Количество мест в общественном транспорте с 11 мая нужно увеличить, - Шмыгаль

Количество единиц общественного транспорта с послаблением карантинных ограничений должно быть увеличено по усмотрению местных властей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Количество мест в транспорте… с 11 мая нужно увеличить, чтобы обеспечить людям возможность добраться на работу. Тут каждый город и каждый орган самоуправления должен также адаптивно и разумно подходить к открытию общественного транспорта в городах ", - сказал он в ходе правительственного заседания в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он указал, что крупные города рискуют получить сотни новых заболевших коронавирусной болезнью из-за открытия общественного транспорта.

"Тут нужно действовать поступательно и смотреть, в первую очередь, на вопрос безопасности. Каждый мэр несет ответственность за ситуацию городе и за режим работы общественного транспорта", - отметил Шмыгаль.