Новости
4 098 21

Рада перед местными выборами изменит Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко

Верховная Рада не будет переносить дату местных выборов, но планирует внести некоторые изменения в Избирательный кодекс перед их проведением.

Об этом на брифинге возле парламента рассказал лидер "Слуги народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.

"Местные выборы состоятся согласно закону и Конституции 25 октября 2020 года. Любые инсинуации о их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег - абсолютная ложь. Выборы будут, страна может начинать к ним готовиться", - сказал он.

По его словам, перед выборами в Избирательный кодекс могут быть внесены некоторые изменения, но они не будут существенными. "За такой срок, который остался у нас перед выборами, несправедливо их менять. То есть основные позиции Избирательного кодекса сохраняются", - сказал Корниенко.

Читайте также: "Карантин для Верховной Рады заканчивается 18 мая", - "слуга народа" Арахамия

Поправки планируют подготовить в ближайшие две-три недели, а принять - до конца июня.

"Есть два пакета. Первый - технические изменения, которые просто позволят провести выборы. Потому что тот кодекс, который принимала прошлая Рада, а мы преодолевали вето, он не работает. Об этом говорится ЦИК, и мы просто вносим технические изменения. Где-то запятая, где-то слово, где-то порядок регистрации членов комиссии, где-то порядок регистрации кандидатов. Второй пакет дискутируется, это политические изменения. Первое касается порога партийных выборов. Нам нужно двигаться к партизации страны, мы на этом давно стоим. Партии должны понемногу опускаться ниже области - в города, маленькие городки. Что касается сельских и поселковых советов, там останется многомандатная мажоритарка с возможностью самовыдвижения", - рассказал Корниенко.

Еще одно политическое изменение, по его словам, касается снижения государственных расходов на избирательную рекламу.

"Кроме того, у нас есть джентльменское соглашение с правительством: когда мы ближе к выборам подтянемся, правительство из резервного фонда будет добавлять деньги, которых не хватает", - сказал он.

Читайте также: Внепарламентские партии предостерегают нардепов от смены правил на местных выборах-2020: Это узурпация и катастрофа, которую мы пережили в ХХ веке

ВР (29430) избирательный закон (230) местные выборы (2753) Корниенко Александр (658)
+7
Думаю,зебилы получат 3 процента.
06.05.2020 13:08 Ответить
+5
Рада перед местными выборами изменит Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5062
06.05.2020 13:27 Ответить
+4
Рада перед местными выборами изменит Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5912
06.05.2020 13:28 Ответить
Думаю,зебилы получат 3 процента.
06.05.2020 13:08 Ответить
Та не. Вообще не получат. Ну как на выборах в ВР. Перед теми выборами такие же мантры были.
06.05.2020 13:11 Ответить
Это две разницы.Тогда зеля называл себя выроком пети,а на самом деле оказался не тем,за кого себя представлял.
06.05.2020 13:20 Ответить
Рада перед местными выборами изменит Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5062
06.05.2020 13:27 Ответить
А есть зелёная гречка? Хотя..не поможет.
06.05.2020 13:10 Ответить
не поджаренная иногда имеет зеленоватый оттенок.
06.05.2020 13:14 Ответить
Рада перед местными выборами изменит Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5912
06.05.2020 13:28 Ответить
Ну мы вам наголосуем.
06.05.2020 13:11 Ответить
Рада перед местными выборами изменит Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2446
06.05.2020 13:12 Ответить
Так з Порошенко було не купка гівна на голові і лайно буо по шию.
06.05.2020 13:42 Ответить
у демократіях за зміненим законом про вибори можуть обирати тоді коли завершилася каденція тих хто вніс зміни ... а не для своїх
06.05.2020 13:18 Ответить
угу, а чим їм діюче не підходить, рейтинг впав, час малювати результати?
06.05.2020 13:22 Ответить
даже малейшие изменения перед выборами...настораживают
могут быть какие-то дополнения или уточнения...но не изменения
хотя...какая разница? да?
06.05.2020 13:22 Ответить
Найти профессионального человека с высокими моральными ценностями, который готов посвятить себя работе на государство, не так просто», - заявил Ермак...... ярчайший пример этого - сам Ермак ... Деляга, брат которого организовует продажу государственных должностей, а он сам продает суверенитет и территориальную целосность Украины ! Да и все это зеленское дерьмо , - сброд непрофессионалов и аморальной швали, взять хотя бы сексуально озабоченного "слугу народа" ( вслушайтесь в это словосочетание...) Яременка, которому нет дела до Украины, ему , ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, главное найти путану, для которой "анал не табу" Тьху, было дерьмо во власти, НО ТАКОГО ....! Зеленский, с вещами на выход !
06.05.2020 13:25 Ответить
ЗЕленым очень хочется загнать мэров и местную власть в стойло
06.05.2020 13:27 Ответить
В бюлетені має бути напис:"Виносити вперед ногами".
06.05.2020 13:28 Ответить
Рада перед местными выборами изменит Избирательный кодекс..

То есть все как обычно.. За 2 дня до выборов полностью поменяют условия..
06.05.2020 14:07 Ответить
Несущественные изменения? Как обычно,*дьявол кроется в деталях*.Чего так припекло зеленым?
06.05.2020 14:19 Ответить
Улюблена маніпуляція "слуг неукраїнського народу"- "правочки". Які докорінно змінюють суть. Правочки потрібні, щоб провести вибори у сепарів і закінчити, за версією зермака -фуйла громадянську війну?
05.05.20 https://censor.net/news/3193455/ermak_nadeetsya_provesti_do_kontsa_goda_mestnye_vybory_v_ordlo_eto_budet_moschnym_putem_dlya_prekrascheniya
06.05.2020 16:07 Ответить
Це будуть вносити в той самий виборчий кодекс, який прийнятий в турборежимі навзамін непідписаному клованом того кодексу, який прийняли з-за наполягання Парубія восьмим скликанням?
І потрібно було отой турборежим?
06.05.2020 18:40 Ответить
 
 