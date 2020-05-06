РУС
Временное сокращение генерации АЭС является вынужденным, это связано с нормами законодательства в сфере ВИЭ , - Буславец

Исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявляет, что ограничения генерации АЭС является вынужденным шагом, который обусловлен в том числе обязательствами, которое возлагает действующее законодательство на ГП "Гарантированный покупатель" в вопросе оплаты электроэнергии из ВИЭ.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передают Українські Новини.

Буславец пояснила, что пока ограничения производства касается всех типов традиционной генерации, включая теплоэлектростанции, и связаны они с существенным сокращением потребления.

Минэнерго отмечает, что теоретически, ограничения атомной генерации частично можно было бы избежать, снижая мощности объектов возобновляемой энергетики, которая и создает самые большие небалансы в системе. Но по действующему законодательству ГП "Гарантированный покупатель" обязано оплачивать производителям электроэнергии из ВИЭ даже ту электроэнергию, которую они не выработали из-за диспетчерских ограничений.

Поэтому, в Минэнерго считают, что ограничивать их было бы не эффективно - платить за эту электроэнергии все равно бы пришлось. В таких условиях уменьшение производства атомными электростанциями является вынужденным шагом и с экономической точки зрения, наиболее оправданным решением в условиях кризиса.

"Мы должны понимать - если мы не уменьшаем производство атомной энергии, мы должны платить и за атомную генерацию, которая была бы избыточной и создавала небалансы в энергосистеме, и одновременно платить за ограничение производства из возобновляемых источников. Ориентировочная цена таких решений - это дополнительные 4 млрд гривен за неотпущенную производителями из ВИЭ электрическую энергию", - отметила Буславец.

Кроме того, она поагает, что даже при условии таких ограничений ВИЭ атомные энергоблоки были бы недогружены и работали в режиме суточного регулирования, который опасен для их эксплуатации. Потому что в стране нет спроса на эту "базовую" электроэнергию.

Свидетельством этого являются значительные ограничения объемов производства электроэнергии на АЭС по команде оператора системы передачи, которые имели место за последние 5 месяцев. В частности: в январе - более 50 млн кВтч; в феврале - более 100 млн кВтч; в марте - 350 млн кВтч; в апреле - около 800 млн кВтч; в мае - уже более 200 млн кВтч.

АЭС (552) Минэнергоугля (543) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (43) Буславец Ольга (71)
+13
Это связанно с тем, что Ринат Леонидович должен получать сверхприбыли даже в период кризиса и вы, зеленая банда мародеров, ему это обеспечиваете.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:20 Ответить
+12
Правда в том, что она как бы невзначай забыла упомянуть ахметовские ТЭС.
Они, очевидно тоже относятся к "зеленой энергетике" и их выработку сокращать нельзя. Кроме того, из за снижения тарифов в ЕС, Ахметов прекратил подачу туда э/э и очевидно не очень хотят, чтобы он недополучил прибыль еще и тут
показать весь комментарий
06.05.2020 13:25 Ответить
+10
Шмыгаль и эта Буславец всю жизнь работали на Ахметова, обеспечивали его монопольное обогащение за счет украинского народа. Кто-то поверит, что получив теперешние высокие должности они будут работать на Украину, а не на Ахметова?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:22 Ответить
Есть хоть одно зеленое чмо что не боится сказать правду?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:18 Ответить
Правда в том, что она как бы невзначай забыла упомянуть ахметовские ТЭС.
Они, очевидно тоже относятся к "зеленой энергетике" и их выработку сокращать нельзя. Кроме того, из за снижения тарифов в ЕС, Ахметов прекратил подачу туда э/э и очевидно не очень хотят, чтобы он недополучил прибыль еще и тут
показать весь комментарий
06.05.2020 13:25 Ответить
ребята не ведитесь на этот лохотрон с зелёной энергетикой,пару лет назад имел опыт с этим гавном, расскажу в кратце, выжать максимум из купленного оборудования получалось только 3 часа в солнце стояние, потом КПД уменьшается прямопропорционально смещению солнца от центра фотоэлементов, ахметушка прогоняет энергию с угольных электростанций через зелёный счетчик и имеет пятикратный навар, как будто его ферма даёт максимальный КПД чуть не весь световой день
показать весь комментарий
06.05.2020 14:15 Ответить
Наперсточник остался верен своим привычкам. И никакие НАБУ, бюро расследований, офис прокурора этого не видят.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:06 Ответить
отрабатывает ахметовские сребренники
показать весь комментарий
06.05.2020 13:35 Ответить
Это связанно с тем, что Ринат Леонидович должен получать сверхприбыли даже в период кризиса и вы, зеленая банда мародеров, ему это обеспечиваете.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:20 Ответить
Народ это понимает. А вот есть ли в стране оппозиция, способная задать этот вопрос зеленой шмаркле и его ублюдкам из команды лиц зеленской национальности?
показать весь комментарий
06.05.2020 18:05 Ответить
и так во всех сферах, напринимали таких законов в ВРУ за 30лет, что куда не глянь законодательный треш, никого не посадить, ну ничего сделать нельзя, хождение по мукам!!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:21 Ответить
А почему ограничили государственные АЭС с более дешевой э/э, а не ахметовские ТЭЦ?!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:21 Ответить
о тож!!! но наши шахтёры, мать их ети, наши люди, он их уволит!!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:22 Ответить
Как видите, это быдло из власти нас об этом не спросило. Будьте уверены, сам вывод из генерации АЭС обставлен так хитрО юридически, что в случае желания привлечь их к ответственности за грабеж населения и нанесения убытков державе практически невозможно.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:04 Ответить
Шмыгаль и эта Буславец всю жизнь работали на Ахметова, обеспечивали его монопольное обогащение за счет украинского народа. Кто-то поверит, что получив теперешние высокие должности они будут работать на Украину, а не на Ахметова?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:22 Ответить
Нет, никто не поверит. И вообще, народ Украины (разумная его часть) давно понимает, что Зеленский несет Украине горе, беду, распад государства и нищету ее народу. Осталось дождаться, пока это начнет неразумная часть населения. Можем не успеть, страны не станет раньше.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:02 Ответить
уложить атом в целях дальнейшего сверхобогащения рыжего упыря - это вам не мелочь по карманам ...
показать весь комментарий
06.05.2020 13:24 Ответить
Отказаться от ядерной энергетики в пользу возобновляемой, это очень правильный и ответственный поступок. Жаль, что таких богатых стран которые могут себе это позволить не так много.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:25 Ответить
Особенно богатых стран как Украина.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:28 Ответить
а чем светитъ будет твoя зеленая кoгда Сoлнышкo сядет?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:28 Ответить
Это должно решать не государство, а потребитель на свободном рынке без дотаций и пр. шахер-махеров
показать весь комментарий
06.05.2020 15:22 Ответить
То есть патужные рифарматары и тут подсуетились для Ахметки шоб чмо никопейки из карманов украинцев не потерял? А по соевому законодательству Зеленский уже год на должности, и папередники тута нипричома....и тут они частично правы, давно пора избавиться от законодательного шлака и перестать кормить рыгосоевых ушлёпков!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:26 Ответить
Болезное, ты вообще статью читало. Зебильное минэнерго Останавливает государственные АЭС а не Ахметовские ТЭС, при чем тут "папиредники".
показать весь комментарий
06.05.2020 14:10 Ответить
Очередная лапша на уши. Прям как по книжке ... Забыли, что в начале и непоняли, что в конце
показать весь комментарий
06.05.2020 13:27 Ответить
детский лепет беспредельщиков
показать весь комментарий
06.05.2020 13:30 Ответить
Хотелось бы узнать конечных владельцев предприятий зеленой энергетики. Не стран регистрации, а истинных владельцев. И может оказаться что досрочно прервать соглашения о гарантированой покупке можно будет без международных скандалов.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:34 Ответить
Кроме того в наших патужна рифармированных судах за 5 минут дадут решение в пользу власныка панелей
показать весь комментарий
06.05.2020 13:41 Ответить
Зебил, "патужна рефармированый" только один суд - Верховный. Остальные ваши Портновские.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:12 Ответить
Якщо в Україні є лишня електроенергія то можна відключати АЕС та піднімати ціна на ел.енергію? Все це показуе,що вориг сидить при владі та шкодить України.Таких дебілів при владі,треба знищувати як ворогів народу.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:37 Ответить
Зеленский лично обеспечивает Ахметову получение сверхприбылей в то время, когда ВСЕ украинцы будут затягивать пояса ! . Этот лживый клоун в прошлом году что-то такое на стадионе врал о борьбе с олигархатом ! А в этом году делает ВСЕ для того, чтобы олигархат процветал ! На крови защитников Украины, НА СМЕРТЯХ ОТ ВИРУСА !!! На карантине для людей и работе во время карантина для герег, тищенок и прочих людоедов !!! Янелох говорил, что он "приговор для Порошенко".... В итоге украинцы получили ПРИГОВОР ДЛЯ УКРАИНЫ !!! " "Слуги народа" - ЭТО УБИЙЦЫ ГОСУДАРСТВА УКРАИНА И ПАЛАЧИ УКРАИНСКОЙ НАЦИИ !
показать весь комментарий
06.05.2020 13:37 Ответить
Дешевую атомную генерацию закрывают , а дорогую Оставили , и попутно массируют слухи о повышении электроэнергии. Это Как ???, Слуги Какого Народа.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:48 Ответить
Вообще никакого народа. Олигархов и кремлядей служанки.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:36 Ответить
Чиновники высшего ранга нужны чтобы вносить предложения о необходимых изменениях законов для улучшения экономики страны. Если закон гробит промышленность и ведёт к обнищанию населения его нужно отменять. Наши чинуши занимаются, за наши деньги, оправданием явно коррупционных законов и схем.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:53 Ответить
слуги сброда, а как там на счет
газ считают как на хабе европейском, а электроэнергию то как ?))))
ох и доиграетесь слуги сброда, ведь вас будут бить не по мандату однозначно )))))
показать весь комментарий
06.05.2020 13:55 Ответить
А потом массовый ксеноновый голод в реакторах как на чаэс перед взрывом...
показать весь комментарий
06.05.2020 14:38 Ответить
Гарантированный покупатель?! Т.е. бери или плати?
Это даже у ГазПрома в Стокгольме не прокатило
показать весь комментарий
06.05.2020 15:25 Ответить
Как такую ТП можно назначить на такую должность?
показать весь комментарий
06.05.2020 16:17 Ответить
ТП как раз те, кто думают, что грабители грабят их, потому что грабители ТП.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:38 Ответить
 
 