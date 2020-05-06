Верим в проведение местных выборов на всей территории Украины, включая временно оккупированную, - "слуга народа" Корниенко
В "Слуге народа" не теряют надежду на проведение местных выборов осенью этого года на всей территории Украины, включая временно оккупированные Российской Федерацией районы Донбасса.
Об этом заявил на брифинге в среду в Киеве первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы верим всей командой, вместе с Андреем Ермаком, что это (местные выборы. – Ред.) произойдет в один день. Работаем над тем, чтобы к этому шло", - сказал Корниенко.
Он напомнил, что выборы в органы местного самоуправления состоятся в последнее воскресенье октября.
"Согласно Конституции, выборы состоятся 25 октября 2020 года", - подчеркнул Корниенко, добавив, что разговоры "об их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег" являются инсинуациями.
Тобто виборів таки не буде... Чи будуть тільки в дирі? Під танками...
Чую осінню вішати будемо...
Команда Зеленського Полтава
Здравствуйте, уважаемые участники группы! Я, администратор этой группы, столкнулся с такой проблемой, что во время карантина почти не осталось денег. У меня на 5 человек семьи осталось 50 грн. Скажите мне, пожалуйста, как можно продлевать карантин все дальше и дальше, но при этом не выплачивать зарплаты людям, не выплачивать социальную помощь как в европейских странах, как в США? Зачем наш великий глава страны, за которого мы же и голосовали, и другие персоны из слуги народы, морят нас голодом? Почему не принимается моментальное решение выплачивать помощь безработным, выплачивать пенсионерам, мамам одиночкам, студентам? За что платить учебу студентам? За что оплачивать коммунальные услуги? За что кушать в конце концов? Как можно так обращаться к своему народу, к своим гражданам? Я прошу всех, распространить эту информацию! Сами, пожалуйста трубите на всех соц сетях, на всех сайтах, что денег нет, люди голодают, а эти деятели никак не хотят помогать, только и делают, что продлевают карантин, а денег у народа уже просто нет. Пожалуйста, прошу Вас, пусть дойдет это до главы страны, до остальных деятелей страны, в конце концов пусть из своих карманов достают деньги, которые награбили за столько лет! Потому что социальной выплаты нет, пенсий нет, стипендий нет, деньги закончились, а люди начинают голодать.
https://www.facebook.com/398177864058625/posts/695531880989887/
Коментарі:
... это у вас она без мозгов дятлы зелёные......у вас без мозгов а нам теперь посмеяться не надо ни телика ни театра....вас зелепней 95квартальных на каждом углу и смейся не пересмейся....а самое смешное что вы жить хуже скота будете будете семейно с детьми родителями долго теперь....очень долго....помните пословицу хорошо смеётся тот кто смеётся последним так что се ля ви)))) овации бурные и аплодисменты вашему президенту который сделал вас лохов так быстро и так красиво))))
*****
Чувак... А ты не пробовал посмотреть на бигборд «Кінець єпохи бідності»? Поможет, обязательно! Нужно только правильно смотреть! Трижды в день. Утром до рассвета, в обед, и вечером после заката солнца! При этом нашептывая заклинание «Хуже не будет... Хуже не будет... Хуже не будет!»
Пробуй! Должно получиться!
****
Сашко Лірник
Вам має цього вистачити.
Вмикайте телеканал Г+Г - там дуже смішний квартал показують і лігосмєшніків. Подивитесь і посмійтесь. Весело ж! От і забудеться ваше горе.
А як захочеться їсти, то можна ще й жеку лисого подивитися.)))
Отак всією родиною сідайте перед тєліком і ржіть як коні.
Замість котлєтки можна в телевізорі жопку зеленої бубочки полизати.
А ще відосіки харашо ідуть замість борщика.
А на закусочку подивіться як малада прогресивна команда зе шаурму ******. Вкусно!
Олександр Крачковський Ви, головне, не переживайте. Ваш ясноокий коханий президент відчуває себе дуже добре. Нещодавно черговий рекорд побив - 43 автомобіля у кортежі. Це удвічі більше того, що дозволяв собі Янукович, і вдесятеро більше ніж у Бариги. Ага. Але грошей немає, тримайтеся там, хорошого вам настрою
***
А це ще "хуже не будєт" чи вже настало "хоть паржом"?
Ви зробили це разом! Жрі Тє
аршьіном общим - не измерить
у них особенная стать: поржать,
пожрать, посрать, поспать..(с)
25 % не то,что ожидали и знали - а орали вам дебилам що так будет
но вы ж умные,мать вашу
привет
на даче теперь красота,всё цветёт,тишина(автобусы не ходят,а соседи без авто) приезжаю с собаком ,суда на рейде.я ничего там не сажу,цветы и трава,
а твои родители как добираются?в Галициновке кажется дача?
А потім новообрані свинособаки будуть вже не терористами, а нормальними депутатами України, так? І переговори з ними вже можна буде з ними проводити? Ну все, зрозуміло, які ви "патріоти".
Навозні мухи зєлупєндри, які ж ви нікчеми!
Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь».
Андрей Пионтковский рассказал в интервью, каким образом Кремль с помощью агента Андрея Ермака собирается развалить Украину. По его словам Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь». О планах развала говорится в статье ниже.
http://rusjev.net/2020/05/03/andrey-piontkovskiy-andrey-ermak-zaverbovan-rossiyskimi-spetssluzhbami-pod-agenturnoy-klichkoy-kozyir/
Или просто идиоты конченные? Даже не знаю...
Дурень думкой багатіє..
ото тільки на окупованих теріторіях за Слуг ***** й проголосують
бо вони пообіцяли сепарам пенсію