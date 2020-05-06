В Украине введут "паспорта здоровья", если они появятся в мире и их будет рекомендовать ВОЗ, - глава Гостуризма Олеськив

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив заявляет, что если так называемые "паспорта здоровья" будут введены в мире и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), они будут введены также и в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если это будет введено в мире и рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения, это будет введено также и в Украине. Но для этого у мира должно быть понимание, какой тест можно считать целесообразным, и за сколько времени его нужно проводить, но на это пока ответов нет, и четкой процедуры выдачи таких паспортов ни одна страна пока не имеет", - сказала Олеськив.

Что касается новых санитарно-гигиенических норм в сфере туризма после завершения карантинных мероприятий, она отметила, что такие правила сейчас разрабатываются.

В то же время, глава Гостуризма подчеркнула, что это не будут какие-то обязательные сертификации, или то, "на чем кто-то захочет заработать деньги".

Как примеры она привела: прохождение персоналом температурного скрининга, расстояние между столиками и количество людей на квадратный метр в заведениях питания, невозможность доступа к пище самих туристов, определенное расстояние на рецепции между людьми, дезинфекторы, которые должны быть установлены в определенных местах, ограничения по бассейнам и СПА, дистанцирование между людьми на пляжах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Летом попробуем вернуть внутреннее авиасообщение, международное восстановится не ранее осени, - Кулеба. ВИДЕО

"Думаю, также станет новым трендом, когда мы раньше получали в гостиницах тапочки и шампуни, то сейчас туда добавят еще маленький дезинфектор и маску", - добавила Олеськив.

Что касается хостелов, где, как правило, проживает несколько людей в одной комнате, она отметила, что в ближайшее время в таком формате они работать не будут.

"По транспорту сейчас нормы разрабатывает Министерство инфраструктуры. В частности, использование только посадочные места, маски, дезинфекторы. Если брать авиаиндустрию, то многие говорят, что кресло посередине занято не будет, но тогда возрастет стоимость перевозок. Так, например, руководитель "Ryanair" сказал, что это все ерунда, и что так не будет, и все будут сидеть так, как сидели. Сегодня мир еще не знает, как все это будет работать", - добавила Олеськив.

Также она констатировала, что температурные скрининги, дезинфикаторы, постоянное мытье рук надолго войдет в привычку и в образ жизни людей.

"Кроме того, как бы печально это не звучало, это не последний вирус, который может влиться в нашу жизнь, поэтому нормам санитарии сейчас будет уделяться больше внимания", - отметила глава Гостуризма.