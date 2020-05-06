РУС
"Слуги народа" регистрируют альтернативный закон о страховании врачей, потому что им важны "политические дивиденды", а не медработники, - Герасимов

"Слуги народа" регистрируют альтернативный закон о страховании врачей, потому что им важны "политические дивиденды", а не медработники, - Герасимов

Президент Владимир Зеленский и депутаты его фракции "Слуга народа" не занимаются проблемами медиков, которые противостоят эпидемии коронавируса. Их интересуют исключительно политические дивиденды.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.

"Законопроект о страховании медиков, где ключевым автором является Петр Порошенко, очень прост. Если врач заболел, он получит около 200 тыс. из этой страховки. Если, не дай Бог, врач умер из-за COVID-19, то его семья получит около полутора миллиона гривен. Я уже знаю, что из-за "политических дивидендов" Зеленскому и "слугам народа" вообще наплевать на врачей. Для них это - провокация, а нужны "политические дивиденды". Думаю, вся страна вчера видела это", - отметил нардеп.

По словам Герасимова, из-за "политических дивидендов" они регистрируют альтернативный закон.

"Если вы хотите, сделайте полную копию законопроекта Порошенко, выносите в зал и голосуйте! Главное - чтобы приняли. Потому что сейчас не надо делиться на оппозицию или власть. Надо объединиться и помочь как можно скорее. Пройти эпидемию, защитить врача и защитить украинцев", - подчеркнул Герасимов.

"А если вы хотите "политические дивиденды", и если вы хотите, чтобы вам аплодировали, можете полностью скопировать закон Порошенко и принимать его. Нам нет разницы, кто автор законопроекта, главное - чтобы он был проголосован", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия: "Петя без нас смог созвать внеочередную сессию по коронавирусу, там популизм - 100 минимумов каждому врачу, кто заболел". ФОТО

Топ комментарии
+11
единственная качественная вещь, которая имеется у режима зелёной сопли - это оппозиция
06.05.2020 14:03 Ответить
06.05.2020 14:03 Ответить
+6
Який чесний цей Герасимов,а у 2012 році засівав Горлівку грошима,по 50 гривень роздавав,і мав Безлєра очильником охорони))
06.05.2020 14:00 Ответить
06.05.2020 14:00 Ответить
+3
коли мізків немає, важко визначитися...
06.05.2020 14:02 Ответить
06.05.2020 14:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вот не знаю кого больше не перевариваю Зеленского или Герасимова...
06.05.2020 13:58 Ответить
06.05.2020 13:58 Ответить
коли мізків немає, важко визначитися...
06.05.2020 14:02 Ответить
06.05.2020 14:02 Ответить
Когда нет мозгов, всё просто.
Думать ведь нечем.
06.05.2020 14:11 Ответить
06.05.2020 14:11 Ответить
Який чесний цей Герасимов,а у 2012 році засівав Горлівку грошима,по 50 гривень роздавав,і мав Безлєра очильником охорони))
06.05.2020 14:00 Ответить
06.05.2020 14:00 Ответить
тихо, ша! порохоботы заклюют!))
06.05.2020 14:15 Ответить
06.05.2020 14:15 Ответить
Про страхування хворих відомо, а що таке страхування лікарів?
06.05.2020 14:01 Ответить
06.05.2020 14:01 Ответить
якщо (вірніше із сьогодення, коли) лікар захворіє - буде компенсація
06.05.2020 14:03 Ответить
06.05.2020 14:03 Ответить
В ВР внесен проект о защите врачей. Выплат им страховки в случае заражения или смерти от короновируса.
Сумм не помню.
06.05.2020 14:06 Ответить
06.05.2020 14:06 Ответить
Такой механизм работает для военных. При ранении на передовой, военнослужащий получает страховку, при смерти - сумму прлучает семья.
ЕС предлагает такой же механизм для мед.работников, которые сейчас задействованы в лечении корановируса. Ведь практически сейчас это тоже фронт
06.05.2020 15:28 Ответить
06.05.2020 15:28 Ответить
единственная качественная вещь, которая имеется у режима зелёной сопли - это оппозиция
06.05.2020 14:03 Ответить
06.05.2020 14:03 Ответить
тЮлька професійна апазіціанерка, вОна принципово проти, якщо не в долі.
06.05.2020 14:50 Ответить
06.05.2020 14:50 Ответить
я не про неё
06.05.2020 14:55 Ответить
06.05.2020 14:55 Ответить
Ключєвой "автор" гєноцідної супрунши?!
🤣
06.05.2020 14:05 Ответить
06.05.2020 14:05 Ответить
Петя дебил, нельзя обещать 200 тыс тем у кого 5 тыс зарплата если они просто переболеют в легкой форме или вообще без симптомов, начнется массовое заражение в больницах. А вот компенсация родственникам умерших нужна и оплата лечения тем кто заболеет серьезно.
06.05.2020 14:05 Ответить
06.05.2020 14:05 Ответить
Сами вы недалекий, этот закон должен быть введен еще 3 месяца назад.
А власти должны быть заинтересованы в минимизации заболевших врачей и обеспечении их качественными средствами защиты.
06.05.2020 14:09 Ответить
06.05.2020 14:09 Ответить
А вы дадите гарантию что не будет массовых заражений ради денег?
06.05.2020 14:10 Ответить
06.05.2020 14:10 Ответить
ну пока я не вижу увлечения случаев самоубийств для получения страховки
06.05.2020 14:14 Ответить
06.05.2020 14:14 Ответить
Шансов на летальный исход не так и много, особенно у молодежи. Обьясните за что платить 200 тыс тому кто переболел без симптомов или в легкой форме.
06.05.2020 14:18 Ответить
06.05.2020 14:18 Ответить
А кто то уже изучил последствия заражения? Не все так уверенны в что может все так легко пройти, особенно медики каждый день сталкивающиеся с заболеванием. И я не думаю что медики согласны ради 3х тысяч долларов с играть в русскую рулетку со смертью.
06.05.2020 14:26 Ответить
06.05.2020 14:26 Ответить
За героический труд по лечению пациентов. Врачи других специальностей прекрасно понимают своих коллег-инфекционистов и то, как им сейчас тяжело и как они каждый день рискуют.
06.05.2020 15:30 Ответить
06.05.2020 15:30 Ответить
даже не заражений, а их фальсификаций...и будут друг друга покрывать и бабло дерибанить...
06.05.2020 14:17 Ответить
06.05.2020 14:17 Ответить
Ну так сделайте зарплату во время пандемми достаточной что б не было таких случаев.
И вы когда нибудь сталкивались с получением страховки? Если бы сталкивали не говорили бы чушь.
06.05.2020 14:20 Ответить
06.05.2020 14:20 Ответить
к чему твой высер? иди кораблики в луже пускай
06.05.2020 19:10 Ответить
06.05.2020 19:10 Ответить
гарантии от дурака дать не кто не может, а вот заставит ответственных "рукамиводителей" во время обеспечиват врачей всем необходимым даже очень хорощий рычаг.
06.05.2020 14:17 Ответить
06.05.2020 14:17 Ответить
Кстати да, преднамеренное заражение ради больших денег вполне возможно, допустим одна медсестра получила 200 тыс а другая посмотрит и тоже захочет.
06.05.2020 14:09 Ответить
06.05.2020 14:09 Ответить
100%! Люди почки продают, а тут...
06.05.2020 19:11 Ответить
06.05.2020 19:11 Ответить
Как медработник скажу..
Все 30 лет вы были у власти и пока жаренный петух не клюнул, вы все сейчас будете пытаться набирать политические дивиденды пиарясь на медработниках, зная о том что если не мы по может пол Украины умереть... потом просто некому будет работать на ваших предприятиях...
Так что все вы депутаты одного поля ягодка..
06.05.2020 14:05 Ответить
06.05.2020 14:05 Ответить
То я так розумію , що Ви пропонуєте не страхувати ? І причина в тому , що 30 років не страхували ? Це звичайно , вагомий аргумент, на Ваш погляд . Мені цікаво , чи лікарі ,погодяться з Вашими аргументами ?
06.05.2020 14:13 Ответить
06.05.2020 14:13 Ответить
Я не писал что страховка не нужна..Она должна быть одна для всех одинаковая...
Вопрос в том что кто то должен был обеспечивать медработников системами защиты,но если государство не обеспечивает то можно подавать в суд, что изза недолжного обеспечения медработник заболел...
Тут без разницы кто будет у власти- левые, правые,зеленые серобуромалиновые... Никто за 30 лет ничего не делал...
06.05.2020 14:21 Ответить
06.05.2020 14:21 Ответить
Ви педагог не праві. 30 років не було коронавіруса і мелдиків, як і інших страхували компанії, які нічого не виплачували і Ви мовчали і всі мовчали, бо так потрібно було головному лікарю. Прийшов той час, коли держава має турбуватися за стан лікарів, за їх життя. А хто це допустив, що лікарі заразилися, можете запитали у влади, хто перед і в часи коронавіруса вивіз з країни маски. Я думаю, що Ви б не змогли, бо Ви не при владі.
06.05.2020 15:10 Ответить
06.05.2020 15:10 Ответить
Короновірус в законі збоку. Почитайте проект закону. Там мова про інфекційні хвороби, а їх досить багато. Грип, в тому числі.
06.05.2020 16:02 Ответить
06.05.2020 16:02 Ответить
Й хто заважав за 5 років бодай щось змінити?
06.05.2020 14:14 Ответить
06.05.2020 14:14 Ответить
почему 30 лет ?! Мы повернули не туда в 1917....Но любые высказывания "медработника" с ником "педагог" не внушают доверия
06.05.2020 19:13 Ответить
06.05.2020 19:13 Ответить
До сих пор не могу понять чем так задел за душу петю этот данецкий аферист
06.05.2020 14:09 Ответить
06.05.2020 14:09 Ответить
Сродственные души, просто маскировка разная!
06.05.2020 14:21 Ответить
06.05.2020 14:21 Ответить
Бла -бла.Президент всё решит,а не шушера мафиозно-политическая.Популисты .Святее Папы Римского бывалые.
06.05.2020 14:09 Ответить
06.05.2020 14:09 Ответить
Переборщили. Это реально популизм.Соглашусь с зебилоидами. Сколько причитается пожарному получившиму ожог в борьбе за жизнь сограждан. Или повару от пореза пальца при приготовлении пищи которая не отравила клиента.Может доплатим водителю маршрутки за профессиональный геморрой, он же нас таки довез до станции метро?
06.05.2020 14:13 Ответить
06.05.2020 14:13 Ответить
Свын вАзмущён!
06.05.2020 14:18 Ответить
06.05.2020 14:18 Ответить
всё верно с небольшой поправкой:
пес регистрируют альтернативный закон о страховании врачей, потому что им важны "политические дивиденды", а не медработники.
06.05.2020 14:19 Ответить
06.05.2020 14:19 Ответить
Жалкі немочі. Цей закон мав бути ще у січні 2020 року. Вони навіть і не думали його робити. А як хтось за них зробив, то переписали, тільки змінили деякі позиції на кращі, щоб краще казатися. Оце і є бариги!!!
06.05.2020 14:43 Ответить
06.05.2020 14:43 Ответить
В тому вигляді який подали закон про страхуваня ПЄСи - не пригодний. За простий грип лікарям треба буде виплачувати здоровезні сумми. Закон від ПЄСів прописаний таким чином, що зазделегідь відомо що його не приймуть. Така собі "западляночка".
06.05.2020 16:00 Ответить
06.05.2020 16:00 Ответить
А нас ваші політичні розбірки вже дістали тварі! За народ думайте, а не за дивіденди політичні! Пох, хто законопроект висунув, головне, щоб він був для народу!!!
06.05.2020 16:17 Ответить
06.05.2020 16:17 Ответить
Зелёные паскуды, на гиляки тварей.
06.05.2020 18:34 Ответить
06.05.2020 18:34 Ответить
 
 