В Украине введут "паспорта здоровья", если они появятся в мире и их будет рекомендовать ВОЗ, - глава Гостуризма Олеськив

В Украине введут "паспорта здоровья", если они появятся в мире и их будет рекомендовать ВОЗ, - глава Гостуризма Олеськив

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив заявляет, что если так называемые "паспорта здоровья" будут введены в мире и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), они будут введены также и в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если это будет введено в мире и рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения, это будет введено также и в Украине. Но для этого у мира должно быть понимание, какой тест можно считать целесообразным, и за сколько времени его нужно проводить, но на это пока ответов нет, и четкой процедуры выдачи таких паспортов ни одна страна пока не имеет", - сказала Олеськив.

Что касается новых санитарно-гигиенических норм в сфере туризма после завершения карантинных мероприятий, она отметила, что такие правила сейчас разрабатываются.

В то же время, глава Гостуризма подчеркнула, что это не будут какие-то обязательные сертификации, или то, "на чем кто-то захочет заработать деньги".

Как примеры она привела: прохождение персоналом температурного скрининга, расстояние между столиками и количество людей на квадратный метр в заведениях питания, невозможность доступа к пище самих туристов, определенное расстояние на рецепции между людьми, дезинфекторы, которые должны быть установлены в определенных местах, ограничения по бассейнам и СПА, дистанцирование между людьми на пляжах.

"Думаю, также станет новым трендом, когда мы раньше получали в гостиницах тапочки и шампуни, то сейчас туда добавят еще маленький дезинфектор и маску", - добавила Олеськив.

Что касается хостелов, где, как правило, проживает несколько людей в одной комнате, она отметила, что в ближайшее время в таком формате они работать не будут.

"По транспорту сейчас нормы разрабатывает Министерство инфраструктуры. В частности, использование только посадочные места, маски, дезинфекторы. Если брать авиаиндустрию, то многие говорят, что кресло посередине занято не будет, но тогда возрастет стоимость перевозок. Так, например, руководитель "Ryanair" сказал, что это все ерунда, и что так не будет, и все будут сидеть так, как сидели. Сегодня мир еще не знает, как все это будет работать", - добавила Олеськив.

Также она констатировала, что температурные скрининги, дезинфикаторы, постоянное мытье рук надолго войдет в привычку и в образ жизни людей.

"Кроме того, как бы печально это не звучало, это не последний вирус, который может влиться в нашу жизнь, поэтому нормам санитарии сейчас будет уделяться больше внимания", - отметила глава Гостуризма.

ВОЗ (781) карантин (16729) туризм (1543) COVID-19 (18611) Олеськив Марьяна (17) коронавирус (17042) Госагентство развития туризма (25)
Топ комментарии
+15
Что тотипа ветпаспорта?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:29 Ответить
+9
Прямо не терпится увидеть наши пляжи с такими правилами. Дебилы вы, вводите себе, шо хотите, потом пенять не на кого будет, бо ВОЗ скажет, шо он никого не заставлял.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:35 Ответить
+8
и чип в ухо
показать весь комментарий
06.05.2020 13:29 Ответить
Что тотипа ветпаспорта?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:29 Ответить
и чип в ухо
показать весь комментарий
06.05.2020 13:29 Ответить
И несколько грамм тротила в голову. Управление с приложения "Дія" - не прошел температурный контроль - бабах и на удобрения.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:21 Ответить
Нет,цак одели и три раза ,,ку,,
показать весь комментарий
14.05.2020 08:32 Ответить
Ну да. Некоторые предлагают поголовную чипизацию. Ну типа для удобства, чтоб с документами не морочиться. Прошел терминал - считали о тебе всё дистанционно.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:32 Ответить
Впрактически уже все под колпаком, ибо смартфоны это контроль над всей активностью владельца.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:39 Ответить
Нє... тіпа медсправки як для водіїв...
показать весь комментарий
06.05.2020 15:21 Ответить
В Украине введут "паспорта здоровья", если они появятся в мире и их будет рекомендовать ВОЗ, - глава Гостуризма Олеськив - Цензор.НЕТ 7913Реально раздули панику, я вот не верю этим масонам кхе-кхе(падает перед иконостасом)
показать весь комментарий
06.05.2020 13:30 Ответить
белый билет, как у Зелепупы.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:30 Ответить
Все. Инвалиды, ваша песенка спета. Эволюция, она такая.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:31 Ответить
Прямо не терпится увидеть наши пляжи с такими правилами. Дебилы вы, вводите себе, шо хотите, потом пенять не на кого будет, бо ВОЗ скажет, шо он никого не заставлял.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:35 Ответить
авторитет ВОЗ сумнівний
показать весь комментарий
06.05.2020 13:38 Ответить
Кто стоит за ВОЗ в Германии?
В заключение темы «кто есть кто» необходимо остановиться и на персоналиях немецкой стороны, которая поддерживает ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Это официальные власти и специалисты-вирусологи, сторонники идеи пандемии, заразности и опасности вируса, что активно доносится до граждан Германии с помощью государственных СМИ. Эти организации и люди на сегодня главные официальные советники кабинета канцлера Меркель:
1. Глава Кох-Института (при Минздраве Германии) Prof. Dr. Lothar H. Wieler (по образованию ветеринар, специализировался на инфекционных заболеваниях животных (Fach: Infektionskrankheiten und Hygiene der Tiere), до 2013 года издатель ветеринарного журнала, с 2018-го член ВОЗ (!!!).
2. Jens Spahn (министр здравоохранения, член ЦДУ, окончил обучение по специальности работник банка (absolvierte eine duale Berufsausbildung zum Bankkaufmann), с юных лет был политически ангажированным, типичный партийный функцинер, в 2008 году защитил бакалавриат, а в 2017-м получил диплом Master of Arts, обучаясь заочно 14 лет. С 2015 по 2018-го господин Шпан был статсекретарем по финансам (Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen). С 2018 года министр здравоохранения.
3. Вирусолог Christian Drosten, до 2017 года профессор университета в Бонне, после чего перешел на преподавательскую работу институтским директором при больнице в Берлине (Institutsdirektor an der Charité in Berlin).
Комментарии излишни или нет? Во главе поддержки ВОЗ и главными советниками канцлера стоят ветеринар, член ВОЗ и бывший министр финансов, окончивший курсы работников банка. Есть и вирусолог, который является лабораторным исследователем вируса, теоретиком, не имеющим практики работы с инфицированными больными.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:27 Ответить
Сейчас срочно формируется такса на получения такого типа документов. Санкнижка дистанционно у нас уже есть. Будет и этот.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:38 Ответить
То есть ВОЗ теперь будет кормиться с каждого чебурека и памятника. А если в следующий раз мы пострадает от наводнения, а они ни при чем? Может просто власти должны выгнать этих дармоедов и контактировать между собой. За последствия все равно они только и отвечают.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:39 Ответить
С вас ,кретины,и начнём.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:39 Ответить
Это Вы сейчас кашлянули? Нет-нет, это я просто пукнул.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:43 Ответить
Я лет пятнадцать назад была в китае один раз в жизни. Так они требовали анализ крови на спид. Вот теперь пусть перед въездом в Украину все поголовно китайцы сдадут все анализы, в том числе на ковид и уж потом въезжают в нашу страну. Возможно, многие воспримут это , как дискриминацию, но таковы вызовы времени. Мы не можем их заставить не жрать все подряд, значит, пусть докажут, что здоровы.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:45 Ответить
А если стейк из чумного кота этот китаец с медкнижкой съест уже в зоне вылета своего аэропорта как тогда выявить?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:52 Ответить
... послухайте ГНИДИ сіоністського злодійського племені .. чого добиваєтесь ..краще САМІ зваліть ЗВІДСИ з СвЗемлі України .. так буде добре ВСІМ .. НЕ доводьте до Гріха ...
показать весь комментарий
06.05.2020 13:47 Ответить
Сейчас идиоты про "Метку Зверя" и прочую шизу писать начнут
показать весь комментарий
06.05.2020 13:56 Ответить
Школам и детсадам тогда вообще сказать до свидания? И где дети будут зарабатывать себе иммунитет?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:04 Ответить
детей запретят до конца дурантина. т.е. до того момента, когда дурантинщиков начнут отлавливать и развешивать на столбах и деревьях.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:14 Ответить
ВОЗ- шарага,которая чистит бюджеты стран ,особенно бедных стран,так что с паспортами тоже будут чистить украинский бюджет,но как от паспорта от ВОЗ больному здоровья добавится? хзн
показать весь комментарий
06.05.2020 14:11 Ответить
Как выяснилось, ВОЗ не ничего заставляет и не требует, а рекомендации - есть рекомендации. Все вопросы - к правительствам.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:14 Ответить
рекомендации ВОЗ,,которые выполняет правительство- так правильнее
показать весь комментарий
06.05.2020 22:19 Ответить
А что они нам дадут эти паспорта? К какому месту мы их прикладывать будем?
Нас что лучше лечить станут?
Лечить будут тех, кто им больше заплатит и без всяких там паспортов
показать весь комментарий
06.05.2020 14:14 Ответить
Джиджитализированный вариант мед. карточки ?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:52 Ответить
Ну абсолютно здоровых нету, а есть НЕДООБСЛЕДОВАННЫЕ))

Что касается метки зверя, то к этому все идет! Это серьезная тема, которую сильно пытаются дискредитировать несвоевременной паникой...
показать весь комментарий
06.05.2020 14:20 Ответить
«Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности».
показать весь комментарий
06.05.2020 14:53 Ответить
Ще потрібно посвідчення на намордники і на повідки для вигулу. А краще вставити чіпи, щоб зовсім не могли розмовляти і думати, тільки бути рабами без прав.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:00 Ответить
а раніше вірусної загрози не було? Таке враження що ця форма існування (віруси) з"явилась лише в грудні минулого року. Та віруси все життя загрожують здоров"ю людства. Чого не було таких заходів коли був свинячий грип,
показать весь комментарий
06.05.2020 15:03 Ответить
да этот дурантин это издевательство над простыми людьми!
показать весь комментарий
06.05.2020 15:12 Ответить
за який час до подорожі проходити тестування? За годину? За хвилину? За рік? За місяць? Ідіотизм чистий, бо це геть неінформативний документ, який не відповідає реальному стану здоров"я подорожуючої людини. Пис: тоді і в країні, в яку ти подорожуєш мають бути в кожного такі самі "паспорти", бо де гарантія, що я приїду кудись, а поруч не буде інфікованих людей? Тож, вимагати цю дурну папірку у всіх оточуючх буде потрібно?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:08 Ответить
Тобто ефіопський корупціонер, який зараз керує ВОЗ - це пуп землі для цієї шобли. А думку українських епідеміологів, які в шоці від усього цього цирку, спитати не пробували?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:16 Ответить
Книжки будуть
показать весь комментарий
06.05.2020 15:19 Ответить
Погана звістка: готуйте, посполиті, гроші Бо покидьки з ВООЗ проґавили covid і за це Трамп перестав їх утримувати. Тепер прийдеться нам компенсувати щоб їм було смачно їсти.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:21 Ответить
Украина ВОЗ финансирует ?Если да, то срочно прекращайте этот мазохизм.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:54 Ответить
если только Украина ничего не покупает из ВОЗовских складов.которые он имеет во многих странах(в том числе и в Китае),что сомнительно на все 100% .тогда не финансирует...
показать весь комментарий
06.05.2020 22:23 Ответить
Пора вже чіп вшивати всім рабам.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:10 Ответить
Лучше бы прописку отменили. Как и идентификационный код. Зачем он нужен если есть паспорт. Или приложение к паспорту с бумажки в сам паспорт зашили. Еще одна бумажка.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:16 Ответить
Эти дебилы готовы выполнять все рекомендации ВОЗ?

Когда только все начиналось, одна моя знакомая из России прислала сообщение: «надвигается страшная эпидемия, САМА ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) объявила пандемию». Меня удивило, что эта адекватная женщина, сомневающаяся во всем, вдруг поверила в то, что ВОЗ можно верить. Но она стала присылать линки с роликами на немецком, вещающие об ужасах предстоящей пандемии. Все они были с официального государственного телеканала АРД. Я спросила её, как бы она отнеслась, если бы я пересылала ей ролики Первого канала российского ТВ с выступлениями Киселева или Соловьева? И стала бы она верить Минздраву РФ и Скворцовой?
https://www.kasparov.ru/author.php?id=5898496419C51 Татьяна Росс
показать весь комментарий
06.05.2020 16:21 Ответить
это что как у собак будет?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:26 Ответить
ВОЗ захотел стать Мировым правительством требует что-то, рекомендует.
показать весь комментарий
18.07.2020 09:47 Ответить
 
 