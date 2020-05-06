Информация о высоких ценах на электроэнергию для промышленности не соответствует действительности, – министр развития экономики Петрашко
Информация о высоких ценах на электроэнергию для промышленности не соответствует действительности.
Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Обозреватель.
"Это не соответствует действительности, что цены самые высокие – для предпринимателей. Опять же, рынок в Украине построен достаточно специфично, здесь надо балансировать также цены для населения", – сказал Петрашко.
Министр также отметил, что ценообразование имеет циклический характер и подчеркнул: деятельность энергорынка законодательно зарегулирована.
"Цены имеют достаточно циклический характер. Нельзя выдернуть одну какую-то точку на презентации и сказать, что цены растут. Правительство сейчас реагирует на эти вопросы абсолютно правильно. Их решить за неделю, за две невозможно. Есть законодательно урегулированная деятельность энергорынка и все остальное", – отметил Петрашко.
Напомним, ранее экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт по энергетических рынках Сергей Чех заявил, что в Украине цены на электроэнергию для промышленности снизились настолько, что порой даже не покрывают себестоимости ее производства, а энергетика находится в кризисной ситуации.
На жаль, прогнози збуваються…
Тиждень тому я писав, що в зв'язку з приходом до влади взагалі в Україні і, зокрема, у міністерстві енергетики, профанів та невігласів, варто очікувати підвищення тарифів на електроенергію для населення.
Так і вийшло, пропозиції вже надійшли. Аннушка розлила олію...
Попередній Уряд "кращих" в історії країни реформаторів загнав електроенергетику у безвихідь, а нинішні, суцільно "виконуючі обов'язки", його остаточно доконають.
Ті рішення, які вони зараз приймають, прикриваючись кризами у різних сферах життя країни, працюють не на системне вирішення проблем, а на ситуативне загашення полум'я гасом та бензином.
Шанси уряду Шмигаля отримати імунітет на рік "наближаються до нуля", - нардеп
Не буду довго зупинятись на причинах проблем в електроенергетиці. Вони, насправді, фундаментальні, і про них вже багато написано.
Скажу тільки, що рішення зменшити в структурі генерації долю найбільш дешевої атомної енергетики на користь теплової, що контролюється відомими олігархами, точно не на користь державі та її мешканцям.
Краще, навпаки, збільшувати долю атомної енергетики в структурі електрогенерації, та вкладати інвестиції, що формуються за рахунок більш дешевої електроенергії, у балансуючі (маневрові) потужності. Про що напишу окремо.
Що, сьогодні, пропонують представники «найбільш реформаторського» Уряду?
З 1-го січня 2021-го року відмінити, діючий для населення, тариф на перші 100 кВт електроенергії. Та вирівняти його з тарифом на наступне, після перших 100 кВт, споживання.
Нагадаю, сьогодні, для населення діє наступний тариф: перші 100 кВт споживання - 0,9 грн/кВт, далі - 1,68 грн/кВт.
Тобто, з наступного року ми будемо сплачувати за всю спожиту електроенергію - 1,68 грн/кВт.
Далі, більше, - ще через рік "реформатори" пропонують вирівняти тарифи для населення з тарифами для промисловості. Що, сьогодні, коливаються в межах 1,8 - 1,9 грн/кВт.
Як казав герой одного фільму: "От і рахуйте…"
А, ще, для повноти картини, оцініть наступне: оптова ціна, що діє на ринку електроенергетики України, від якої формується кінцева ціна для споживачів, коливається сьогодні в межах 40-50 Євро/МВт-год.
Запам'ятали?
Оптова ціна електроенергії у Норвегії - 6,7 Євро/МВт-год. У Швеції - 8,0 Євро/МВт-год. У Франції - 16,5. У Данії - 19,8. У Австрії - 26. У сусідній Угорщині - 31,6 Євро/МВт-год.
Если прошлые правительства как-то детализировали свои лозунги, то это даже не утруждает себя деталями, - экономист
І дуже показова для нас ситуація у Німеччині. Де зупинена вся теплова генерація. А доля відновлювальної генерації в структурі виробництва електроенергії становить більше 30%. Оптова ціна у Німеччині - 26,4 Євро/МВт-год.
Порівняйте з нашою ціною. І я Вас запевняю, джерела кризи в електроенергетиці України не в нерозв'язних технічних проблемах.
Джерела цієї кризи у ролі олігархів, які впливають на рішення своїх протеже у владі, та, як казав професор Преображенський: "Разруха не в клозетах, а в головах…"
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1364272613759915&id=100005315671572 Павло РОДНІН