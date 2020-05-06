РУС
Глуховская больница, директор которой объявил голодовку, сама занизила данные по количеству услуг, - НСЗУ

Глуховская больница, директор которой объявил голодовку, сама занизила данные по количеству услуг, - НСЗУ

Сумма договора Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) с Глуховской городской больницей (Сумская область) не окончательная и в данный момент пересматривается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

Глуховская городская больница подписала договор с НСЗУ на 8 пакетов медицинских услуг на сумму 9695557 грн. В апреле заведение получило аванс в размере 867 760 грн. Денег этих оказалось недостаточно, и директор больницы Анатолий Кияшко объявил голодовку.

Как поясняют в НСЗУ, ранее в своем предложении к НСЗУ Глуховская городская больница ошибочно указала заниженные статистические показатели по количеству услуг, которые предоставляли в 2018 году. А сумма финансирования рассчитывается, учитывая исторические данные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор Глуховской больницы объявил голодовку из-за недофинансирования заведения. Нацслужба здоровья говорит, что деньги выделят

Больница направила в НСЗУ письмо о том, что допустила ошибки при заполнении предложения. После чего еще несколько раз уточняла свои показатели. После финального уточнения письмом, которое поступило 05.05.2020, начался процесс расчета цены договора и его формирование.

Глуховская городская больница заключила договор с НСЗУ на 8 пакетов услуг - среди них приоритетные услуги - помощь при родах, инструментальные исследования по выявлению онкозаболеваний - эзофагогастродуоденоскопия, гистероскопия, а также - хирургия, терапия, амбулаторная помощь, гемодиализ, лечения и сопровождение лиц с ВИЧ.

+3
Обычно люди так просто Не Голодают .
06.05.2020 13:49 Ответить
+3
Ні-ні !Це все та Супрун з медрехформою ! А ми віримо главврачам,Богомолець,Тодурову і доктору Комаровському !
06.05.2020 13:59 Ответить
+2
І Кашпіровському! Він лікував Тодурова!
06.05.2020 14:07 Ответить
Обычно люди так просто Не Голодают .
06.05.2020 13:49
а че он не увольняется тогда?
иди, сделай се операцию на аппендицит.

да, сделают, почти без "заноса", но если погибнешь = "корова и вирус скосили бойца"
06.05.2020 13:54
Это вопрос не ко Мне. Есть исключения из Правил когда человек Честный. А в остальном вопрос к Власти, - Почему медицина не Лечит без Лекарств.
06.05.2020 14:00
Братянь, да вот и вы сказал - Почему.
Понимаешь, что от совка могло родиться(через Ж.) только..... ну, якутский скульптор знает.
Польша выкарабкалась еле-еле, но не будучи говном типо "гыспуплики со-со-со-эр"
ты же понимаешь что совок убил на корню столько поколений шо мало 60 лет будет?

я вот раньше спорил с соседом, грю - фрицы на нас напале и дидоф убивале.... а теперь я скорее нац.-соц.-ст.(хотя диктатуру ненавижу)
Так и то шо христуны - вдалбливали шо там типо бошенька и прочие архангелики = я атеист.

надо просто совок просветить было, что никто на это говно нападать не хочет, но нет = получили Рашку(говно) и всяких "нас"(идем в Европу, но шоб Вася мог "порешать").
06.05.2020 14:12
Честный директор государственной больницы (главврач мабуть, но написано шо именно вот директор) - это как честный начальник РОВД.
Или как честный, например, начальник отдела НДС районной налоговой инспекции.
Они где-то возможно и есть, но о них никто не слышал
06.05.2020 14:12
Хто з Ким Поведеться , той у того й Набереться.НДС Есть схемы и как ими не воспользоваться.РОВД каждый день Дно и вылезать не охотно.Хирург каждый день режет как курицу и когда он с тобой говорит , - он попутно делает Трепанацию.Судя по краскам на картине , - можно судить о Состоянии художника.Каждая профессия делает Свой Отпечаток на Человеке. Но порядочность , - Никто не Отменял.
06.05.2020 14:31
Это не судьба
Это дикая охота
На бабло

Это не Х*йло
Обвиняет там кого

Это же урвать
Когда вирус творит жесть

Это все пока, а у Главврача Лексус есть
(а если кратко - рабам зеленка(без политики), а врачу новая хата и прочие дачи в унылых швейцариях)
06.05.2020 13:53
Услуги мля... Здоровье народа Украины это "услуги". Уничтожили здравоОХРАНЕНИЕ и создали Дом быта с услугами. Слуги мля народа. Когда перевыборы?
06.05.2020 13:53
думаю что ты ватник
думаю что за бабло пишешь
но не имею доказательств
И главное - мне побоку. просто иди и сделай Меркельщину лучше.
06.05.2020 13:56
Всі ці звіти пишуть санітарки, а головному лікарю нема часу їх перевіряти. От так і роблять помилки, бо в штаті нема діловода, який грамотно все підрахує!
06.05.2020 13:54
Ні-ні !Це все та Супрун з медрехформою ! А ми віримо главврачам,Богомолець,Тодурову і доктору Комаровському !
06.05.2020 13:59
І Кашпіровському! Він лікував Тодурова!
06.05.2020 14:07
Від енурезу.
06.05.2020 14:09
И это только начало. Скоро к нему еще наведаются лучшие друзья преЗедента - МВД и СБУ.
06.05.2020 15:47
Тобто головний лікар бовдур, а скоріше провокатор... Таким головним лікарям краще мати стару совкову систему, коли гроші приходять до нього, він частину відкатує наверх, а іншою користується по своєму розумінню - розгортає навкруги мережу своїх аптек, де торгує ліками, які повинні бути безкоштовні, а лохи, яким розповіли казки за погану Супрун, й далі платитимуть за все...
06.05.2020 16:24
 
 