Рада перед местными выборами изменит Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко

Верховная Рада не будет переносить дату местных выборов, но планирует внести некоторые изменения в Избирательный кодекс перед их проведением.

Об этом на брифинге возле парламента рассказал лидер "Слуги народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.

"Местные выборы состоятся согласно закону и Конституции 25 октября 2020 года. Любые инсинуации о их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег - абсолютная ложь. Выборы будут, страна может начинать к ним готовиться", - сказал он.

По его словам, перед выборами в Избирательный кодекс могут быть внесены некоторые изменения, но они не будут существенными. "За такой срок, который остался у нас перед выборами, несправедливо их менять. То есть основные позиции Избирательного кодекса сохраняются", - сказал Корниенко.

Поправки планируют подготовить в ближайшие две-три недели, а принять - до конца июня.

"Есть два пакета. Первый - технические изменения, которые просто позволят провести выборы. Потому что тот кодекс, который принимала прошлая Рада, а мы преодолевали вето, он не работает. Об этом говорится ЦИК, и мы просто вносим технические изменения. Где-то запятая, где-то слово, где-то порядок регистрации членов комиссии, где-то порядок регистрации кандидатов. Второй пакет дискутируется, это политические изменения. Первое касается порога партийных выборов. Нам нужно двигаться к партизации страны, мы на этом давно стоим. Партии должны понемногу опускаться ниже области - в города, маленькие городки. Что касается сельских и поселковых советов, там останется многомандатная мажоритарка с возможностью самовыдвижения", - рассказал Корниенко.

Еще одно политическое изменение, по его словам, касается снижения государственных расходов на избирательную рекламу.

"Кроме того, у нас есть джентльменское соглашение с правительством: когда мы ближе к выборам подтянемся, правительство из резервного фонда будет добавлять деньги, которых не хватает", - сказал он.

