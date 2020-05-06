С военной точки зрения Украина готова присоединиться к Партнерству расширенных возможностей НАТО: остается определенное "домашнее задание", - Пристайко

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявляет, что Украина подготовила всю необходимую военную базу для того, чтобы присоединиться к Партнерству расширенных возможностей НАТО.

"С военной точки зрения Украина готова присоединиться к Программе расширенных возможностей, которая увеличит совместимость украинских военных с подразделениями стран-членов НАТО. Остается определенное "домашнее задание" на этом направлении, но работа хорошо спланирована и ее понимают представители сектора безопасности и обороны Украины, как и их партнеры в НАТО. С политической точки зрения мы также наблюдаем формирование консенсуса относительно приглашения Украины к этому формату ближайших партнеров Альянса", - цитирует Пристайко пресс-служба вице-премьера по результатам видеоконференции с послами стран-членов Альянса и Представительством НАТО в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Пристайко почеркнул, что ожидаю приглашение для Украины уже в ходе следующего заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО будет углублять партнерство с Украиной и Грузией, - Столтенберг

Он также подчеркнул, что Украина продолжает неизменное движение в направлении достижения полноправного членства в ЕС и НАТО, как это определено Конституцией Украины.