"Слуги народа" регистрируют альтернативный закон о страховании врачей, потому что им важны "политические дивиденды", а не медработники, - Герасимов

Президент Владимир Зеленский и депутаты его фракции "Слуга народа" не занимаются проблемами медиков, которые противостоят эпидемии коронавируса. Их интересуют исключительно политические дивиденды.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.

"Законопроект о страховании медиков, где ключевым автором является Петр Порошенко, очень прост. Если врач заболел, он получит около 200 тыс. из этой страховки. Если, не дай Бог, врач умер из-за COVID-19, то его семья получит около полутора миллиона гривен. Я уже знаю, что из-за "политических дивидендов" Зеленскому и "слугам народа" вообще наплевать на врачей. Для них это - провокация, а нужны "политические дивиденды". Думаю, вся страна вчера видела это", - отметил нардеп.

По словам Герасимова, из-за "политических дивидендов" они регистрируют альтернативный закон.

"Если вы хотите, сделайте полную копию законопроекта Порошенко, выносите в зал и голосуйте! Главное - чтобы приняли. Потому что сейчас не надо делиться на оппозицию или власть. Надо объединиться и помочь как можно скорее. Пройти эпидемию, защитить врача и защитить украинцев", - подчеркнул Герасимов.

"А если вы хотите "политические дивиденды", и если вы хотите, чтобы вам аплодировали, можете полностью скопировать закон Порошенко и принимать его. Нам нет разницы, кто автор законопроекта, главное - чтобы он был проголосован", - добавил он.

