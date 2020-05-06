На местных выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней, - "слуга народа" Корниенко

Каждый избиратель, который придёт голосовать на местных выборах в объединенных территориальные громады, получит 5 бюллетеней, а в Киеве - два.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил змаглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Если мы рассмотрим выборы в ОТГ, то там есть бюллетень в совет ОТГ - это первый бюллетень, второй - это глава ОТГ, третий бюллетень - это районный совет, четвертый бюллетень - это областной совет и пятый - это староста этого поселка. В Киеве будет проще - их будет два", - отметил он.

По его словам, для того, чтобы не запутать избирателей, бюллетени будут иметь разные цвета, ЦИК будет проводить разъяснительную работу с гражданами.

Корниенко уверен, что политические партии также смогут объяснить избирателям, в каком бюллетене за кого голосовать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада перед местными выборами изменит Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко