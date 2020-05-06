Информация о высоких ценах на электроэнергию для промышленности не соответствует действительности, – министр развития экономики Петрашко

Информация о высоких ценах на электроэнергию для промышленности не соответствует действительности.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Обозреватель.

"Это не соответствует действительности, что цены самые высокие – для предпринимателей. Опять же, рынок в Украине построен достаточно специфично, здесь надо балансировать также цены для населения", – сказал Петрашко.

Министр также отметил, что ценообразование имеет циклический характер и подчеркнул: деятельность энергорынка законодательно зарегулирована.

"Цены имеют достаточно циклический характер. Нельзя выдернуть одну какую-то точку на презентации и сказать, что цены растут. Правительство сейчас реагирует на эти вопросы абсолютно правильно. Их решить за неделю, за две невозможно. Есть законодательно урегулированная деятельность энергорынка и все остальное", – отметил Петрашко.

Напомним, ранее экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт по энергетических рынках Сергей Чех заявил, что в Украине цены на электроэнергию для промышленности снизились настолько, что порой даже не покрывают себестоимости ее производства, а энергетика находится в кризисной ситуации.