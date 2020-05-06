РУС
С военной точки зрения Украина готова присоединиться к Партнерству расширенных возможностей НАТО: остается определенное "домашнее задание", - Пристайко

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявляет, что Украина подготовила всю необходимую военную базу для того, чтобы присоединиться к Партнерству расширенных возможностей НАТО.

"С военной точки зрения Украина готова присоединиться к Программе расширенных возможностей, которая увеличит совместимость украинских военных с подразделениями стран-членов НАТО. Остается определенное "домашнее задание" на этом направлении, но работа хорошо спланирована и ее понимают представители сектора безопасности и обороны Украины, как и их партнеры в НАТО. С политической точки зрения мы также наблюдаем формирование консенсуса относительно приглашения Украины к этому формату ближайших партнеров Альянса", - цитирует Пристайко пресс-служба вице-премьера по результатам видеоконференции с послами стран-членов Альянса и Представительством НАТО в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Пристайко почеркнул, что ожидаю приглашение для Украины уже в ходе следующего заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО будет углублять партнерство с Украиной и Грузией, - Столтенберг

Он также подчеркнул, что Украина продолжает неизменное движение в направлении достижения полноправного членства в ЕС и НАТО, как это определено Конституцией Украины.

06.05.2020 14:03 Ответить
У нас откат назад по всем фронтам. Будем, но не при этой зеленой пошести.
06.05.2020 13:33 Ответить
Уже вы свое сделали. Только чье оно задание?

06.05.2020 13:32 Ответить
Украина НАТО готова,НАТО к Украине не готово.
06.05.2020 13:32 Ответить
У нас откат назад по всем фронтам. Будем, но не при этой зеленой пошести.
06.05.2020 13:33 Ответить
Сам выдумал про откат или мечты свои озвучил?
06.05.2020 13:37 Ответить
А новости прочитать не дано? Или религия не позволяет? Или только из спячки проснулась?
06.05.2020 13:40 Ответить
Я-то новости читаю в отличие от вас прежде, чем писать что-то . А у вас на уме одно - зрада зрадная.
06.05.2020 13:47 Ответить
Неужели? Ликвидация офиса реформ при МОУ, Отмена указа про реформу системы управления армией по стандартам НАТО, Введение "левых" должностей в руководство МОУ ради жополиза Хомчака, Указ про разрешение перевода военных на более низкие должности без их согласия, Возврат к призыву с 18 лет вместо 20, Отказ от синхронизации законодательства, Сворачивание финансирования разработки и производства новых современных типов вооружений и прочее, прочее, прочее. Мало?
06.05.2020 14:02 Ответить
Уже вы свое сделали. Только чье оно задание?

06.05.2020 13:32 Ответить
Когда я читаю, что Украине оталось выполнить домашнее задание,у меня складывается впечатление,что это семнадцатилетний переросток сидящий который год в пятом классе.
06.05.2020 13:34 Ответить
дристайка, у вашої шобли єдине домашне завдання: нищити українську державність, нищити патріотизм, бо вам, малоросам, "какаяразніца"
06.05.2020 13:34 Ответить
Осталось домашнее Задание , Выбить всех с нашей территории и восстановить суверенитет.
06.05.2020 13:38 Ответить
06.05.2020 14:03 Ответить
шо, еще не все разгромили, что уже было построено???
06.05.2020 13:38 Ответить
с военной точки зрения надо ************ ордло из всех возможных стволов а потом пинками выгнать переселенцев туда
06.05.2020 13:39 Ответить
И всех сепаров повесить на телеграфных столбах
06.05.2020 13:59 Ответить
и жен *******)))
06.05.2020 14:58 Ответить
тьфу, зоофил грёбаный...
06.05.2020 15:07 Ответить
Фууууу. А не противно? Или просто от озабоченности?
06.05.2020 15:11 Ответить
Пристайко ничего не решает, а Зеленский, Ермак, Разумков и прочие путинские подстилки уже даже и не вспоминают ни НАТО, ни ЕС, не то что какое-то движение в европейском и евроатлантическом направлении. Им это не интересно, у них одна Россия-матушка в головах.
Никакого дальнейшего движения по приведению в соответствие украинского законодательства с законодательством ЕС.
Никакого движения по переходу на стандарты ЕС.
НАТО снова превращается в совковую страшилку.
Армия не то что не развивается в сторону НАТО, а, наоборот, начала планомерно возвращаться к совковым порядкам и, более того, уничтожаться.
И всё это на фоне разрушения экономики Украины и полной, всеобъемлющей жопы.
По большому счету, фундамент для полной капитуляции Украины уже готов.
06.05.2020 15:39 Ответить
домашнє завдання - неужели зеля пнх?
07.05.2020 08:41 Ответить
 
 