РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8674 посетителя онлайн
Новости
2 852 7

На местных выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней, - "слуга народа" Корниенко

На местных выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней, - "слуга народа" Корниенко

Каждый избиратель, который придёт голосовать на местных выборах в объединенных территориальные громады, получит 5 бюллетеней, а в Киеве - два.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил змаглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Если мы рассмотрим выборы в ОТГ, то там есть бюллетень в совет ОТГ - это первый бюллетень, второй - это глава ОТГ, третий бюллетень - это районный совет, четвертый бюллетень - это областной совет и пятый - это староста этого поселка. В Киеве будет проще - их будет два", - отметил он.

По его словам, для того, чтобы не запутать избирателей, бюллетени будут иметь разные цвета, ЦИК будет проводить разъяснительную работу с гражданами.

Корниенко уверен, что политические партии также смогут объяснить избирателям, в каком бюллетене за кого голосовать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада перед местными выборами изменит Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко

Автор: 

местные выборы (2753) ОТГ (117) Корниенко Александр (658)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
06.05.2020 13:39 Ответить
А цвет штанов у кандидатов будет совпадать с цветом бюлетня или нет???
показать весь комментарий
06.05.2020 13:39 Ответить
На местных выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9153
показать весь комментарий
06.05.2020 13:42 Ответить
Знову "вибори"?...................
баригу - геть, ублюдків - також!!!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:58 Ответить
власть зелёных фашистов планирует нас люто запугивать до осени в надежде на возникновение стокгольмского синдрома.... если не вынесут раньше, конечно....
показать весь комментарий
06.05.2020 14:01 Ответить
Зебилы, вы до 5-ти считать умеете? Хоть сейчас не запутаетесь в элементарной арифметике? Я понимаю, что для вас и дважды два это пять. И если это так, подтяните арифметику. Дешевле ведь будет, зеленые мои. Дорого обходится и вам самим и другим ваша дурь. Так что не теряйте время, и вперед...учить арифметику.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:18 Ответить
Мало, хочу двеннадцать.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:40 Ответить
 
 