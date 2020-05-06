РУС
Экспертный совет ветеранов при президенте не будет рассматривать уголовные дела вместо правоохранителей, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что заявления о том, что создаваемый при президенте Украины Экспертным советом с участием ветеранов якобы будет рассматривать резонансные уголовные дела, не соответствуют действительности.

Об этом он сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Совет никоим образом не подменяет собой функцию следствия или суда, не будет давать оценку никаким доказательствам или фактическим обстоятельствам конкретного дела", - заявил Ермак.

Он уточнил, что в рамках этого экспертного совета возможно обсуждение резонансных расследований, которые ведут украинские правоохранители.

"Все, что больше всего беспокоит общество, мы можем, и будем обсуждать. Но это будут общественные обсуждения с участием общественных авторитетов, которые не могут и не будут влиять на деятельность правоохранительной системы. Люди имеют право привлечь внимание власти к несправедливости, к нарушению законодательства, привлечь к обсуждению важных для всего общества тем. Для этого и создан совет. Как место обсуждения. Но без политических мотивов и без всякого давления на следствие", - подчеркнул он.

Читайте также: Общественный совет при участии героев войны на Донбассе и активистов начнет работать в ближайшее время, - Ермак

Ермак указал, что основная цель создания Экспертного совета с участием ветеранов – обсуждение всех общественных проблем, которые беспокоят участников боевых действий.

По его словам, для президента Украины Владимира Зеленского крайне важно более тесно сотрудничать с ветеранами и выстроить системный диалог.

Также на Цензор.НЕТ: Ермак надеется провести до конца года местные выборы в ОРДЛО: "Это будет мощным путем для прекращения войны на Донбассе"

"Для нас важно учитывать пожелания ветеранов по реабилитации, трудоустройству, обеспечению жильем и другим социальным вопросам. Но мы планируем обсуждать и другие темы, которые беспокоят участников боевых действий и бывших военных. Важно их мнение о реформе украинского войска, об оборонных программах, о качестве других реформ", - отметил Ермак.

Накануне Ермак сообщил, что в ближайшее время Офис Президента представит общественный совет, в который войдут ветераны войны и авторитетные личности. По словам Ермака, на обсуждение вновь созданного общественного совета будут выносить наболевшие в обществе вопросы. В качестве примера он привел обвинения, выдвинутые в адрес экс-нардепа Татьяны Чорновол.

ветераны (1138) Ермак Андрей (1314) Офис Президента (1828)
+8
"Ветераны" в понимании Ермака- это вот эти. Смотрите не перепутайте.
Экспертный совет ветеранов при президенте не будет рассматривать уголовные дела вместо правоохранителей, - Ермак - Цензор.НЕТ 7634
06.05.2020 13:36 Ответить
+2
а нах*уя он вообще нужен?
06.05.2020 13:32 Ответить
+2
А говорил , что Будут . Например сказал о Черновол. Переобулся.
06.05.2020 13:33 Ответить
Ветераны понад усе?
06.05.2020 13:31 Ответить
Значить будуть. Розуміти слуг потрібно навпаки
06.05.2020 13:53 Ответить
Чи це мені одному здається, що мармиза у фсбшника єрмака останнім часом стала вдвічі ширше? Скоро в телевізор не влазитиме.
06.05.2020 16:12 Ответить
а нах*уя он вообще нужен?
06.05.2020 13:32 Ответить
Ветераны должны быть защищены государством, как люди защищавшие эту страну с риском для жизни.
И это - правильно.
06.05.2020 13:38 Ответить
при чем тут???? читайте внимательно: "Для этого и создан совет. Как место обсуждения." - обсуждения чего?

А для защиты прав ветеранов есть http://komspip.rada.gov.ua/ Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради - это их прямая обязанность
06.05.2020 16:23 Ответить
Ты против?
Уголовные дела только в суд!
06.05.2020 16:37 Ответить
против чего? какие еще уголовные дела? я спрашиваю нахера этот совет? ИБД?
06.05.2020 16:43 Ответить
Я смотрю, ты не в теме.
06.05.2020 16:46 Ответить
ты сильно в теме, я смотрю: экспертный совет при президенте Украины "с участием ветеранов", который создает Ермак. надо думать он и руководить им будет? надо быть совсем без ума, чтобы повестись на эту туфту. или без совести, типа "ветерана" Дениса Ермака
06.05.2020 16:54 Ответить
А говорил , что Будут . Например сказал о Черновол. Переобулся.
06.05.2020 13:33 Ответить
А как должно быть по-вашему?
Пожизненная амнистия?
06.05.2020 13:36 Ответить
Будут рассматриваться житейские вопросы.
Выделение жилплощади, оказание матпомощи, трудоустройство, реабилитация, освобождение от ответственности за заплыв за буйки...
И это - правильно.
06.05.2020 13:35 Ответить
06.05.2020 13:36 Ответить
ветераны должны быть подсудны особым судом, состоящий из ветеранов, судить участника АТО судьи назначеные яныком да в прочем любым другим президентом не имеют право, вот и все, если ветеран ато задвухсотит семъю депутата любого созыва с детьми и внуками и свекрами и зятьями у меня он найдет кров и хлеб, и с ним я повоюю если попробуют штурмовать мою квартиру
06.05.2020 13:47 Ответить
Глупости ты говоришь, ведь самое лучшее, когда всё для всех по закону.
Закон должен быть для всех одинаков, это и есть демократия и порядок.
06.05.2020 13:56 Ответить
вот когда закон один для всех организуете тогда и приходите, ато судей и ментов судят в особом порядке и зоны у них особые, а мы атовцы тоже хотим особых тюрем как у юли и особых камер в сизо, как то не очень у нас получается один закон для всех, для всех значит для всех, дерзайте а пока такой закон как сегодня то любой атовец если он убил и съел беременную невиновен
06.05.2020 14:05 Ответить
Ты на колчаковских фронтах атошником стал?
06.05.2020 14:17 Ответить
******** чучмекская, я рубь за сто даю что ты Мариуполь Запорожье максимум твои телки жирныеалинымарины, вас точно ссаными тряпками выгонят из Украины в рашку, самая ******** нация чебуречников
06.05.2020 14:33 Ответить
Прикольный ты) Сразу понятно, что ты ольгинец) а я с Днепра)
06.05.2020 16:35 Ответить
бзде бздит и заискивает перед ветеранами боится третьего майдана.
06.05.2020 13:57 Ответить
Да и не особо третий Майдан нужен - достаточно пол-сотни табакерок.
06.05.2020 15:50 Ответить
...... jak sumienie rozdawali, to go w domu nie było
06.05.2020 14:13 Ответить
т е создаем говорильню которая не имеет влияния ни на что? подачка глупому народу?)
06.05.2020 14:40 Ответить
Да и говорильня там будет исключительно в поддержку великого деятеля современности Зеленского.
06.05.2020 15:49 Ответить
Осталось только набрать в этот совет ветеранов и волонтеров, полностью согласных с капитулянтской политикой Зеленского и Ермака. Настоящих патриотов вы там не увидите.
06.05.2020 15:48 Ответить
Какофонія в дії
06.05.2020 15:55 Ответить
 
 