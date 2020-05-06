Верим в проведение местных выборов на всей территории Украины, включая временно оккупированную, - "слуга народа" Корниенко

В "Слуге народа" не теряют надежду на проведение местных выборов осенью этого года на всей территории Украины, включая временно оккупированные Российской Федерацией районы Донбасса.

Об этом заявил на брифинге в среду в Киеве первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы верим всей командой, вместе с Андреем Ермаком, что это (местные выборы. – Ред.) произойдет в один день. Работаем над тем, чтобы к этому шло", - сказал Корниенко.

Он напомнил, что выборы в органы местного самоуправления состоятся в последнее воскресенье октября.

"Согласно Конституции, выборы состоятся 25 октября 2020 года", - подчеркнул Корниенко, добавив, что разговоры "об их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег" являются инсинуациями.