05.2020 13:15 Ответить
Ща им влепят штраф 300 гривен, найвеличніший лідер ********** запишет новое победоносное видео, стадо зебилов скажет "вот наш бубачка с коррупцией борется"!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:17 Ответить
на органи по боротьбі з корупцією витрачено 10 млрд а в бюджет вони нашкребли цілих 50 тис)
те саме з АМКУ ефект від діяльності якої 0.0-тих.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:25 Ответить
шо це за "запрещенные" під час карантину товари?? Що за формулювання таке дебільне? Хіба якісь товари в будь якій крїні заборонено для продажу? Наскільки я розумію, заборонено ПРОДАВАТИ їх на території магазину, який не є об"єктом важливої інфраструктури, тобто, самі приміщення магазинів мають бути зачиненими, от і всі вимоги, які повинні бути під час карантину.
От дебіли зелені? Які "запрещённые" товари? Вони що наркотою торгували??
показать весь комментарий
06.05.2020 13:17 Ответить
та і де ж перелік тих "запрещённых" під час карантину товарів?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:19 Ответить
Зебіли вимагають помсти, тре ж їх задовільнити, навіть безрезультатно.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:23 Ответить
Постанова Кабміну від 11 березня 2020 р. № 211. Заборонено все, крім:
торгівлі продуктами харчування, пальним, деталями та приладдям для транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, засобами гігієни, лікарськими засобами та медичними виробами, технічними та іншими засобами реабілітації, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, добовим молодняком свійської птиці, засобами зв'язку та телекомунікацій, в тому числі мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, що відтворюють та передають інформацію, за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів;
показать весь комментарий
06.05.2020 13:30 Ответить
"деталями та приладдям для транспортних засобів та сільськогосподарської техніки". тем не менее, закрыли все автомагазины и авторынки.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:49 Ответить
)). А що, життя припинилось? В людей перстали ламатися якісь побутові пристрої? )) Оно, дівчина трохи нижче в коменті пише що їй не продали мотузку для сушки білизни. Це що стратегічний товар? Чи мотузка якось загрожує навколишньому середовищу під час епідемії? Чи взагалі припинити прати одяг, митися, чистити зуби??
Це абсолютне і повне безглуздя.
Я розумію необхідність контролю кількості відвідувачив в приміщенні на кв.метр, розумію вимогу вдягати засоби безпеки. Але не розумію чого у відчиненому магазині не продали мотузку. І ще тут люди писали, не пам"ятаю вже що саме, але якийсь банальний товар у ПРАЦЮЮЧОМУ магазині - не продали, казали що заборонено.. Блін, дурість неймовірна. Таку владу дурнувату сцяним ганчір"ям тре гнати в три шиї.
показать весь комментарий
08.05.2020 09:12 Ответить
Пришла я сегодня в Эпик веревку бельевую купить вместо порвавшейся, ан нет - это запрещенный товар! Нет слов...
показать весь комментарий
07.05.2020 03:01 Ответить
капець!!! А чому ж мотузка заборонена?!! Ідіотизм повний!
показать весь комментарий
08.05.2020 09:05 Ответить
И ЗАКРОЕТ ДЕЛО !)
показать весь комментарий
06.05.2020 13:23 Ответить
Карантин не правомерен, как 99% всех принимаемых решений зеленой плесенью.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:23 Ответить
Нужно было ещё капс включить, чтобы быть более убедительным.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:53 Ответить
Мнение ватой овцы не засчитано.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:04 Ответить
Собиравший деньги под коронавирус фонд принадлежит Бауму, связанному с ОП и Россией Май 6, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81-%d1%84%d0%be.html#comments Комментарии: 3

Руководителем одного из двух фондов, которые с помощью Офиса президента собирали и распределяли деньги меценатов для борьбы с эпидемией коронавируса, оказался предприниматель Борис Баум, известный своими связями с Офисом президента и бизнесом в России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
В разгар пандемии, 5 апреля, Баум возглавил благотворительный фонд «Прайм», а уже на следующий день стал его конечным бенефициаром.
Об этом пишет издание «https://thebabel.com.ua/news/42985-fond-yakiy-zbirav-groshi-na-borotbu-z-koronavirusom-nalezhit-borisu-baumu-vin-pov-yazaniy-z-op-i-velikim-rosiyskim-biznesom Бабель со ссылкой на данные YouControl, https://zn.ua/POLITICS/rukovoditelem-odnogo-iz-fondov-protiv-covid-19-okazalsya-byvshiy-partner-kolomoyskogo-i-pinchuka-smi-353345_.html передает сегодня «Зеркало недели».
Офис президента присоединил фонд «Прайм» к кампании по сбору средств после того, как другой фонд («Корпорация Монстров» (КМ) заявил о выходе из кампании. Владелец КМ Андрей Ставницер заявил о выходе в тот же день, когда Борис Баум возглавил благотворительный фонд.
Остатки денег на своих счетах, а это более 22 миллионов гривень, в КМ перевели «Прайму». Это же подтвердила изданию руководитель КМ Екатерина Ножевникова.
Она уточнила, что позже из этих 22 миллионов КМ брал деньги, чтобы закрыть предыдущие контракты по закупке медоборудования и респираторов. В результате у «Прайма» должно остаться около 15 миллионов гривень.
Всего, ровно 50 миллионов гривень из общей суммы, которую Фонд по ликвидации последствий COVID-19 забрал на борьбу с эпидемией COVID-19, прошли через счета «Прайму», другие собрал КМ.
Ранее заместитель председателя ОП и секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявлял, что всего Фонд по ликвидации последствий COVID-19 собрал 375 млн гривень. Значительная часть помощи в борьбе вирусом поступила от представителей бизнеса.
Борис Баум - гражданин Латвии, который до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy. Он входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где VS Energy стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука. Имел кипрскую фирму, которую связывали с российской лотереей, но называл ее неактивной.
Баум является главным претендентом на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине, а его имя связывают с организацией контрабанды на этих чартерных рейсах из Китая и организацией кибератак на украинские СМИ.
***
В общем, жулье развернулось под прикрытием ОП, наживаясь на благотворительных деньгах… А также, наверняка, и на бюджетных…
показать весь комментарий
06.05.2020 14:00 Ответить
А те що обидві компанії в одних руках і вони фактично монополістом,це не помічають?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:40 Ответить
А що буде організатору перевозок? То хтось на брифінгу в МВД скаже щось не так, то вляпається в барижний скандал з масками, спочатку по їх вивозу, а потім по їх ввозу. Ще залишилося по реалізації і утілізації.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:46 Ответить
Если что, то "Новая линия" с 2017 года это то же Герега , так на секундочку. Просто не все об этом знают .
показать весь комментарий
06.05.2020 15:58 Ответить
Хант, Уильям Холмен - Пробуждение совести

АМКУ відкриє справу проти "Епіцентру" і "Нової лінії" за торгівлю забороненими під час карантину товарами - Цензор.НЕТ 445
показать весь комментарий
06.05.2020 21:35 Ответить
 
 