Рада 12 мая на внеочередном заседании заслушает руководителей правительства и НБУ, - "слуга народа" Корниенко

В следующий вторник Верховная Рада рассмотрит около 25 вопросов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

Как отметил Корниенко, 12 мая планируется час вопросов к правительству, а также будет отчитываться Нацбанк. "Во вторник - повестка около 25-ти вопросов", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОП неизвестно о каких-либо консультациях по смене руководства Нацбанка, - Ермак