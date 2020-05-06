"Слуга народа" против любых ограничений для партий и кандидатов на местных выборах, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия выступает против любых ограничений для партий и кандидатов на участие в местных выборах.

Об этом сказал Арахамия в среду на брифинге у здания Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Позиция партии и фракции "Слуга народа" такова: мы категорически против всех барьеров (на местных выборах. - Ред.)... Мы уже в первом чтении проголосовали за существенное снижение залогов для того, чтобы сделать этот процесс более доступным. Мы против того, хотя нам это вменяют, чтобы мэры были представителями партий. Они могут быть самовыдвиженцами, беспартийными, потому что это местное самоуправление. Реформа децентрализации очень важна, мы ее полностью поддерживаем", - сказал Арахамия.

По словам председателя фракции и его заместителя Александра Корниенко, единственное, чего могут коснуться изменения, помимо технических моментов улучшения текста Избирательного кодекса - это уменьшение порога партийных выборов с населенных пунктов, где проживает более 90 тысяч жителей до тех, где проживает более 10 тысяч человек.

Нардеп Александр Корниенко добавил, что Украине "нужно двигаться к партизации страны".

"Мы давно за это выступаем. У нас есть государственное финансирование партий. Необходимо постепенно спускаться ниже уровня области: в города, в маленькие посёлки и строить там партийную структуру. В сельских и поселковых советах останется многомандатная мажоритарка с возможностью самовыдвижения. Это наша принципиальная позиция - местное самоуправление должно быть представлено своими представителями, за которых голосовали люди", - отметил Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Карантин для Верховной Рады заканчивается 18 мая", - "слуга народа" Арахамия