Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Верим в проведение местных выборов на всей территории Украины, включая временно оккупированную, - "слуга народа" Корниенко

В "Слуге народа" не теряют надежду на проведение местных выборов осенью этого года на всей территории Украины, включая временно оккупированные Российской Федерацией районы Донбасса.

Об этом заявил на брифинге в среду в Киеве первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы верим всей командой, вместе с Андреем Ермаком, что это (местные выборы. – Ред.) произойдет в один день. Работаем над тем, чтобы к этому шло", - сказал Корниенко.

Читайте также: Рада перед местными выборами изменит Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко

Он напомнил, что выборы в органы местного самоуправления состоятся в последнее воскресенье октября.

"Согласно Конституции, выборы состоятся 25 октября 2020 года", - подчеркнул Корниенко, добавив, что разговоры "об их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег" являются инсинуациями.

местные выборы (2753) Донбасс (26966) Корниенко Александр (658)
+15
Ні, це сигнал. Сигнал, що цю шобл треба терміново гнати, якщо не хочемо виборів на всій території України по кацапських законах за кацапськими планами.
06.05.2020 13:32 Ответить
+13
Включаючи Крим?)
Тобто виборів таки не буде... Чи будуть тільки в дирі? Під танками...
Чую осінню вішати будемо...
06.05.2020 13:25 Ответить
+12
...бані слугі крємля.
06.05.2020 13:25 Ответить
Це віра, і нічого, крім віри.
06.05.2020 13:24 Ответить
Ні, це сигнал. Сигнал, що цю шобл треба терміново гнати, якщо не хочемо виборів на всій території України по кацапських законах за кацапськими планами.
06.05.2020 13:32 Ответить
Надо же Минские соглашения выполнять, а то Порошенко, сбитый лётчик, их не выполнял...
06.05.2020 13:24 Ответить
...бані слугі крємля.
06.05.2020 13:25 Ответить
Петро вірив у Томас,ці вірять у Діда Ху"ломороза.
06.05.2020 13:25 Ответить
Так звали кота у мультику))Чому Петро віре в кота,я не розумію))
06.05.2020 13:29 Ответить
Томас,це така сама муйня,як і Дід Ху"ломороз та Мінські домовленності))
06.05.2020 13:34 Ответить
А він з данбаса
06.05.2020 13:30 Ответить
Це ти з данбаса,а я Українець))
06.05.2020 13:31 Ответить
Я зі Львова, а ти -з Донецька.
06.05.2020 13:35 Ответить
Привіт!
06.05.2020 13:37 Ответить
Порох его в отличии от зелёных сказочек добился как и безвиза, но шмарклям оно плохо на хлеб мазалось теперь жрите эти сопли.
06.05.2020 13:29 Ответить
Петро почав Мінський зговор.Все інше то фігня.
06.05.2020 13:30 Ответить
Ты в 2015 году так героично отбивал из окопа прямую агрессию кацапов в шлепках и касках 45 года наверно и на Москву наступать собрался, а Порох выбил время на реформу и укрепление армии еще и санкции на кацапов повесил. Вот же гад. Все верно?
06.05.2020 13:36 Ответить
А ти шо мене не бачив?Ми ж у сусідніх окопах були))Петро підірвав шість складів,щоб підсилити обороноспроможність))
06.05.2020 13:39 Ответить
До того как в 83 раза разбогател и брата убил или после 6 складов взорвал? ))))) Ладно я понимаю, после войны на Донбасс уголовников со всего совка свозили, видимо не повезло тебе с генами, но там есть и куча хороших людей.
06.05.2020 13:47 Ответить
Так,там зараз всі такі як ти лишились,з ватою у голові.
06.05.2020 13:53 Ответить
Включаючи Крим?)
Тобто виборів таки не буде... Чи будуть тільки в дирі? Під танками...
Чую осінню вішати будемо...
06.05.2020 13:25 Ответить
Про Крим теж хотів написати. Тільки, "слуга народу" так висловився про "вибори на всій території України", що стало зрозуміло, - Крим він уже не вважає територією України. Майже відкритим текстом.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:47 Ответить
еще один кацапский прихвостень
06.05.2020 13:25 Ответить
Це ж на скільки вони - тупі!
06.05.2020 13:25 Ответить
Що у перекладі на людську мову, означає: «Ми вєрім Путіну.»
06.05.2020 13:25 Ответить
Зелені запроданці.
06.05.2020 13:25 Ответить
Порох, на відміну від шмарклі, 1 - не звиздун і 2 - дипломат.
06.05.2020 13:28 Ответить
Врешь.
06.05.2020 13:29 Ответить
Так низзя, путен же напал бы
06.05.2020 13:29 Ответить
Это будут не выборы, это легализация терроризма.
06.05.2020 13:26 Ответить
Це почав робити Петро Порошенко,разом з Ху"лом.
06.05.2020 13:28 Ответить
А я верю в то что из окупированых территорий получится о# енный космодром и мы на нем заработаем бабло.
06.05.2020 13:27 Ответить
Гниды зеленые, не доводите до греха, иначе будет вам суд Линча в Киеве.
06.05.2020 13:28 Ответить
ага наверное, в тот день когда это произайдет наступит конец Украины для всех, и наступит Украина для избраных
06.05.2020 13:28 Ответить
Зелебобик поскаржився на сторінці у Facebook
https://www.facebook.com/ze2019poltava/?hc_ref=ARSY-XyCS8WA4ys6u9Y-s4IRNcwFksP5cR6_-Geal183jWNo9MEbh31aFdT6CKZpD5I&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCYffnP1yb-gBLG47fTNLUMKvOzvPmmnoOTcoIWRixFhqxf_Qx3uCNdh4OLsvw8K7Ydrd89gpAT-HR49gL2abZLcNj-PS_oXVZyFTdRS_WPkdhp2XASJ6QKQnk57jgcmzLcwazbv_wtpZG0ZESerwPvjShz8yFGozygx2m0rjojre0warPnSYcC7hiIYfH6cLzHGB7Ik82qSHog_Y083MkNvq3AswzhiaaFoehMe-w5M3zKpNm8FRtnAT-Bhi_Y0laPM47hc0pCbsI0N2vkMBwcxd-CbmoDrBtrwMMTCSYmtnjamDrgvXdfz377SIIy1x9G17qQg_2XRhTxR2U&__tn__=kC-R Команда Зеленського Полтава
Здравствуйте, уважаемые участники группы! Я, администратор этой группы, столкнулся с такой проблемой, что во время карантина почти не осталось денег. У меня на 5 человек семьи осталось 50 грн. Скажите мне, пожалуйста, как можно продлевать карантин все дальше и дальше, но при этом не выплачивать зарплаты людям, не выплачивать социальную помощь как в европейских странах, как в США? Зачем наш великий глава страны, за которого мы же и голосовали, и другие персоны из слуги народы, морят нас голодом? Почему не принимается моментальное решение выплачивать помощь безработным, выплачивать пенсионерам, мамам одиночкам, студентам? За что платить учебу студентам? За что оплачивать коммунальные услуги? За что кушать в конце концов? Как можно так обращаться к своему народу, к своим гражданам? Я прошу всех, распространить эту информацию! Сами, пожалуйста трубите на всех соц сетях, на всех сайтах, что денег нет, люди голодают, а эти деятели никак не хотят помогать, только и делают, что продлевают карантин, а денег у народа уже просто нет. Пожалуйста, прошу Вас, пусть дойдет это до главы страны, до остальных деятелей страны, в конце концов пусть из своих карманов достают деньги, которые награбили за столько лет! Потому что социальной выплаты нет, пенсий нет, стипендий нет, деньги закончились, а люди начинают голодать.
https://www.facebook.com/398177864058625/posts/695531880989887/
Коментарі:
... это у вас она без мозгов дятлы зелёные......у вас без мозгов а нам теперь посмеяться не надо ни телика ни театра....вас зелепней 95квартальных на каждом углу и смейся не пересмейся....а самое смешное что вы жить хуже скота будете будете семейно с детьми родителями долго теперь....очень долго....помните пословицу хорошо смеётся тот кто смеётся последним так что се ля ви)))) овации бурные и аплодисменты вашему президенту который сделал вас лохов так быстро и так красиво))))
*****
Чувак... А ты не пробовал посмотреть на бигборд «Кінець єпохи бідності»? Поможет, обязательно! Нужно только правильно смотреть! Трижды в день. Утром до рассвета, в обед, и вечером после заката солнца! При этом нашептывая заклинание «Хуже не будет... Хуже не будет... Хуже не будет!»

Пробуй! Должно получиться!
****
https://www.facebook.com/people/%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA/100000930615293?comment_id=Y29tbWVudDo2OTU1MzE4ODA5ODk4ODdfMTY5MDAyMDA0NDQwODI0 Сашко Лірник А нафіга вам гроші? Ви ж «зробили нас разом».
Вам має цього вистачити.
Вмикайте телеканал Г+Г - там дуже смішний квартал показують і лігосмєшніків. Подивитесь і посмійтесь. Весело ж! От і забудеться ваше горе.
А як захочеться їсти, то можна ще й жеку лисого подивитися.)))
Отак всією родиною сідайте перед тєліком і ржіть як коні.
Замість котлєтки можна в телевізорі жопку зеленої бубочки полизати.
А ще відосіки харашо ідуть замість борщика.
А на закусочку подивіться як малада прогресивна команда зе шаурму ******. Вкусно!
Олександр Крачковський Ви, головне, не переживайте. Ваш ясноокий коханий президент відчуває себе дуже добре. Нещодавно черговий рекорд побив - 43 автомобіля у кортежі. Це удвічі більше того, що дозволяв собі Янукович, і вдесятеро більше ніж у Бариги. Ага. Але грошей немає, тримайтеся там, хорошого вам настрою
***
А це ще "хуже не будєт" чи вже настало "хоть паржом"?
Ви зробили це разом! Жрі Тє
06.05.2020 13:28 Ответить
умом зєбілов не понять
аршьіном общим - не измерить
у них особенная стать: поржать,
пожрать, посрать, поспать..(с)
06.05.2020 13:32 Ответить
і бухнуть.
06.05.2020 13:33 Ответить
точно. Півас як ознака життєдіяльності зєбіла
06.05.2020 13:35 Ответить
там же
Верим в проведение местных выборов на всей территории Украины, включая временно оккупированную, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4602
06.05.2020 13:37 Ответить
падаждите,как никто ?!
25 % не то,что ожидали и знали - а орали вам дебилам що так будет
но вы ж умные,мать вашу

привет
06.05.2020 13:52 Ответить
Привет рыжая. Как дела? как дача? все посадила уже?
06.05.2020 13:54 Ответить
норм,аптеки ж не закрыли
на даче теперь красота,всё цветёт,тишина(автобусы не ходят,а соседи без авто) приезжаю с собаком ,суда на рейде.я ничего там не сажу,цветы и трава,
а твои родители как добираются?в Галициновке кажется дача?
06.05.2020 14:00 Ответить
на машине
06.05.2020 14:03 Ответить
Забув додати - і в Криму. А про чесні й прозорі - вже навіть діти не вірять, знають, що дебіли при владі.
06.05.2020 13:29 Ответить
вы можете провести в ОРДЛО хоть десять выборов...., а вот признать их Легитимными и будет вашим приговором......
06.05.2020 13:29 Ответить
точно! Будуть легитимні вибори під дулом окупантів!
А потім новообрані свинособаки будуть вже не терористами, а нормальними депутатами України, так? І переговори з ними вже можна буде з ними проводити? Ну все, зрозуміло, які ви "патріоти".
Навозні мухи зєлупєндри, які ж ви нікчеми!
06.05.2020 13:30 Ответить
Хрін вам, а не вибори в ордло..
06.05.2020 13:30 Ответить
А шо Ти зробиш?
06.05.2020 17:58 Ответить
я буду проти..
07.05.2020 13:47 Ответить
Значит Знают Больше и сделали Больше . Если Продали Суверенитет То всплывет. А может Друзья Западные что то больше Знают и прогноз Точный , что россия на издохе.Это же не союз который протянул дольше.А может они как папуасы повторяют за Ермаком. Общим надвигаются события
06.05.2020 13:32 Ответить
Це що, ще одна консерва коло зелнського відкрилась?
Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь».
Андрей Пионтковский рассказал в интервью, каким образом Кремль с помощью агента Андрея Ермака собирается развалить Украину. По его словам Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь». О планах развала говорится в статье ниже.
http://rusjev.net/2020/05/03/andrey-piontkovskiy-andrey-ermak-zaverbovan-rossiyskimi-spetssluzhbami-pod-agenturnoy-klichkoy-kozyir/
06.05.2020 13:32 Ответить
Верим в проведение местных выборов на всей территории Украины, включая временно оккупированную, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8069
06.05.2020 13:32 Ответить
Острая борьба ермака и пацанов с ОПЗЖ за звание лучших холуев лысого кремлевского недофашика?
Или просто идиоты конченные? Даже не знаю...
06.05.2020 13:46 Ответить
Корнієнко з Арою Хамією самі бюлетні в Лугандон полезе?
06.05.2020 13:56 Ответить
Не будет а оккупации никаких выборов, это какая то стратегия только пойди разберись для чего. Повторять то что практически не возможно. Ведь если они в последний момент начнут реализовывать там выборный процесс на правилах россии, на том их власть и закончится. Просто какой то тупой маневр, осенью сядут в лужу и скажут не получилось.
06.05.2020 14:08 Ответить
Нема спокою ї#онутим.
06.05.2020 14:28 Ответить
..егеж..
Дурень думкой багатіє..
ото тільки на окупованих теріторіях за Слуг ***** й проголосують
бо вони пообіцяли сепарам пенсію
06.05.2020 14:52 Ответить
Ніхто не вірить в це крім "зельоних мєчтатєлєй"!...
06.05.2020 14:57 Ответить
Він на вигляд ніби адекватний, але таку ахінею несе.
06.05.2020 15:00 Ответить
Осенью в Лугандоне можно провести только полностью устраивающие Россию выборы и никак иначе. Кому что здесь не понятно?
06.05.2020 15:26 Ответить
Що вони там таке термоядерне курять у тій слузі урода?
06.05.2020 15:43 Ответить
Логово коллаборантов организовал и крышует блазень.
06.05.2020 16:43 Ответить
Дядя ты дурак😁 Зелень это диагноз.
06.05.2020 16:56 Ответить
Та дехто вірив у зарплату вчителям в 4000$. Їдіть дядьку з вашою вірою до масковскаго паханату.
06.05.2020 16:57 Ответить
На всій території? А Крим?
06.05.2020 17:10 Ответить
"Слуги российского народа" хотят провести выборы в лугандоне - чтобы легитимизировать террористов = выполнить основное требование пуйла
07.05.2020 05:56 Ответить
 
 