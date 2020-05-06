РУС
"Слуга народа" против любых ограничений для партий и кандидатов на местных выборах, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия выступает против любых ограничений для партий и кандидатов на участие в местных выборах.

Об этом сказал Арахамия в среду на брифинге у здания Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Позиция партии и фракции "Слуга народа" такова: мы категорически против всех барьеров (на местных выборах. - Ред.)... Мы уже в первом чтении проголосовали за существенное снижение залогов для того, чтобы сделать этот процесс более доступным. Мы против того, хотя нам это вменяют, чтобы мэры были представителями партий. Они могут быть самовыдвиженцами, беспартийными, потому что это местное самоуправление. Реформа децентрализации очень важна, мы ее полностью поддерживаем", - сказал Арахамия.

По словам председателя фракции и его заместителя Александра Корниенко, единственное, чего могут коснуться изменения, помимо технических моментов улучшения текста Избирательного кодекса - это уменьшение порога партийных выборов с населенных пунктов, где проживает более 90 тысяч жителей до тех, где проживает более 10 тысяч человек.

Нардеп Александр Корниенко добавил, что Украине "нужно двигаться к партизации страны".

"Мы давно за это выступаем. У нас есть государственное финансирование партий. Необходимо постепенно спускаться ниже уровня области: в города, в маленькие посёлки и строить там партийную структуру. В сельских и поселковых советах останется многомандатная мажоритарка с возможностью самовыдвижения. Это наша принципиальная позиция - местное самоуправление должно быть представлено своими представителями, за которых голосовали люди", - отметил Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Карантин для Верховной Рады заканчивается 18 мая", - "слуга народа" Арахамия

Арахамия Давид (995) ограничение (123) Слуга народа (2670)
+9
Они сами антиукраинская партия, как они могут быть против?
06.05.2020 13:39 Ответить
+8
Тобто тепер можна зареєструвати антиукраїнську партію, а СН не будуть проти?
06.05.2020 13:36 Ответить
+7
Боже,что мы выбрали?Тут даже не кого.
06.05.2020 13:34 Ответить
Боже,что мы выбрали?Тут даже не кого.
06.05.2020 13:34 Ответить
Уточнюйте, коли таке пишете:
«...что мы, 73,22%, выбрали?».
06.05.2020 13:48 Ответить
Бачу в Ари Брауна морда кисла. Мабуть відчуває що голосів не отримують, хіба мішалкою по одному місці
06.05.2020 13:49 Ответить
"Ми проти того, хоча нам це закидають..."

Спочатку вони збільшують заставу майже в 40 разів, а потім трохи зменшують. І після цього воно каже що їм це закидають???
06.05.2020 16:51 Ответить
Тобто тепер можна зареєструвати антиукраїнську партію, а СН не будуть проти?
06.05.2020 13:36 Ответить
Они сами антиукраинская партия, как они могут быть против?
06.05.2020 13:39 Ответить
Тут погоджуюся, але я про відкритих антиукраїнців типу лугандонівських сепарів!
06.05.2020 13:40 Ответить
До цього і в цьому випадку були щирі титульні?
🤣
06.05.2020 13:42 Ответить
Хто такі "щирі титульні", бо раніше це була кацапська образливе формулювання? Чи ви без прапору з росії?
06.05.2020 13:46 Ответить
Крещатику, Ви самі Себе так і виставляєте..))
06.05.2020 13:52 Ответить
Який Крещатику? Ви про що?
06.05.2020 13:55 Ответить
🤣🤣
06.05.2020 14:20 Ответить
Та це той раб який з Лугандону злиняв на рашу. Тепер він "истинно русский скрепного происхождения" з під Мещери
06.05.2020 13:52 Ответить
Мабуть це росіянин, який колись був українцем🐸
06.05.2020 13:57 Ответить
хот из уважения к читателям обратились от своего имени, а то робот обычный на ресурсе
06.05.2020 13:51 Ответить
Опять брехня и провокация от тебя.
Партия СН не занимается регистрацией полит. партий
06.05.2020 14:02 Ответить
А , что , скажете , что за Ограничения. Это же не короновирус, что можно всех Запереть.
06.05.2020 13:36 Ответить
Никаких ограничений делайте, что хотите, только бы стать депутатом... Все простим.... Всех амнистируем. Занавес.
06.05.2020 13:36 Ответить
Так таки и любых? Залейте ему рот, чтоб не накликал беду.
06.05.2020 13:37 Ответить
;Слугі народа; зараз тягтимуть Шарія.
06.05.2020 13:37 Ответить
арахуйамія, а як же ж твої ствердження, що в "слузі урода" усі - патріоти України? І на тобі: і вибори в окупованому Донбасі під дулами окупантів ви вже підтримуєте, і антиукраїнських партій не будете забороняти.
Ви насправді виявилися безхребетними пристосуванцями, які свідомо нищать українську державність.
06.05.2020 13:39 Ответить
Це вам не допоможе, ви вже обісрались, до того ж у вас не партія, а збірна солянка з криворізької шпани.
06.05.2020 13:39 Ответить
я вибачаюсь, але шпану збирали з усієї України. А от головний поц - той да, звідти
06.05.2020 13:47 Ответить
Свєжо пітанійо..да съеретца с трудом..
06.05.2020 13:39 Ответить
сволочь брехливая!!! понаделали проходных барьеров шо пипец - простому, нормальному человеку туда продраться просто нереально!
06.05.2020 13:41 Ответить
Дожились гордые украинцы, абхазец нам определяют как у нас выборы будут проходить.
06.05.2020 13:48 Ответить
хохломанкурти, це не українці.
06.05.2020 13:50 Ответить
Таки так звжди і було!!
Нароблять "барьеров" самі , а потім переодолання їх
видають за "рехформу"..))
06.05.2020 13:49 Ответить
Якесь чучело-мяучело на фотці.
06.05.2020 13:51 Ответить
"Слуга народу" проти будь-яких обмежень для партій і кандидатів на місцевих виборах, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4356
06.05.2020 14:01 Ответить
Коли вже той чорт аааахамія зникне, коли вже його писок замовкне???????!!!
06.05.2020 15:09 Ответить
подготовка населения, зондирование почвы, к осенним выборам в лугандоне под руководством окупантов. Лично для меня лучше уже без лугандона чем с такой опухолью.
06.05.2020 16:15 Ответить
 
 