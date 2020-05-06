"Слуги народа" регистрируют альтернативный закон о страховании врачей, потому что им важны "политические дивиденды", а не медработники, - Герасимов
Президент Владимир Зеленский и депутаты его фракции "Слуга народа" не занимаются проблемами медиков, которые противостоят эпидемии коронавируса. Их интересуют исключительно политические дивиденды.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.
"Законопроект о страховании медиков, где ключевым автором является Петр Порошенко, очень прост. Если врач заболел, он получит около 200 тыс. из этой страховки. Если, не дай Бог, врач умер из-за COVID-19, то его семья получит около полутора миллиона гривен. Я уже знаю, что из-за "политических дивидендов" Зеленскому и "слугам народа" вообще наплевать на врачей. Для них это - провокация, а нужны "политические дивиденды". Думаю, вся страна вчера видела это", - отметил нардеп.
По словам Герасимова, из-за "политических дивидендов" они регистрируют альтернативный закон.
"Если вы хотите, сделайте полную копию законопроекта Порошенко, выносите в зал и голосуйте! Главное - чтобы приняли. Потому что сейчас не надо делиться на оппозицию или власть. Надо объединиться и помочь как можно скорее. Пройти эпидемию, защитить врача и защитить украинцев", - подчеркнул Герасимов.
"А если вы хотите "политические дивиденды", и если вы хотите, чтобы вам аплодировали, можете полностью скопировать закон Порошенко и принимать его. Нам нет разницы, кто автор законопроекта, главное - чтобы он был проголосован", - добавил он.
ЕС предлагает такой же механизм для мед.работников, которые сейчас задействованы в лечении корановируса. Ведь практически сейчас это тоже фронт
А власти должны быть заинтересованы в минимизации заболевших врачей и обеспечении их качественными средствами защиты.
И вы когда нибудь сталкивались с получением страховки? Если бы сталкивали не говорили бы чушь.
Все 30 лет вы были у власти и пока жаренный петух не клюнул, вы все сейчас будете пытаться набирать политические дивиденды пиарясь на медработниках, зная о том что если не мы по может пол Украины умереть... потом просто некому будет работать на ваших предприятиях...
Так что все вы депутаты одного поля ягодка..
Вопрос в том что кто то должен был обеспечивать медработников системами защиты,но если государство не обеспечивает то можно подавать в суд, что изза недолжного обеспечения медработник заболел...
Тут без разницы кто будет у власти- левые, правые,зеленые серобуромалиновые... Никто за 30 лет ничего не делал...
