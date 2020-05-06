Экспертный совет ветеранов при президенте не будет рассматривать уголовные дела вместо правоохранителей, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что заявления о том, что создаваемый при президенте Украины Экспертным советом с участием ветеранов якобы будет рассматривать резонансные уголовные дела, не соответствуют действительности.

Об этом он сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Совет никоим образом не подменяет собой функцию следствия или суда, не будет давать оценку никаким доказательствам или фактическим обстоятельствам конкретного дела", - заявил Ермак.

Он уточнил, что в рамках этого экспертного совета возможно обсуждение резонансных расследований, которые ведут украинские правоохранители.

"Все, что больше всего беспокоит общество, мы можем, и будем обсуждать. Но это будут общественные обсуждения с участием общественных авторитетов, которые не могут и не будут влиять на деятельность правоохранительной системы. Люди имеют право привлечь внимание власти к несправедливости, к нарушению законодательства, привлечь к обсуждению важных для всего общества тем. Для этого и создан совет. Как место обсуждения. Но без политических мотивов и без всякого давления на следствие", - подчеркнул он.

Ермак указал, что основная цель создания Экспертного совета с участием ветеранов – обсуждение всех общественных проблем, которые беспокоят участников боевых действий.

По его словам, для президента Украины Владимира Зеленского крайне важно более тесно сотрудничать с ветеранами и выстроить системный диалог.

"Для нас важно учитывать пожелания ветеранов по реабилитации, трудоустройству, обеспечению жильем и другим социальным вопросам. Но мы планируем обсуждать и другие темы, которые беспокоят участников боевых действий и бывших военных. Важно их мнение о реформе украинского войска, об оборонных программах, о качестве других реформ", - отметил Ермак.

Накануне Ермак сообщил, что в ближайшее время Офис Президента представит общественный совет, в который войдут ветераны войны и авторитетные личности. По словам Ермака, на обсуждение вновь созданного общественного совета будут выносить наболевшие в обществе вопросы. В качестве примера он привел обвинения, выдвинутые в адрес экс-нардепа Татьяны Чорновол.