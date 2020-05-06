Глуховская больница, директор которой объявил голодовку, сама занизила данные по количеству услуг, - НСЗУ

Сумма договора Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) с Глуховской городской больницей (Сумская область) не окончательная и в данный момент пересматривается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

Глуховская городская больница подписала договор с НСЗУ на 8 пакетов медицинских услуг на сумму 9695557 грн. В апреле заведение получило аванс в размере 867 760 грн. Денег этих оказалось недостаточно, и директор больницы Анатолий Кияшко объявил голодовку.

Как поясняют в НСЗУ, ранее в своем предложении к НСЗУ Глуховская городская больница ошибочно указала заниженные статистические показатели по количеству услуг, которые предоставляли в 2018 году. А сумма финансирования рассчитывается, учитывая исторические данные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор Глуховской больницы объявил голодовку из-за недофинансирования заведения. Нацслужба здоровья говорит, что деньги выделят

Больница направила в НСЗУ письмо о том, что допустила ошибки при заполнении предложения. После чего еще несколько раз уточняла свои показатели. После финального уточнения письмом, которое поступило 05.05.2020, начался процесс расчета цены договора и его формирование.

Глуховская городская больница заключила договор с НСЗУ на 8 пакетов услуг - среди них приоритетные услуги - помощь при родах, инструментальные исследования по выявлению онкозаболеваний - эзофагогастродуоденоскопия, гистероскопия, а также - хирургия, терапия, амбулаторная помощь, гемодиализ, лечения и сопровождение лиц с ВИЧ.