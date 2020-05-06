РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8731 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 168 28

Количество мест в общественном транспорте с 11 мая нужно увеличить, - Шмыгаль

Количество мест в общественном транспорте с 11 мая нужно увеличить, - Шмыгаль

Количество единиц общественного транспорта с послаблением карантинных ограничений должно быть увеличено по усмотрению местных властей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Количество мест в транспорте… с 11 мая нужно увеличить, чтобы обеспечить людям возможность добраться на работу. Тут каждый город и каждый орган самоуправления должен также адаптивно и разумно подходить к открытию общественного транспорта в городах ", - сказал он в ходе правительственного заседания в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он указал, что крупные города рискуют получить сотни новых заболевших коронавирусной болезнью из-за открытия общественного транспорта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наземный общественный транспорт Киева будет работать в ограниченном режиме как минимум до 22 мая, - Кличко

"Тут нужно действовать поступательно и смотреть, в первую очередь, на вопрос безопасности. Каждый мэр несет ответственность за ситуацию городе и за режим работы общественного транспорта", - отметил Шмыгаль.

Автор: 

Кабмин (14124) карантин (16729) транспорт (1768) Шмыгаль Денис (2864) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
смени лапти на свежие. воняИт.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:05 Ответить
+3
Верхние полки прикрутят?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:42 Ответить
+3
Ви ,зелені макаки,повинні визначитись хто ж несе відповідальність за ваш карантин.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добавить Повозки . Если есть количество мест , то как Увеличить .Посадить на плечи.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:42 Ответить
маладєць, шміхаль!
Терміново переймаємо досвід Індії та Пакистану, там дуже ********** їхати на даху автобуса або потяга))
показать весь комментарий
06.05.2020 13:42 Ответить
Верхние полки прикрутят?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:42 Ответить
Сделают трехэтажные автобусы-кабриолеты...
показать весь комментарий
06.05.2020 13:47 Ответить
Гы. Хрен вам. Веталя столько лет боролся за ликвидацию общественного транспорта, а теперь будет нести убытки.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:43 Ответить
Ви ,зелені макаки,повинні визначитись хто ж несе відповідальність за ваш карантин.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:46 Ответить
Когда будешь ехать в забитой маршрутке и на тебя будут с одного боку кашлять, а с другого чихать - вспомнишь эту свою писанину.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:50 Ответить
смени лапти на свежие. воняИт.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:05 Ответить
Зміст посту ти так і не зрозумів...Багато років так їздив і що далі?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:06 Ответить
Потом поймешь
показать весь комментарий
06.05.2020 14:09 Ответить
Ты новости выборочно читаешь, т.е. только те, которые тебя устраивают?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:12 Ответить
И все это будет происходить допустим в Черновцах
показать весь комментарий
06.05.2020 14:28 Ответить
так это ж зеленые снимают ограничения, к ним все претензии
показать весь комментарий
06.05.2020 14:12 Ответить
Если бы у власти были опоблоковцы, ограничения и не вводили бы (как у Лукашенко)
показать весь комментарий
06.05.2020 14:31 Ответить
Житель , иди пешком.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:45 Ответить
Так я преимущественно и хожу пешком, тем более погода уже наладилась )
показать весь комментарий
06.05.2020 15:46 Ответить
Тобто, прем'єр займається кількістю місць в маршрутці? Він дурепа, чи брат головного ішака? Ну ясно, що міністр МОЗ - санітар, а не медик. Президент - лопух, до компанії ще й прем'єр дуренпа. Це вже точно наука для нації - до дурня всі дурні тягнуться.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:55 Ответить
Трамваи у нас ездят пустыми. 0 х N = 0
показать весь комментарий
06.05.2020 13:56 Ответить
Сподіваюсь що приміський транспорт також почне їздити!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:56 Ответить
про метро вже ніхто не згадує. Скоро діти будуть питати, а що то таке?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:58 Ответить
Так а смысл места увеличивать? Тот транспорт что возит имеющих пропуск на проезд и так полупустой. А у кого пропуска нет, все равно в транспорт не пускают и на работу на своих двоих...
показать весь комментарий
06.05.2020 13:56 Ответить
Курво, він взагалі не ходить, окрім таксі...
показать весь комментарий
06.05.2020 13:58 Ответить
>по усмотрению местных властей

по усмотрению, но чтобы это совпадало с линией партии. один уже усмотрел - получил уголовное дело
Источник: https://censor.net/n3193736
показать весь комментарий
06.05.2020 14:10 Ответить
О! О как запели: "Тут каждый город и каждый орган самоуправления должен также адаптивно и разумно подходить к открытию общественного транспорта" Снимают с себя, как центрального органа исполнительной власти ответственность. Потому что понимают, что усрались!!! Что создали правила игры - не одинаковые для всех! Если бы откаты не брали и не кумовались - а закрыли бы бизнес Тищенко-Герег, то и карантин ослаблять не нужно было бы! А так - жим-жим)) Народ ведь чего взбунтовался? Ещё недельки 3-4 потерпеть можно было бы - если бы все были в одинаковых условиях - но нет! Сделали вид, что услышали народ - а теперь всё на местные органы власти списать хотят! А ведь недельки через 3 рост будет!!!
показать весь комментарий
06.05.2020 14:12 Ответить
Не будет. А если будет, назову лекарство от коронавируса. Только эти гады завод закроют по его изготовлению.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:48 Ответить
И как можно попасть в метро, например? На допместо?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:34 Ответить
Хоть бы вышел да посмотрел на реальность. Все давно похерили 10 в салоне.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:36 Ответить
Монетизуйте пільги на проїзд в міському громадському транспорті, уроди! З нинішнім рівнем цін дайте мені додатково 300грн на місяць - і не потрібна мені пільга! Зате пенси перестануть шастати на базар в пошуках сиру-сметани на сніданок, не купуючи їх у продавців, а лише "попробувати"!
показать весь комментарий
06.05.2020 17:28 Ответить
 
 