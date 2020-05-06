В Украине введут "паспорта здоровья", если они появятся в мире и их будет рекомендовать ВОЗ, - глава Гостуризма Олеськив
Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив заявляет, что если так называемые "паспорта здоровья" будут введены в мире и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), они будут введены также и в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Если это будет введено в мире и рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения, это будет введено также и в Украине. Но для этого у мира должно быть понимание, какой тест можно считать целесообразным, и за сколько времени его нужно проводить, но на это пока ответов нет, и четкой процедуры выдачи таких паспортов ни одна страна пока не имеет", - сказала Олеськив.
Что касается новых санитарно-гигиенических норм в сфере туризма после завершения карантинных мероприятий, она отметила, что такие правила сейчас разрабатываются.
В то же время, глава Гостуризма подчеркнула, что это не будут какие-то обязательные сертификации, или то, "на чем кто-то захочет заработать деньги".
Как примеры она привела: прохождение персоналом температурного скрининга, расстояние между столиками и количество людей на квадратный метр в заведениях питания, невозможность доступа к пище самих туристов, определенное расстояние на рецепции между людьми, дезинфекторы, которые должны быть установлены в определенных местах, ограничения по бассейнам и СПА, дистанцирование между людьми на пляжах.
"Думаю, также станет новым трендом, когда мы раньше получали в гостиницах тапочки и шампуни, то сейчас туда добавят еще маленький дезинфектор и маску", - добавила Олеськив.
Что касается хостелов, где, как правило, проживает несколько людей в одной комнате, она отметила, что в ближайшее время в таком формате они работать не будут.
"По транспорту сейчас нормы разрабатывает Министерство инфраструктуры. В частности, использование только посадочные места, маски, дезинфекторы. Если брать авиаиндустрию, то многие говорят, что кресло посередине занято не будет, но тогда возрастет стоимость перевозок. Так, например, руководитель "Ryanair" сказал, что это все ерунда, и что так не будет, и все будут сидеть так, как сидели. Сегодня мир еще не знает, как все это будет работать", - добавила Олеськив.
Также она констатировала, что температурные скрининги, дезинфикаторы, постоянное мытье рук надолго войдет в привычку и в образ жизни людей.
"Кроме того, как бы печально это не звучало, это не последний вирус, который может влиться в нашу жизнь, поэтому нормам санитарии сейчас будет уделяться больше внимания", - отметила глава Гостуризма.
В заключение темы «кто есть кто» необходимо остановиться и на персоналиях немецкой стороны, которая поддерживает ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Это официальные власти и специалисты-вирусологи, сторонники идеи пандемии, заразности и опасности вируса, что активно доносится до граждан Германии с помощью государственных СМИ. Эти организации и люди на сегодня главные официальные советники кабинета канцлера Меркель:
1. Глава Кох-Института (при Минздраве Германии) Prof. Dr. Lothar H. Wieler (по образованию ветеринар, специализировался на инфекционных заболеваниях животных (Fach: Infektionskrankheiten und Hygiene der Tiere), до 2013 года издатель ветеринарного журнала, с 2018-го член ВОЗ (!!!).
2. Jens Spahn (министр здравоохранения, член ЦДУ, окончил обучение по специальности работник банка (absolvierte eine duale Berufsausbildung zum Bankkaufmann), с юных лет был политически ангажированным, типичный партийный функцинер, в 2008 году защитил бакалавриат, а в 2017-м получил диплом Master of Arts, обучаясь заочно 14 лет. С 2015 по 2018-го господин Шпан был статсекретарем по финансам (Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen). С 2018 года министр здравоохранения.
3. Вирусолог Christian Drosten, до 2017 года профессор университета в Бонне, после чего перешел на преподавательскую работу институтским директором при больнице в Берлине (Institutsdirektor an der Charité in Berlin).
Комментарии излишни или нет? Во главе поддержки ВОЗ и главными советниками канцлера стоят ветеринар, член ВОЗ и бывший министр финансов, окончивший курсы работников банка. Есть и вирусолог, который является лабораторным исследователем вируса, теоретиком, не имеющим практики работы с инфицированными больными.
Нас что лучше лечить станут?
Лечить будут тех, кто им больше заплатит и без всяких там паспортов
Что касается метки зверя, то к этому все идет! Это серьезная тема, которую сильно пытаются дискредитировать несвоевременной паникой...
Когда только все начиналось, одна моя знакомая из России прислала сообщение: «надвигается страшная эпидемия, САМА ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) объявила пандемию». Меня удивило, что эта адекватная женщина, сомневающаяся во всем, вдруг поверила в то, что ВОЗ можно верить. Но она стала присылать линки с роликами на немецком, вещающие об ужасах предстоящей пандемии. Все они были с официального государственного телеканала АРД. Я спросила её, как бы она отнеслась, если бы я пересылала ей ролики Первого канала российского ТВ с выступлениями Киселева или Соловьева? И стала бы она верить Минздраву РФ и Скворцовой?
https://www.kasparov.ru/author.php?id=5898496419C51 Татьяна Росс